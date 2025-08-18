ETV Bharat / state

జోరు వానలతో పొంగుతున్న వాగులు - నేడు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు! - HEAVY RAINS IN TELANGANA

రాష్ట్రంలో నేడు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం - గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగం కలిగిన ఈదురు గాలులు - ఐఎండీ హెచ్చరికలతో అప్రమత్తమైన అధికారులు

HEAVY RAINS IN TELANGANA
HEAVY RAINS IN TELANGANA (PTI)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 18, 2025 at 7:29 AM IST

Heavy Rains In Telangana : తెలంగాణలో వారం రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. జలపాతాలు పాల నురగల సవ్వడులను సంతరించుకున్నాయి. రాష్ట్రంలో నేడు, రేపు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ ప్రకటించింది. కొన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరించింది.

బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో దంచికొట్టిన జోరువానలకు రాష్ట్రంలోని వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేలాది ఎకరాల్లో పంట నీట మునిగింది. ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో వరద ఉద్ధృతికి రహదారులు తీవ్రంగా ధ్వంసమయ్యాయి. చెరువులు అలుగుపారుతున్నాయి. నిర్మల్ జిల్లా భైంసా మండలంలో పల్సికర్ రంగారావు ప్రాజెక్టు బ్యాక్ వాటర్ ప్రవహించడంతో చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కడెం ప్రాజెక్టులో చేపల వేటకు వెళ్లిన గంగాధర్‌ అనే వ్యక్తి గల్లంతయ్యాడు. అతని జాడ కోసం అధికారులు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి డ్రోన్ల సాయంతో ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు.

ఎడతెరిపి లేని వానలకు పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు - రాష్ట్రంలో నేడు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు (ETV)

జలదిగ్బంధంలో వనదుర్గ ఆలయం : సింగూర్ ప్రాజెక్టు నుంచి దిగువకు నీటిని విడుదల చేయటంతో మెదక్ జిల్లా ఏడుపాయల ఆలయంలోని వనదుర్గ ఆనకట్ట వద్ద వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. భారీ వరదతో ఆరు రోజులుగా ఏడుపాయల ఆలయం జలదిగ్బంధంలోనే ఉంది. గర్భగుడి ముందున్న నదీపాయ అమ్మవారి పాదాలను తాకుతూ రాజగోపురం ముందు నుంచి నీరు ప్రవహిస్తోంది. రాజగోపురంలో అమ్మవారి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి, భక్తులకు దర్శనం కల్పిస్తున్నారు. వనదుర్గ ఆనకట్ట వైపు, గర్భగుడి వైపు భక్తులు వెళ్లకుండా పోలీసులు పహారా కాస్తున్నారు. మంజీరా నది ఏడుపాయలుగా చీలి ప్రవహించే డ్రోన్ దృశ్యాలు చూపరులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

భారీ వర్షాలతో ఉవ్వెత్తున ప్రవహిస్తున్న మెదక్ జిల్లా టేక్మాల్ మండలంలో గుండువాగు పరిస్థితిని ఆ జిల్లా కలెక్టర్ రాహుల్ రాజ్ పరిశీలించారు. ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ పిలుపునిచ్చారు. ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరద ప్రవాహంతో భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే 33.7 అడుగుల వద్ద ప్రవాహం ఉండటంతో అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. పర్ణశాల వద్ద సీతమ్మ వాగులోనికి వరద నీరు ప్రవహించడంతో నార చీరల ప్రాంతం వరద నీటిలో పూర్తిగా మునిగిపోయింది. పర్ణశాలను వరదనీరు ముంచెత్తడంతో అధికారులు పర్యాటకులను అనుమతించడం లేదు.

బొగత జలపాతం అందాలు : భారీ వర్షాలకు ములుగు జిల్లా వాజేడు మండలంలోని బొగత జలపాతం సరికొత్త అందాలను సంతరించుకుంది. పాల నురుగులా జాలువారుతున్న ప్రవాహాన్ని చూసి పర్యాటకులు పరవశించి పోతున్నారు. రాష్ట్రంలోని పలుచోట్ల నుంచి భారీగా తరలివస్తున్న సందర్శకులు కొండల నుంచి పరుగున వస్తున్న జలసవ్వడిని చూసి తన్మయత్వంలో మునిగిపోతున్నారు. వరుస సెలవులు కావడంతో జలపాతం సందర్శనకు పర్యాటకుల తాకిడి మరింత పెరగింది.

రాష్ట్రంలో నేడు, రేపు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ ప్రకటించింది. కొన్ని జిల్లాలలో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ అంచనా వేస్తోంది. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగం కలిగిన ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. నిజామాబాద్‌ జిల్లాలోని శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు ఎగువ నుంచి భారీగా వరద వచ్చి చేరుతోంది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1,091 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 1,088 అడుగులుగా ఉంది. నీటినిల్వ సామర్థ్యం 80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 71 టీఎంసీలు ఉన్నాయి.

