అల్పపీడనం ఎఫెక్ట్ - మధ్యాహ్నం తర్వాత హైదరాబాద్కు భారీ వర్ష సూచన
ఉత్తర ఈశాన్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - తెలంగాణలో వర్షాలు - మధ్యాహ్నం తర్వాత భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం
Published : September 23, 2025 at 12:18 PM IST
Heavy Rain Forecast in Hyderabad : ఉత్తర ఈశాన్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలంగాణలో భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. హైదరాబాద్లో ఇవాళ ఉదయం నుంచి ముసురు మొదలైంది. మధ్యాహ్నం తర్వాత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
వరద నీటిలో చిక్కుకుపోయిన వృద్ధులు : సోమవారం రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షాలకు నగర ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. పెద్ద అంబర్పేట్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని కుంట్లూరు గ్రామంలోని శ్రీభాగ్యనగర్ కాలనీలో ఇళ్లల్లోకి వరద నీరు చేరింది. అందులో ఇద్దరు వృద్ధులు, ఓ మహిళ చిక్కుకుపోయారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు అక్కడికొచ్చి, మున్సిపాలిటీ, హైడ్రా అధికారుల జేసీబీ సాయంతో వారిని బయటకు తీసుకొచ్చారు. దీంతో స్థానికులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. వారికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
