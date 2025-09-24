ETV Bharat / state

తెలంగాణకు వాయు'గండం' - ఆ రెండు తేదీల్లో అతిభారీ వర్షాలు

రాష్ట్రంలో నేడు, రేపు పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు - బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడనున్న వాయుగుండం ప్రభావంతో అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం - రానున్న 3 గంటల్లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు

Heavy Rain Fall Alert to Telangana
Heavy Rain Fall Alert to Telangana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2025 at 9:09 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Heavy Rain Fall Alert to Telangana : రాష్ట్రంలో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడనున్న వాయుగుండం ప్రభావంతో ఈ నెల 26,27 తేదీల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. ఈ 25న (గురువారం) ఏర్పడే అల్పపీడనం 26 నాటికి వాయుగుండంగా బలపడి 27న దక్షిణ ఒడిశా, ఉత్తరాంధ్ర కోస్తా తీరం వద్ద తీరం దాటే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలిపింది.

దీని ప్రభావంతో ఈనెల 26వ తేదీని ఆదిలాబాద్​, నిర్మల్​, నిజామాబాద్​, ములుగు, వరంగల్​, జయశంకర్​ భూపాలపల్లి, హనుమకొండ, సిద్దిపేట, జనగామ, యాదాద్రి భువనగిరి, వికారాబాద్​, సంగారెడ్డి, మెదక్​, కామారెడ్డి జిల్లాల్లోని పలుచోట్ల 10 నుంచి 20 సెంటి మీటర్ల మధ్య వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వివరించింది. ఈనెల 27న ఆదిలాబాద్​, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్​, నిర్మల్​, నిజామాబాద్​, వికారాబాద్​, మెదక్, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ వానలు కురవనున్నాయి.

రాబోయే 3 గంటల్లో వర్షం : రాష్ట్రంలో రాబోయే మూడు గంటల్లో వర్షం కురుస్తుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. వరంగల్‌, భూపాలపల్లి, కరీంనగర్, సిద్దిపేట, రంగారెడ్డి, కామారెడ్డి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు, ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. మరికొన్ని గంటల్లో హైడ్రా పరిధిలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. భారీ వర్షాల దృష్ట్యా అనవసర ప్రయాణాలు నివారించాలని, ఓపెన్ డ్రెయిన్‌ల నుంచి దూరంగా ఉండాలని హైడ్రా కమిషనర్‌ సూచించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAINS IN TELANGANAHEAVY RAINFALL IN TELANGANAIMD REPORTరాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలుHEAVY RAINS IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.