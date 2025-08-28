Warangal and Khammam Heavy Rains : ఉమ్మడి వరంగల్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాలతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. రోడ్లు నీట మునిగి రవాణాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరదలతో చెరువులు, కుంటలు మత్తడి దూకుతున్నాయి. వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా సింగరేణిలో బొగ్గు ఉత్పత్తికి తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. మరో రెండ్రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు.
వరంగల్ జిల్లావ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు : భారీ వర్షాలకు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా అతలాకుతలమైంది. ములుగు జిల్లా వెంకటాపురం, గోవిందరావుపేట, తాడ్వాయి మండలాల్లో జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. తాడ్వాయి మండలం కాల్వపల్లి సమీపంలోని వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. గుండ్లవాగు ప్రాజెక్టు నిండుకుండలా మారి మత్తడిపోస్తోంది. జంపన్నవాగు ఉద్ధృతికి పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. బుస్సాపూర్ సమీపంలోని లక్నవరం సరస్సులో 34 అడుగుల మేర నీరు చేరింది. లక్నవరం సరస్సుకు పర్యాటకులకు అనుమతి లేదని అధికారులు ప్రమాద హెచ్చరిక బోర్డును ఏర్పాటు చేశారు.
జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఎడతెరిపిలేని వర్షానికి జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. గ్రామాల్లో చెరువులు, కుంటలు నిండుకుండల్లా మారాయి. వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. భూపాలపల్లి డివిజన్ సింగరేణి ఓపెన్ కాస్ట్లో బొగ్గు ఉత్పత్తికి అంతరాయం ఏర్పడింది. కాకతీయ ఖని-2, 3 ఉపరితల గనుల్లో ఒక షిఫ్టు కూడా నడిచే పరిస్థితి లేకపోవడంతో బొగ్గును తరలించే వాహనాలు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయాయి. వర్షంతో ఉపరితల గనుల క్వారీలన్నీ బురదగా మారాయి. కోల్ బెంచ్ల్లోకి వరద నీరు చేరడంతో బ్లాస్టింగ్ చేసే అవకాశం లేకుండా పోయింది.
మహాముత్తారం మండలంలో కురిసిన భారీ వర్షానికి పలు గ్రామాలు నీటిలో చిక్కుకున్నాయి. వాగుల్లోకి భారీగా వరదనీరు చేరడంతో ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. పోచంపల్లిలో పిడుగుపాటుకు ఓ రైతుకు చెందిన ఎద్దు మృతి చెందింది. కోనంపేట వాగు కేశవపూర్-నిమ్మగూడెం మధ్య కాజ్వేపై నుంచి ప్రవహించడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పెద్దవాగు ఉద్ధృతితో మేడారం వైపుగా వెళ్లే వాహనాలు గంటలతరబడి నిలిచిపోయాయి. ప్రజలు వాగులు దాటకుండా పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసి తగుచర్యలు చేపట్టారు.
ఖమ్మం జిల్లాలో భారీ వర్షాలు : భారీ వర్షాలకు ఖమ్మం నగరంలోని పలు గుమ్మాల్లోకి భారీగా వరదనీరు చేరింది. రోడ్లు తటాకాలను తలపిస్తున్నాయి. రామకృష్ణాపురం వద్ద వాగు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో చింతకాని నుంచి ఖమ్మం వెళ్లే రహదారిలో వాహనాలు రాకపోకలు స్తంభించిపోయాయి. మహబూబాబాద్ జిల్లా కొత్తగూడ అటవీ ప్రాంతంలో కురిసిన వర్షానికి సద్ది మడుగు, బొగ్గులవాగు పొంగిపొర్లుతోంది.
రానున్న రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు : రానున్న రెండ్రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలతో అధికారుల అప్రమత్తం అయ్యారు. ప్రజలు అత్యవసమైతే తప్ప బయటకు రావొద్దని హెచ్చరికలు చేశారు. భారీ వర్షాల దృష్ట్యా అధికారులు, సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం సూచించారు. పురాతన ఇళ్లలో ఉండేవారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని ఆదేశించారు. వినాయక మండపాల సమీపంలోని విద్యుత్ స్తంభాల వద్ద జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. ట్రాన్స్ఫార్మర్లతో భక్తులకు ప్రమాదం లేకుండా చూడాలని ఆదేశించారు.
నేడు, రేపు భారీ వర్ష సూచన - అధికారులను అప్రమత్తం చేసిన సీఎం
భారీవర్షాలు, వరదలతో కామారెడ్డి జిల్లా అతలాకుతలం - భిక్కనూర్ రూట్లో వేలాడుతున్న రైలు పట్టాలు