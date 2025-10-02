ETV Bharat / state

ఉత్తరాంధ్రలో దంచికొడుతున్న వర్షాలు - ఈదురుగాలులతో కూలిన చెట్లు

బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం కారణంగా ఉత్తరాంధ్రలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు - విశాఖలో ఈదురుగాలుల బీభత్సం - జీవీఎంసీ కార్యాలయంలో కూలిన భారీ వృక్షం

Heavy_rains_in_Uttarandhra
Heavy_rains_in_Uttarandhra (ETV)
Published : October 2, 2025 at 3:32 PM IST

Heavy Rains in Uttarandhra Due to Depression in Bay of Bengal: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్రలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అలానే రెండు రోజుల పాటు ఉత్తరాంధ్రలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. విశాఖపట్నంలో ఈదురుగాలులు బీభత్సం సృష్టించాయి. పలుచోట్ల చెట్లు విరిగిపడ్డాయి. దీంతో పాటు భారీ వర్షం కురిసింది.

ఈదురుగాలుల ధాటికి జీవీఎంసీ కార్యాలయం సమీపంలో భారీ వృక్షం కూలింది. పార్కింగ్‌లో ఉన్న లారీ, కారుపై చెట్టు పడింది. ఆకాశవాణి కేంద్రం వద్ద మరో చెట్టు కూలింది. అక్కయ్యపాలెం పరిధి శ్రీనివాసనగర్‌లో కారుపై రావిచెట్టు కూలడంతో ఓ ఇంటి గోడ పూర్తి కూలిపోయింది. 51వ వార్డు కళింగ నగర్‌ మెయిన్‌రోడ్డుపై పార్క్‌ చేసిన కారుపై చెట్టు కూలింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో రోడ్లపైకి వరదనీరు చేరింది. దీంతో రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. ఈదురుగాలుల ప్రభావంతో విద్యుత్‌ సరఫరాకు ఆటంకం ఏర్పడింది.

ఇళ్ల ముందు వర్షపు నీరు: అనకాపల్లి జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షాలు జోరుగా కురుస్తున్నాయి. ఉదయం నుంచే కుండపోత వర్షం కురవడంతో రహదారులు జలమయం అయ్యాయి. ముఖ్యంగా చోడవరం నాలుగు రహదారుల గోయలో వర్షపు నీరు చేరిపోవడంతో వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. వర్షం కారణంగా ఇళ్ల ముందు వర్షపు నీరు చేరిపోవడంతో స్థానికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అధికారులు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.

రెండు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు: శ్రీకాకుళం జిల్లా అంతటా తేలికపాటి వానలు పడుతున్నాయి. శ్రీకాకుళం, ఆమదాలవలస, కొత్తూరు, నరసన్నపేట, జలుమూరు, పలాస, మందస, కవిటి, ఇచ్ఛాపురం, మెళియాపుట్టితో సహా పలు ప్రాంతాల్లో వానలు కురుస్తున్నాయి. ఆమదాలవలస నియోజకవర్గంలో ఆముదాలవలస, సరుబుజ్జిలి, బూర్జ, పొందూరు మండలాల్లో భారీ వర్షాలతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

భారీ వర్షాలకు రహదారులు జలమయం అయ్యాయి. ఒడిశాలో వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో వంశధార, నాగావళి నదుల్లో శుక్రవారం వరద పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు ప్రకటించారు. నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ పుండ్కర్ తెలిపారు. ఆమదాలవలస నియోజకవర్గంలో భారీ వర్షం కురవడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. భారీ వర్షాలు కారణంగా రహదారులు జలమయం అయ్యాయి. దీంతో ప్రయాణికులు, చిరు వ్యాపారులు నానా అవస్థలు పడ్డారు.

లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం: రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న భారీ వర్షంతో టెక్కలిలోని పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. పాత జాతీయ రహదారి, తొలిసూరిపల్లి రోడ్డు, మెళియాపుట్టి రోడ్డు ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచి వాహనాల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. శ్రీనివాస్ నగర్, రాందాసుపేట ప్రాంతాలలో ఇళ్లల్లోకి వరద నీరు చేరడంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. పలాస-కాశీబుగ్గ పురపాలక సంఘంలో కుండపోతగా వర్షం కురుస్తోంది. అల్పపీడన ప్రభావంతో ఈ రోజు ఉదయం నుంచే ఏకధాటిగా వర్షం కురవడంతో రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. కేటీ రోడ్ మూడు రోడ్లు కూడలి, శ్రీనివాస లాడ్జి జంక్షన్, ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్, ముత్యాలమ్మ కోనేరు, తదితర ప్రాంతాల్లో 2 అడుగుల నుంచి 3 అడుగుల మేర వరద నీరు రోడ్డుపై పాదచారులతో పాటు వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

అల్లూరి జిల్లాలో భారీ వర్షాలు: అల్పపీడన కారణంగా అల్లూరి జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముంచింగిపుట్టు, పెదబయలు, పాడేరు, హుకుంపేట, జి. మాడుగుల, అరకులోయ, అనంతగిరి, చింతపల్లి, జికే వీధి మండలాల్లో ఎడతెరిపిలేని వర్షం కురుస్తుంది. ముంచింగిపుట్టు మండలం కర్లపోధోల్ వద్ద వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహించి వరి పంట కోతకు గురవుతుంది. జీకే విధి మండలంలో వర్షం నీరు రోడ్లపై ప్రవహిస్తుంది. ఓ పక్క దసరా సెలవులు, గాంధీ జయంతి కావడంతో మన్యమంతా నిశ్శబ్ద వాతావరణంలో బోసిపోయింది. అలానే భారీ వర్షాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.

గోదావరిలో కొనసాగుతున్న వరద - జలదిగ్బంధంలో కోనసీమ లంక గ్రామాలు

ఏపీ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు - నదులను తలపిస్తున్న రహదారులు

