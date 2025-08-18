ETV Bharat / state

ఉత్తరాంధ్రపై వరుణుడి ప్రతాపం - అల్పపీడన ప్రభావంతో విస్తారంగా వర్షాలు - HEAVY RAINS IN NORTH ANDHRA

అల్పపీడన ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్రలో విస్తారంగా వర్షాలు - ఎడతెరిపి లేని వర్షాలతో అనేక చోట్ల స్తంభించిన జనజీవనం - పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు - రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు

Heavy rains in North Andhra
Heavy rains in North Andhra (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 8:13 PM IST

Heavy rains in North Andhra : అల్పపీడన ప్రభావం ఉత్తరాంధ్రపై తీవ్రంగా పడింది. ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో జనజీవనం స్తంభించింది. వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. కాలనీల్లోకి వరద నీరు చేరి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. అల్లూరి జిల్లాలో రహదారిపై కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. వరినాట్లు నీట మునిగి రైతులు నష్టపోయారు.

అల్పపీడన ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్రలోని అనేక ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అనకాపల్లి జిల్లా విజయరామరాజుపేట వద్ద తాచేరు వంతెనపై నుంచి వరద నీరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. వడ్డాది-చోడవరం మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. నర్సీపట్నం-చోడవరం బస్సులు వడ్డాది వరకే తిరుగుతున్నాయి. నర్సీపట్నంలోని బ్యాంకు కాలనీ, శారదా నగర్, RDO కార్యాలయం సమీపంలోని ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. చోడవరం నియోజకవర్గంలో వాగులు, గెడ్డలు, నదులు పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.

ఉత్తరాంధ్రపై వరుణ ప్రతాపం - అల్పపీడన ప్రభావంతో విస్తారంగా వర్షాలు (ETV)

హెచ్చరికలు జారీ చేసిన అధికారులు : సబ్బవరం మండలంలో ఆదివారం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు భారీ వర్షం కురవడంతో ఆదిరెడ్డిపాలెం గెడ్డ మీద ఉన్న వంతెన పైనుంచి వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. సబ్బవరం పాతరోడ్డు నుంచి గుల్లేపల్లి మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వాహనదారులెవరూ గెడ్డను దాటే ప్రయత్నం చేయవద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీచేశారు. చోడవరంలో 131.7 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. బాలాజీనగర్, పూర్ణ థియేటర్, నూకాలమ్మ కోవెల, రెల్లి కాలనీ సహా పలు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి.

ముంపు ప్రాంతాల్లో ఎమ్మెల్యే KSNS రాజు పర్యటించారు. అనకాపల్లి జిల్లా మాడుగుల మండలంలో ఊరకగెడ్డలో వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహించడంతో ఏడు గిరిజన గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. వి.జె.పురం ప్రాంతంలో గొర్రెగడ్డ పొంగిపొర్లడంతో సమీప పొలాలు నీట మునిగాయి. చీడికాడ మండలం కోనాం జలాశయం నీటిమట్టం ప్రమాద స్థాయికి చేరడంతో ఒక గేటు ఎత్తి దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు.

తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలు : భారీ వర్షాలతో విశాఖ జిల్లా సోమన్నపాలెంలో ఇంటి ముందున్న కోళ్ల షెడ్డు కూలి 75 ఏళ్ల వృద్ధురాలు మృతి చెందారు. కుండపోత వర్షాలకు పద్మనాభం మండలం పాండ్రంగి, అనంతవరం, విలాసఖానిపాలెం, మద్ది, కృష్ణాపురం, పొట్నూరు ప్రాంతాల్లోని వరి నాట్లు నీట మునిగాయి. భారీ వర్షాలకు విశాఖ జిల్లాలోని గంభీరం జలాశయం నిండుకుండలా మారింది. ప్రవాహస్థాయి పెరగడంతో కాజ్‌వే ద్వారా దిగువకు నీటి ప్రవాహం ఉద్ధృతంగా ఉంది. దిగువ ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. పెదగంట్యాడ మండలంలోని పాలవలస గ్రామం జలదిగ్బంధమైంది. వర్షపు నీరు చుట్టుముట్టడంతో రాకపోకలకు ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. స్థానికులను ఆదుకునేందుకు ముందుకొచ్చిన జనసేన నాయకులు పొక్లెయిన్‌ సాయంతో నీటిని మళ్లించే ప్రయత్నాలు చేశారు.

భారీ వర్షాల ప్రభావంతో అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని జాతీయ రహదారిపై సోకులేరు వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. వాహనాలు వరద నీటిలోనే ప్రమాదకరంగా రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. చింతూరు-వరరామచంద్రపురం మండలాల మధ్య సుమారు 50 గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి. ప్రజలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు తలెత్తడంతో ITDA అధికారులు పడవలు ఏర్పాటు చేసి రాకపోకలు నిర్వహిస్తున్నారు. వరరామచంద్రపురం మండలంలో అన్నవరం వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో స్థానికులు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు.

నిండుకుండలా జలాశయం : నాతవరం మండలంలోని తాండవ జలాశయం నిండుకుండలా మారింది. చోడవరం, మాడుగుల నియోజకవర్గాల్లోని పంట పొలాలు వాన నీటితో చెరువుల్ని తలపిస్తున్నాయి. ఇటీవల వేసిన వరినాట్లను వానలు ముంచేశాయి. దాదాపు 756 ఎకరాల మేర వరి పొలాలు నీటమునిగాయి. పెద్దేరు, తాచేరు నదులు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. హుకుంపేట మండలం అడ్డుమండ వద్ద వాగు దాటుతూ కుమారస్వామి అనే యువకుడు కొట్టుకుపోయాడు. జి.మాడుగుల మండలం కొత్తపల్లి జలపాతం ఉగ్రరూపం దాల్చింది. పాడేరు, పెదబయలు మండలాల పరివాహక ప్రాంతంలో మత్స్యగెడ్డ ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. ముంచంగిపుట్ మండలం కోసంపుట్ మార్గంలో కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. కోసంపుట్, జోడిగుమ్మ, పట్న, పడల్‌ పుట్‌ తదితర గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.

అల్పపీడన ప్రభావంతో విజయనగరం, మన్యం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లోనూ విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. భోగాపురం విమానాశ్రయం నిర్మాణ ప్రాంతం నుంచి వర్షపు నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో తూడెం, చినకౌలువాడ, పెదకౌలువాడ, బైరెడ్డిపాలెం గ్రామాల ప్రజలు ఇబ్బందులు పడ్డారు. పార్వతీపురంలోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఎమ్మెల్యే విజయ్ చంద్ర పర్యటించారు. ఎక్కడా నీరు నిల్వ ఉండకుండా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

