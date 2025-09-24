తెలంగాణకు వాయు'గండం' - ఆ రెండు తేదీల్లో అతిభారీ వర్షాలు
రాష్ట్రంలో నేడు, రేపు పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు - బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడనున్న వాయుగుండం ప్రభావంతో అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం - రానున్న 3 గంటల్లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు
Published : September 24, 2025 at 9:09 AM IST
Heavy Rain Fall Alert to Telangana : రాష్ట్రంలో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడనున్న వాయుగుండం ప్రభావంతో ఈ నెల 26,27 తేదీల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. ఈ 25న (గురువారం) ఏర్పడే అల్పపీడనం 26 నాటికి వాయుగుండంగా బలపడి 27న దక్షిణ ఒడిశా, ఉత్తరాంధ్ర కోస్తా తీరం వద్ద తీరం దాటే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలిపింది.
దీని ప్రభావంతో ఈనెల 26వ తేదీని ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, ములుగు, వరంగల్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, హనుమకొండ, సిద్దిపేట, జనగామ, యాదాద్రి భువనగిరి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లోని పలుచోట్ల 10 నుంచి 20 సెంటి మీటర్ల మధ్య వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వివరించింది. ఈనెల 27న ఆదిలాబాద్, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, వికారాబాద్, మెదక్, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ వానలు కురవనున్నాయి.
రాబోయే 3 గంటల్లో వర్షం : రాష్ట్రంలో రాబోయే మూడు గంటల్లో వర్షం కురుస్తుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. వరంగల్, భూపాలపల్లి, కరీంనగర్, సిద్దిపేట, రంగారెడ్డి, కామారెడ్డి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు, ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. మరికొన్ని గంటల్లో హైడ్రా పరిధిలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. భారీ వర్షాల దృష్ట్యా అనవసర ప్రయాణాలు నివారించాలని, ఓపెన్ డ్రెయిన్ల నుంచి దూరంగా ఉండాలని హైడ్రా కమిషనర్ సూచించారు.
