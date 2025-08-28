ETV Bharat / state

ఎడతెరిపి లేని వర్షాలు - ఉప్పొంగుతున్న వాగులు - రాకపోకలకు అంతరాయం - HEAVY RAINS IN AP

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ప్రభావంతో పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు - వర్షాల వల్ల పలు జిల్లాల్లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ పాఠశాలలకు సెలవు

rains in ap
rains in ap (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 1:12 PM IST

HEAVY RAINS IN AP: అల్పపీడనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల జోరువానలు కురుస్తున్నాయి. ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలో ఎడతెరిపి లేని వర్షాలతో జనానికి అవస్థలు తప్పడం లేదు. వాగులు ఉప్పొంగగా పలుచోట్ల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ వద్ద మెుదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు.

అల్పపీడనంతో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు అల్లూరి జిల్లాలో కొండ వాగులు ప్రమాద భరితంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. గడిచిన 24 గంటల్లో అత్యధికంగా పెదబయలు, హుకుంపేట, ముంచింగిపుట్టులో అతి భారీ వర్షపాతం నమోదైంది. కొండల మధ్య నీటి ప్రవాహం ఎక్కువై కొండ చరియలు విరిగి పడుతున్నాయి. వాగు పరివాహక పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. పంట నష్టపోయామని, సాయం చేయాలంటూ గిరి రైతులు వేడుకుంటున్నారు. ఆంధ్రా-ఒడిశా సరిహద్దు మారుమూల ప్రాంతాలు కావడంతో గిరిజనులు అవస్థలు పడుతున్నారు. ఉద్ధృతంగా ప్రవహించే వాగులు గడ్డలు దాటవద్దని కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ ప్రకటించి ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు.

ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామలో రెండు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నందిగామ శివారులో నల్ల వాగుకు భారీగా వరద వస్తోంది. నందిగామ-చందర్లపాడు వెళ్లే రోడ్డుపై ఈ వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. వరదలోనే కొందరు ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో వాహనాల్లో రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. నందిగామ మండలం దాములూరు గ్రామం వద్ద వైరా ఏరుకు వరద పోటెత్తగా రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కంచికచర్ల బస్టాండ్ వరద నీటితో చెరువులా మారింది. దీనివల్ల బస్టాండ్​లోకి ప్రయాణికులు వెళ్లి రావాలంటే ఇబ్బంది పడుతున్నారు. చందర్లపాడు మండలంలో వాగులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.

ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరం నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రెడ్డిగూడెం మండలం ఓబులాపురం గ్రామంలోని నాగసానిపాటి చెరువులోకి వెళ్లే కట్టు కాల్వ ప్రధాన రహదారిపై ప్రమాదకరంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో ఓబులాపురం, రంగాపురం గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.

తిరువూరు నియోజకవర్గంలో ఎడతెరిపి లేని వర్షం కురుస్తోంది. తిరువూరు- గంపలగూడెం దారిలో గుర్రపు వాగు, గంపలగూడెం - ఎ కొండూరు దారిలో కట్టలేరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహించడంతో రాకపోకలు నిలిచాయి. నెమలి, లింగాల, మేడూరు, ఏరుకోపాడు, అమ్మిరెడ్డిగూడెం గ్రామాలు మధ్య వాగులు పొంగుతున్నాయి. ఏలూరు జిల్లా నూజివీడులో గత రెండు రోజుల నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షానికి ముసునూరు మండలంలో సంధ్యపు వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. రహదారులపై వాగు ఉద్ధృతితో రాకపోకలకు ఇబ్బందికరంగా మారింది.

మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ: ప్రకాశం బ్యారేజీకి క్రమంగా వరద నీరు పెరుగుతోంది. కృష్ణమ్మ ఎగువ నుంచి ఉద్ధృతంగా వస్తోంది. బ్యారేజీలోకి ప్రస్తుతం 4.3 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీరు ఉంది. 69 గేట్లను పూర్తిస్థాయిలో ఎత్తి 3.97 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. వరద భారీగా చేరుతుండటంతో ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు.

ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో వరద ప్రవాహం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. పులిచింతల నుంచి వస్తున్న నీరు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. అధికారులు కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. నదీ పరివాహక పొలాలలోకి వెళ్లవద్దని ఇప్పటికే సూచించారు. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లకూడదని ఆదేశించారు. జిల్లా యంత్రాంగం ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది.

మరోవైపు శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. జూరాల, సుంకేసుల ప్రాజెక్టుల నుంచి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులో 3,10,546 క్యూసెక్కులు చేరుతోంది. శ్రీశైలం నుంచి 3,62,257 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ నుంచి 30,000 క్యూసెక్కులు, ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 26,752 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. 10 స్పిల్ వే గేట్లను 10 అడుగులు ఎత్తి 2,70,190 క్యూసెక్కులు నాగార్జునసాగర్​కు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 882.70 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 202.96 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతోంది.

నాగార్జునసాగర్‌ 26 గేట్లు ఎత్తి నీరు విడుదల: నాగార్జునసాగర్‌కు వరద ప్రవాహం కొనసాగుతుండటంతో 26 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీరు విడుదల చేస్తున్నారు. నాగార్జునసాగర్ ఇన్‌ఫ్లో, ఔట్‌ఫ్లో 3,17,424 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. నాగార్జునసాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 590 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుత నీటిమట్టం 586.70 అడుగులుగా ఉంది. నాగార్జునసాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ 312.04 టీఎంసీలు, ప్రస్తుత నీటినిల్వ 303.94 టీఎంసీలుగా ఉంది.

