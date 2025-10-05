ముగిసిన దసరా సెలవులు - రద్దీగా మారిన విజయవాడ - హైదరాబాద్ హైవే!!
హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీ - దసరా సెలవులు ముగియడంతో పల్లె నుంచి పట్నం బాట - ఒకదాని వెంట ఒకటి బారులు తీరిన ఆర్టీసీ బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాలు
Published : October 5, 2025 at 4:17 PM IST
Heavy Traffic Jam On Vijayawada Hyderabad Highway : దసరా పండగ సెలవులు ముగియడంతో విజయవాడ -హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై వాహన రద్దీ నెలకొంది. పల్లెల నుంచి నగరాల వైపు ప్రజలు తిరిగి వెళ్లడం ప్రారంభించడంతో రద్దీ ఏర్పడింది. కార్లు, ఆర్టీసీ బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాలు పెద్ద సంఖ్యలో రోడ్డుపైకి రావడంతో చిట్యాల, చౌటుప్పల్, పంతంగి టోల్ప్లాజాల వద్ద వాహనాలు బారులు తీరాయి. ఆర్టీసీ, ప్రైవేటు బస్సులు ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిపోయాయి. ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తకుండా ట్రాఫిక్ పోలీసులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
హైవేపై బస్సుల మధ్య ఇరుక్కుని నుజ్జయిన కారు : నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల వద్ద విజయవాడ -హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులకు గాయాలయ్యాయి. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కృష్ణా జిల్లా నందిగామకు చెందిన గుర్రె జోష్ కుమార్, పైల మురళితో పాటు హైదరాబాద్ కొండాపూర్కు చెందిన చల్లా శ్రీహర్ష సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లు చేస్తున్నారు.
ఈ ముగ్గురూ ఆదివారం తెల్లవారుజామున కారులో నందిగామ నుంచి హైదరాబాద్ నగరానికి బయలుదేరారు. చిట్యాలకి చేరుకున్న టైంలో కల్వర్టు వద్ద ముందు వెళ్తున్న ప్రైవేట్ బస్సు అకస్మాత్తుగా ఆగింది. దాని వెనుకే వెళ్తున్న కారు కూడా ఆగింది. అదే టైంలో వెనుక నుంచి వచ్చిన మరో ప్రైవేట్ బస్సు కారును బలంగా ఢీ కొట్టింది. ఈ ఘటనలో 2 బస్సుల మధ్య కారు ఇరుక్కుని నుజ్జునుజ్జు అయింది. కారులో ఉన్న చల్లా శ్రీహర్ష తలకు బలమైన గాయం అయింది. జోష్ కుమార్కి స్వల్ప గాయాలు అయ్యాయి. క్షతగాత్రులను వైద్యం కోసం నార్కెట్పల్లిలోని కామినేని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రథమ చికిత్స అనంతరం మెరుగైన చికిత్స కోసం శ్రీహర్షను హైదరాబాద్కు తీసుకెళ్లారు. మురళి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు.
కోఠి, చాదర్ఘాట్ ప్రాంతాల్లో నిలిచిపోయిన వాహనాలు - ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని సూచన
రద్దీగా హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారి - నెమ్మదిగా కదులుతున్న వాహనాలు