ETV Bharat / state

ఉత్తరాంధ్ర వణికింది - నదుల ఉద్ధృతితో ప్రజలు నానా అవస్థలు

శ్రీకాకుళంలో వంశధార, నాగవళి నదుల ఉద్ధృతి - నీట మునిగిన, రోడ్లు, పంట పొలాలు

Heavy Rains In Uttarandhra
Heavy Rains In Uttarandhra (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 7:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Heavy Rains In Uttarandhra: తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్రలో వర్షం దంచికొట్టింది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వంశధార, నాగావళి నదుల ఉద్ధృతితో లోతట్టు ప్రాంతాలు, పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. వర్షాల ధాటికి ఇద్దరు వృద్ధులు మృతి చెందారు. మరోవైపు విజయనగరం జిల్లాలోనూ వర్షం, ఈదురుగాలులు బీభత్సం సృష్టించాయి. వర్షం నుంచి కోలుకున్న విశాఖలో చెట్ల తొలగింపు చర్యలు ముమ్మరంగా సాగాయి.

గురువారం రాత్రి నుంచి శుక్రవారం మధ్యాహ్నం వరకు కురిసిన భారీ వర్షాలకు శ్రీకాకుళం జిల్లా చిగురుటాకులా వణికింది. మరోవైపు ఒడిశాలోనూ వానలు పడటంతో జిల్లాలోని నదులు ఉగ్రరూపం దాల్చాయి. హిరమండల గొట్టా బ్యారేజీకి వంశధార నది వరద నీరు పోటెత్తింది. నీటిని వచ్చినట్లు దిగువకు విడిచిపెట్టారు.

కొత్తూరు, హిరమండలం, ఎల్‌.ఎన్‌. పేట, సరుబుజ్జిలి, ఆమదాలవలస, జలుమూరు, నరసన్నపేట, పోలాకి, శ్రీకాకుళం, గార మండలాల్లోని 68 గ్రామాల్లో పంటలు ముంపునకు గురయ్యాయి. చాలా చోట్ల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. గార మండలం కళింగపట్నంలో భారీగా వరద నీరు చేరింది. స్థానిక ఎమ్మెల్యే గొండు శంకర్‌ గ్రామంలో పర్యటించి ప్రజలతో మాట్లాడారు.

'నాగావళి, వంశధార రెండు నదుల్లో విపరీతమైన వరద ప్రవాహం వల్ల కళింగపట్నంలో ఇళ్లలోకి నీరు వచ్చింది. ఎన్డీఆర్​ఎఫ్​, జిల్లా కలెక్టర్​ ఆధ్వర్యంలో పర్యవేక్షణ చేసి, సహాయక చర్యలు చేపట్టాం.' - గొండు శంకర్‌, ఎమ్మెల్యే

పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా తోటపల్లి ప్రాజెక్టు, విజయనగరం జిల్లా మడ్డువలస జలాశయాల నుంచి వరద నీరు విడిచిపెట్టడంతో నాగావళిలో వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహించింది. బూర్జ మండలం నారాయణపురం ఆనకట్ట వద్ద నాగావళి నదిలో క్రమేపి వరద పెరిగి 40 వేల క్యూసెక్కులకు చేరింది. దీని ప్రభావంతో బూర్జ, ఆమదాలవలస, పొందూరు, శ్రీకాకుళం, ఎచ్చెర్ల మండలాల పరిధిలోని నదీ పరీవాహక ప్రాంతాల ప్రజలు నానా అవస్థలు పడ్డారు. అయితే శుక్రవారం సాయంత్రం నుంచి నదుల్లో వరద క్రమేపీ తగ్గడంతో ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

శ్రీకాకుళం జలమయం: శ్రీకాకుళం జిల్లాలో గురువారం కురిసిన వర్షాలకు తోడు ఈదురు గాలులు వీయడంతో 85 ఎకరాల్లో ఉద్యాన పంటలకు నష్టం వాటిల్లింది. 27 గ్రామాల్లోని 74కు పైగా విద్యుత్‌ స్తంభాలు నెలకొరిగాయి. దీంతో విద్యుత్‌ శాఖ సిబ్బంది యుద్ధ ప్రాతిపదికన మరమ్మతులు చేపట్టారు. మందస మండలం సవర చిన్నటుబ్బూరు గ్రామంలో గోడ కూలి వృద్ధ దంపతులు మృతి చెందారు. పలాస మండలంలోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో స్థానిక ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష పర్యటించారు. పంట పొలాలను పరిశీలించి ప్రభుత్వ అండగా ఉంటుందని రైతులకు హామీ ఇచ్చారు. కంబిరిగాం, బ్రహ్మణతర్లాక కాజ్‌వేల ప్రదేశాల్లో కొత్త వంతెనలు నిర్మిస్తామని తెలిపారు.

విజయనగరంలో ఈదురుగాలులతో నష్టం: విజయనగరం జిల్లాలో వర్షం భారీగా కురిసింది. గజపతినగరం మండలం చిట్టాయవలసలో ఈదురుగాలులు బీభత్సం సృష్టించాయి. విద్యుత్‌ తీగలు తెగిపోయి విద్యుదాఘాతంతో నాలుగు గేదెలు, ఒక దూడ మృత్యువాత పడ్డాయి. జిల్లాలోని నాగవళి నదీ వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో కలెక్టర్‌ రాంసుందర్‌రెడ్డి పర్యటించారు. నీటి ప్రవాహం, దిగువన ఉన్న గ్రామాల్లో పంటల మునకపై ఆరా తీశారు.

వంశధార నది ఉద్ధృతితో పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా భామిని మండలంలోని కొసలి, కీసర, ఘనసర, సింగిడి గ్రామాలు ముంపునకు గురయ్యాయి. ఇళ్లు, ఆలయాల్లోకి నీరు చేరింది. 1400 ఎకరాల్లోని పంటలు నీటమునిగాయి. విశాఖలో గురువారం వర్షాలు, ఈదురుగాలులకు నేలకొరిగిన చెట్లను జీవీఎంసీ సిబ్బంది తొలగించింది. 8 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి 17 జేసీబీలతో యుద్ధ ప్రాతిపదికన 145 చెట్లు తొలగించినట్లు జీవీఎంసీ కమిషనర్‌ కేతన్‌ గార్గ్‌ తెలిపారు.

ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలో భారీ వర్షాలు - నీట మునిగిన పొలాలు

ఉత్తరాంధ్ర పరిస్థితులపై సీఎం చంద్రబాబు ఆరా - వారికి రూ.4 లక్షల పరిహారం

For All Latest Updates

TAGGED:

FLOODS IN VIZIANAGARAMRAINS IN VIZIANAGARAM DISTRICTRAINS IN SRIKAKULAM DISTRICTHEAVY RAINS IN APHEAVY RAINS IN UTTARANDHRA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

మోదీ చాలా తెలివైన నాయకుడు- టారిఫ్స్ వంటి ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గరు: పుతిన్

భావోద్వేగాల నియంత్రణలేక బంధానికి బీటలు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మేలు జరుగుతుందంటున్న నిపుణులు!

బ్యాంక్ కస్టమర్లకు గుడ్ న్యూస్​- ఇకపై గంటల వ్యవధిలోనే చెక్ క్లియరెన్స్​!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.