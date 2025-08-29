ETV Bharat / state

కామారెడ్డి జిల్లాలో భారీ వర్షాలు - NH-44పై 15 కి.మీ మేర ట్రాఫిక్​ జామ్

భారీ వర్షాల కారణంగా ఎన్‌హెచ్‌ 44 పై భారీగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ - రోడ్డు కోతకు గురికావడంలో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం - నెమ్మదిగా కదులుతున్న హైదరాబాద్ నుంచి ఆదిలాబాద్ వైపు వెళ్తున్న వాహనాలు

Traffic Jam on NH 44 IN Kamareddy District
Traffic Jam on NH 44 IN Kamareddy District (ETV)
Published : August 29, 2025 at 12:26 PM IST

Traffic Jam on NH 44 IN Kamareddy District : భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో కామారెడ్డి జిల్లాలోని 44వ నంబరు నేషనల్​ హైవేపై భారీగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ ఏర్పడింది. రోడ్డు కోతకు గురికావడం వల్ల వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఫలితంగా హైదరాబాద్‌ నగరం నుంచి ఆదిలాబాద్‌ వైపు వెళ్తున్న వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. సుమారు గంటకు పైగా ఇలాంటి పరిస్థితి నెలకొంది. సదాశివనగర్‌ మండలం నుంచి భిక్కనూర్‌ టోల్‌గేట్‌ వరకు సుమారు 15 కి.మీ మేర దారిపొడవునా వాహనాలు నిలిచిపోయాయి.

వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం : బుధవారం, గురువారం కురిసిన భారీ వర్షాలకు టెక్రియాల్, సారంపల్లి వద్ద బ్రిడ్జి కోతకు గురైంది. మరోచోట రోడ్డు కొట్టుకుపోయింది. ఈ నేపథ్యంలోనే బుధవారం నుంచి వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. గురువారం రాత్రి కూడా వాహనాలు పెద్దఎత్తున నిలిచిపోవడంతో పరిస్థితిని జిల్లా ఎస్పీ రాజేశ్‌ చంద్ర స్వయంగా పర్యవేక్షించారు. ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ సమస్యలతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. త్వరగా రహదారులకు మరమ్మతులు చేయాలని వారు కోరతున్నారు.

భారీగా దెబ్బతిన్న రోడ్లు : రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు రహదారులు అస్తవ్యస్తంగా మారాయి. వర్షాలు, వరదల ప్రభావం అధికంగా ఉన్న కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, మెదక్ జిల్లాల్లో భారీగా రోడ్లు, వంతెనలు, కల్వర్టులు దెబ్బతిన్నాయి. నిర్మల్, ఆదిలాబాద్, కుమురం భీం, భువనగిరి, ఖమ్మం, సిరిసిల్ల జిల్లాల్లో మోస్తరుగా రహదారులకు నష్టం చేకూరింది. వరుణుడి ప్రతాపానికి దెబ్బతిన్న రహదారులు, కల్వర్టులు, వంతెనలకు తాత్కాలిక మరమ్మతులకు రూ.53 కోట్లు అవసరం అవుతాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. పూర్తి స్థాయిలో రోడ్లను బాగు చేయాలంటే 1157 కోట్లు అవసరం అవుతాయని ఆర్ అండ్ బీ అధికారులు లెక్కలు వేస్తున్నారు.

794 ప్రాంతాల్లో దెబ్బతిన్న రోడ్లు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రోడ్లు-భవనాల శాఖకు చెందిన 794 ప్రాంతాల్లో సుమారు వెయ్యి కిలోమీటర్ల మేర రోడ్లు పాడైనట్లు అధికారులు గుర్తించారు. 206 కల్వర్టులు, కాజ్ వేలు దెబ్బతిన్నాయి. 31 ప్రాంతాల్లో రోడ్లకు గండి పడింది. వానలకు పాడైన రహదారులు, కల్వర్టులు, వంతెనలకు తాత్కాలిక మరమ్మతుల కోసం 53.76కోట్లు అవసరం అవుతాయని అధికారులు లెక్కలు వేశారు. పూర్తి స్థాయిలో రోడ్లను బాగు చేయాలంటే రూ.1157 కోట్ల 46 లక్షలు కావాలని ఆర్అండ్​బీ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. హైదరాబాద్‌ ఎర్రమంజిల్‌లోని రోడ్లు భవనాల శాఖ కార్యాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసి 24 గంటలు మూడు షిఫ్టుల్లో అధికారులను అందుబాటులో ఉంచి వరద పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. క్షేత్రస్థాయి వివరాలను తెలుసుకుంటూ ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగకుండా రెవెన్యూ, పోలీస్, నీటిపారుదల అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటున్నారు.

కుండపోత వర్షాలతో దెబ్బతిన్న రోడ్లు : ఆకాశానికి చిల్లుపడ్డట్లు కురిసిన కుండపోత వర్షాలకు కామారెడ్డి, మెదక్ జిల్లా రోడ్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. కామారెడ్డిలో 20 ప్రాంతాల్లో, మెదక్‌లో 18 ప్రాంతాల్లో భారీగా రోడ్లు, వంతెనలు, కల్వర్టులు దెబ్బతిన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. కామారెడ్డి డివిజన్ పరిధిలో కరీంనగర్-కామారెడ్డి-ఎల్లారెడ్డి పరిధిలో ఏడు ప్రాంతాల్లో వంతెనలు రోడ్లు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. బాన్సువాడ-ఉప్పలవాయ్, కామారెడ్డి-రంగంపేట్ ఎన్​హెచ్​-44పై పలుచోట్ల రోడ్లు కొట్టుకుపోయాయి. కామారెడ్డి డివిజన్‌లో 53 ప్రాంతాల్లో 65 కిలోమీటర్ల మేర రోడ్లు దెబ్బతినగా, 27 వంతెనలు, కల్వర్టులు పాడయ్యాయి.

