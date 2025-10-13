ETV Bharat / state

నైరుతి రుతుపవనాల తిరోగమనం ప్రారంభం - పలు జిల్లాల్లో అకాలవర్షాలు

రాష్ట్రంలో మూడు రోజుల పాటు ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు - పలు జిల్లాల్లో కురిసిన వానలు - ప్రభుత్వమే తమను ఆదుకోవాలని రైతులు వేడుకోలు

Heavy Rains in Telangana
Heavy Rains in Telangana (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 13, 2025 at 9:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Heavy Rains in Telangana : తెలంగాణ నుంచి నైరుతి రుతుపవనాల తిరోగమనం ప్రారంభమైందని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఉదయం ఉత్తర తెలంగాణలోని నిజామాబాద్ వరకు నైరుతి రుతుపవనాలు ఉపసంహరించుకున్నట్లు తెలిపింది. రాగల 24 గంటల్లో తెలంగాణలోని మరికొన్ని ప్రాంతాల నుంచి నైరుతి రుతుపవనాల ఉపసంహరణకు అనుకూల వాతావరణం ఉందని వెల్లడించింది. కోస్తాంధ్ర తీర ప్రాంతంలో సగటు సముద్ర మట్టం నుంచి 0.9 కి.మీ ఎత్తులో ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడినట్లు తెలిపింది. రాష్ట్రంలో మూడు రోజుల పాటు 30 నుండి 40 కి.మీ వేగంతో ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఇవాళ ఉమ్మడి వరంగల్‌, నల్గొండ, ఖమ్మం, హైదరాబాద్‌, రంగారెడ్డి, మహాబూబ్‌ నగర్​తో పాటు కరీంనగర్‌, పెద్ధపల్లి, సిద్ధిపేట జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులు ఈదురుగాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది.

మొక్కజొన్నను మద్దతు ధరకు కొనుగోలు చేయాలి : ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో మహబూబాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా అర్ధరాత్రి నుంచి ఏడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షానికి వాగులు, వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. చెరువులు అలుగులు పారుతున్నాయి. మహబూబాబాద్, కేసముద్రంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డులు, కల్లాలలోని ఆరబెట్టిన మొక్క జొన్న పంట తడిసి ముద్దైంది. వేలాది రూపాయలు పెట్టుబడులు పెట్టి సాగు చేసి తీరా అమ్ముకునే సమయంలో మొక్క జొన్న పంట వర్షానికి తడిసిపోవడంతో పెట్టుబడులు కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తడిసిన మొక్కజొన్నలను వ్యాపారులు కొనుగోలు చేయకపోతే ఆర్ధికంగా నష్టపోతామని రైతులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు. తడిసిన మొక్కజొన్నను మద్దతు ధరకు కొనుగోలు చేయాలని రైతులు వేడుకుంటున్నారు.

నైరుతి రుతుపవనాల తిరోగమనం ప్రారంభం - పలు జిల్లాల్లో అకాలవర్షాలు (ETV)

పంట చేతికి వచ్చే దశలో వర్షం : కరీంనగర్ జిల్లా హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో సోమవారం కురిసిన వర్షంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడ్డారు. రైతులు వారి ధాన్యం కుప్పల వద్దకు పరుగులు తీశారు. నిన్నటి వరకు ఉష్టోగ్రతలు పెరిగినా, ఇవాళ ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. ఉదయం వాతావరణం చల్లబడిపోయింది. హుజూరాబాద్, జమ్మికుంట, వీణవంక, శంకరపట్నం, సైదాపూర్ మండలాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షం కురిసింది. ఇల్లందకుంటలో భారీ వర్షపాతం నమోదైంది. పంట చేతికి వచ్చే దశలో వర్షం కురుస్తుండటంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

వాగులు, కుంటల్లోకి వర్షపు నీరు : యాదాద్రి భువనగిరి ఆలేరు నియోజకవర్గంలోని యాదగిరిగుట్టతో పాటు మండలంలో తుర్కపల్లి, బొమ్మలరామరం, మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాల్లో సోమవారం నాడు ఉదయం ఓ మోస్తరు వర్షం కురిసింది. ఉక్కపోతగా ఉన్న వాతావరణం ఒక్క సారిగా చల్లబడింది. చల్లని గాలులతో కూడిన వర్షం పడింది. సుమారు రెండు గంటల పాటు యాదగిరిగుట్ట పట్టణంలో వర్షం కురిసింది. పట్టణంలో పలు చోట్ల వర్షం ధాటికి వరద నీరు వచ్చి చేరింది. మండల పరిధిలోని గ్రామాల్లో లోతట్టు ప్రాంతంలో వాగులు, కుంటల్లోకి వర్షపు నీరు చేరింది. ఆలేరు నియోజవర్గంలోని ఆలేరు, తుర్కపల్లి, రాజాపేట,మోటకొండూర్ మండలాల్లోని గ్రామాల్లో చిరుజల్లులు కురిశాయి.

ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలి : ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షం దంచికొట్టింది. వరి, మొక్కజొన్న పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. యూరియా కష్టాలు తట్టుకుని పండించిన పంట చేతికి వచ్చే సమయంలో నీటిపాలు కావడంతో రైతులు కన్నీటి పర్యంత మవుతున్నారు. ప్రభుత్వమే తమను ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నారు.

"అధికారులు పంట నమోదు కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. అన్ని లెక్కలు ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్నాయి. పంట నష్ట పరిహారానికి ఇన్సూరెన్స్ చేయిస్తే మాకు ఈ బాధ ఉండేది కాదు. రంగుమారిన, మొలకొచ్చిన పత్తిని కొనాలని కోరుతున్నాం. కనీసం 50 శాతమైన రైతులకు మేలు చేస్తారని కోరుతున్నాం."- పత్తి రైతులు

తిరుగుముఖం పట్టిన రుతుపవనాలు - తెలంగాణలో నేడు, రేపు వర్షాలు

TAGGED:

RAINS IN TELANGANA
తెలంగాణలో వర్షాలు
TELANGANA WEATHER REPORT
HEAVY RAIN ALERT IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

రాగిపిండితో రుచికరమైన "కుకీస్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.