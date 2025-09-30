ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు - భక్తులకు హెల్పింగ్ హాండ్స్ 'ఆసరా'
అమ్మవారి దర్శనం కోసం గంటల తరబడి క్యూలైన్లలో భక్తులు - రోజూ భక్తులకు వెయ్యి లీటర్ల పాల అందజేత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 4:53 PM IST
Helping Hands Trust Free Services to Devotees at Indrakeeladri : విజయవాడలో ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో దేవీ శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. మంగళవారం మహిషాసురమర్దినిగా దుర్గమ్మ భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. ఇంద్రకీలాద్రి దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు దేశం నలుమూలల నుంచి లక్షలాది భక్తులు తరలివస్తున్నారు.
అమ్మవారి దర్శనం కోసం గంటల తరబడి క్యూలైన్లలో నిలబడే భక్తులకు హెల్పింగ్ హాండ్స్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆసరాగా నిలుస్తోంది. ఈ ట్రస్ట్ ప్రతి రోజు ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5:30 వరకు చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులకు వేడి పాలను అందజేస్తోంది. ప్రత్యేకంగా క్యూలైన్లలో గంటల తరబడి వేచి ఉండే వారికి ఇది ఎంతో ఉపశమనం కలిగిస్తోంది. రోజూ వెయ్యి లీటర్ల వేడి పాలను భక్తులకు అందజేస్తున్నామని సంస్థ సభ్యురాలు విజయలక్ష్మీ తెలిపారు. మొత్తం 30 మంది సభ్యులు ప్రతిరోజూ నిర్విరామంగా ఈ సేవలో పాల్గొంటున్నారని తెలిపారు.
సభ్యులంతా కూడా ఎలాంటి డబ్బు ఆశించకుండా నిస్వార్థంగా అమ్మవారి సేవలో భాగస్వాములు అవుతున్నారని చెప్పారు. భక్తులకే కాకుండా పోలీసు అధికారులకు కూడా ఉదయం 11 గంటల సమయంలో టీ అందజేస్తున్నామని విజయలక్ష్మీ తెలిపారు. గత 15 ఏళ్లుగా హెల్పింగ్ హాండ్స్ ట్రస్ట్ ఈ సేవను నిరంతరంగా కొనసాగిస్తోందని తెలిపారు. ప్రతి సంవత్సరం భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతున్నా, తమ సేవలో ఎలాంటి లోటు లేకుండా ముందుకు సాగుతున్నామని అన్నారు.
ప్రత్యేకంగా మూల నక్షత్రం రోజున భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో, ఆ రోజు 1500 లీటర్ల వేడి పాలను ఉదయం 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం వరకు భక్తులకు అందజేశామని తెలిపారు. హెల్పింగ్ హాండ్స్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చేస్తున్న ఈ నిస్వార్థ సేవలకు భక్తులు మాత్రమే కాదు, ఆలయ అధికారులు, పోలీసులు కూడా ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ సేవలో పాల్గొంటున్న ప్రతి సభ్యుడు అమ్మవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు సౌకర్యంగా ఉండాలని ఒకే లక్ష్యంతో కృషి చేస్తుండటం ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకం.
దుర్గాదేవి శరన్నవరాత్రోత్సవాలు భక్తి శ్రద్ధలతో కొనసాగుతున్నాయి. నిత్యపూజలు, అలంకారోత్సవాలతో పాటు రుచికరమైన నైవేద్యాలు సమర్పిస్తూ భక్తులు అమ్మవారిని స్మరిస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 30న ఉత్సవాలు తొమ్మిదో రోజుకు చేరనుండగా దుర్గాష్టమి రోజున అమ్మవారు విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గాదేవిగా ప్రత్యేకంగా దర్శనమివ్వనున్నారు. దుర్గాష్టమి నవంబర్ 30 మంగళవారం రోజున వస్తున్న నేపథ్యంలో పూజ విధానం, నియమాలు ఏమిటో ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ తెలిపారు.
సోమవారం మూలా నక్షత్రం సందర్భంగా సరస్వతి దేవి అలంకరణలో ఉన్న కనకదుర్గమ్మను డిప్యూటీ స్పీకర్ రామకృష్ణరాజు దర్శించుకున్నారు. అందరూ సుఖశాంతులతో ఉండాలని అమ్మవారిని కోరుకున్నట్లు రఘురామ కృష్ణరాజు తెలిపారు. భక్తులెవరికీ అసౌకర్యం కలవకుండా అధికారులు సమన్వయంతో చర్యలు చేపట్టినట్లు పేర్కొన్నారు. దసరా ఉత్సవాల ఏర్పాట్లపై రఘురామకృష్ణ రాజు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
