విజయవాడ -హైదరాబాద్ హైవేపై రెండో రోజూ రద్దీ - 4 కి.మీ మేర స్తంభించిన వాహనాల రాకపోకలు
హైదరాబాద్-విజయవాడ ఎన్హెచ్పై భారీగా ట్రాఫిక్జామ్ - దసరా సెలవులు ముగియడంతో నగరం బాట పట్టిన పల్లెవాసులు - పంతంగి టోల్ప్లాజా వద్ద వాహనాల రద్దీ
Published : October 6, 2025 at 12:02 PM IST
Huge Traffic jam in Hyd Vijayawada National Highway : దసరా, బతుకమ్మ పండుగలకు సొంతూళ్లకు వెళ్లిన నగరవాసులు తిరిగి హైదరాబాద్కు చేరుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే విజయవాడ- హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై వరుసగా రెండో రోజూ వాహనాల రద్దీ ఏర్పడింది. నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల నుంచి పెద్దకాపర్తి వరకు సుమారు 4 కి.మీ మేర వాహనాల రాకపోకలు స్తంభించాయి. దీంతో వెహికిల్స్ నెమ్మదిగా ముందుకు కదులుతున్నాయి. పెద్దకాపర్తి, చిట్యాల వద్ద బ్రిడ్జి నిర్మాణ పనుల వల్ల ఈ సమస్య ఏర్పడింది.
జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీ : దసరా సెలవుల అనంతరం ప్రయాణికులు నగర బాట పట్టడంతో పలుచోట్ల వాహనాల రద్దీ ఏర్పడింది. పంతంగి టోల్ ప్లాజాతో పాటు చౌటుప్పల్, దండు మల్కాపురం ప్రాంతాల వద్ద వెహికిల్స్ నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు వాహనాల రద్దీని నియంత్రించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలోని ఎల్బీనగర్ చింతలకుంట నుంచి కొత్తపేట వరకు భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. చింతలకుంట ఫ్లైఓవర్పై ట్రావెల్స్ బస్సులు నిలిచిపోయాయి. ట్రాఫిక్జామ్ కారణంగా ఆఫీసులకు వెళ్లే ఉద్యోగులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.
మెట్రో స్టేషన్ల వద్ద బారులు తీరిన ప్రయాణికులు : దసరా సెలవులు ముగించుకుని నగరానికి వచ్చే ప్రయాణికులతో హైదరాాబాద్ నగరంలోని పలు మెట్రో స్టేషన్లు కిక్కిరిస్తున్నాయి. ఎల్బీనగర్ మెట్రో స్టేషన్ వద్ద ప్రయాణికులు బారులు తీరారు. ఆఫీసులు, వివిధ పనుల నిమిత్తం వెళ్లేవారితో మెట్రో రైళ్లలో రద్దీ నెలకొంది.
ప్రయాణికులకు ఇబ్బందుల్లేకుండా చూడండి : రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్రల నుంచి హైదరాబాద్కు వస్తుండటంతో ఆదివారం నుంచే ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులను అందిస్తుంది. బతుకమ్మ, దసరా పండుగ సందర్భంగా సొంతూళ్లకు వెళ్లిన ప్రజలు తిరిగి హైదరాబాద్ చేరే క్రమంలో వారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురవ్వకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఇప్పటికే అధికారులకు ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే. అందుకు తగిన ఏర్పాట్లను సైతం అధికారులు చేశారు.
ప్రత్యేకంగా కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్, హనుమకొండ, నల్గొండ, నిజామాబాద్, వరంగల్, ఖమ్మం, మహబూబ్నగర్ లాంటి జిల్లాల నుంచి హైదరాబాద్ నగరానికి పెద్ద ఎత్తున ప్రయాణికులు తిరిగి వస్తున్నారు. జూబ్లీ బస్టాండ్తో పాటు ఎంజీబీఎస్ వద్ధ ప్రయాణికుల రద్దీ కనిపిస్తోంది. మరోవైపు రద్దీకి తగ్గట్లుగా ఆర్టీసీ బస్సులను తిప్పుతోంది.
ముగిసిన దసరా సెలవులు - రద్దీగా మారిన విజయవాడ - హైదరాబాద్ హైవే!!