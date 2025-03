ETV Bharat / state

చేయి చేయి కలిపారు - పుట్టిన ఊరి కోసం ఒక్కటయ్యారు - HELPING HANDS OF VIZIANAGARAM

Helping Hands of Vizianagaram Help to Poor & Needy People in Village : ఎవరు ఏమైపోతే మాకేంటి అనే రోజులివి. కానీ పుట్టి పెరిగిన గ్రామానికి తమవంతు సాయం చేయాలని ముందుకొచ్చారు కొందరు యువకులు. నిరుపేదలకు కష్టకాలంలో మేమున్నామంటూ చేయూతనిస్తున్నారు. "హెల్పింగ్‌ హ్యాండ్స్‌" పేరుతో ఓ సంఘం ఏర్పాటు చేశారు. సభ్యులంతా కలిసి ప్రతి నెల నిధులు సమకూర్చి సేవా కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టారు. దృష్టికి వచ్చిన ప్రతి సమస్యను పరిష్కరించి అందరి మన్ననలు పొందుతున్నారు.

సోషల్​ మీడియాను వేదికగా చేసుకొని సొంత గ్రామంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టారీ యువకులు. గ్రామపెద్దలు, యువత, ఇతర ప్రాంతాల్లో స్థిరపడిన వారంతా వాట్సాప్‌ గ్రూపులో ఒక్కటయ్యారు. అభివృద్ధి కోసం చేయి చేయి కలిపారు. "హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్" పేరుతో ఓ సంఘం సైతం ఏర్పాటు చేశారు.

విజయనగరం జిల్లా జామి మండలం విజినిగిరి గ్రామంలో మెున్నటి వరకు ఇక్కడ అభివృద్ధి అంతంత మాత్రమే. మౌలిక సదుపాయాలు అరకొరే. దీంతో గ్రామానికి ఏదైనా చేయాలని సంకల్పించుకున్నారు కొందరు యువకులు. వీరికి ఇతర ప్రాంతాల్లో స్థిరపడిన వారూ తోడయ్యారు.

గ్రామంలో ముందుగా పారిశుద్ధ్యం మెరుగు, బహిరంగ మలవిసర్జన నియంత్రణపై దృష్టి సారించారు. రెండో విడతగా గ్రామంలో మౌలిక సదుపాయాల కోసం నడుం బిగించారు. మలిదఫాగా నిరుపేదలకు విద్య, వైద్యం, ఆహారం వంటి కార్యక్రమాలపై దృష్టి పెట్టారు.