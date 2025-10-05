ETV Bharat / state

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలుచోట్ల వర్షం - హైదరాబాద్​లో వాహనదారుల ఇక్కట్లు

హైదరాబాద్​ సహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం - వాన నీటితో పలుచోట్ల రోడ్లు జలమయం, వాహనదారుల ఇబ్బందులు - సహాయక చర్యలు చేపట్టిన జీహెచ్‌ఎంసీ, డీఆర్ఎఫ్‌ సిబ్బంది

Heavy Rains across Telangana state
Heavy Rains across Telangana state (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 5, 2025 at 11:22 AM IST

2 Min Read
Heavy Rains across Telangana state : హైదరాబాద్‌ నగరం సహా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు చోట్ల వర్షం కురిసింది. నగరంలోని పంజాగుట్ట, అమీర్‌పేట్‌, ఫిల్మ్‌నగర్‌, ఖైరతాబాద్‌, జూబ్లీహిల్స్‌, బంజారాహిల్స్‌, యూసుఫ్‌గూడ, కోఠి, సుల్తాన్‌ బజార్‌, అబిడ్స్‌, నాంపల్లి, బషీర్‌బాగ్‌, లక్డీకపూల్, లిబర్టీ, హిమాయత్‌నగర్‌, నారాయణగూడ, లోయర్‌ ట్యాంక్‌బండ్‌, నెక్లెస్‌రోడ్‌, కుత్బుల్లాపూర్‌, చింతల్‌ సాయినగర్‌, మల్కాజిగిరి, ముషీరాబాద్‌, సికింద్రాబాద్‌ వెస్ట్‌మారేడ్‌పల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. వర్షాలకు రోడ్లు జలమయం కావడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. లోయర్‌ ట్యాంక్‌బండ్‌, నెక్లెస్ రోడ్‌ పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ వాన పడింది. జీహెచ్‌ఎంసీ, డీఆర్ఎఫ్‌ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

ఏటూరు నాగారంలో 11 సెం.మీ వర్షపాతం : ములుగు జిల్లా ఏటూరు నాగారంలో అత్యధికంగా 11 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. లింగాల(ఖమ్మం)లో 10సెం.మీ, మొగడంపల్లి(సంగారెడ్డి)లో 9.8 సెం.మీ, పల్లెగూడెం(ఖమ్మం)లో 8.98 సెం.మీ, మేడారం(ములుగు)లో 8.43 సెం.మీ, పుల్కల్‌(సంగారెడ్డి)లో 7.45 సెం.మీ, గూడూర్‌(జనగామ)లో 7.38 సెం.మీ, వికారాబాద్‌ జిల్లా ఖాసింపూర్‌, బషీరాబాద్‌లో 7 సెం.మీ, పెరుమాండ్ల-సంకీస(మహబూబాబాద్‌)లో 7 సెం.మీ, కొండాపూర్‌(సంగారెడ్డి)లో 6.48 సెంటీమీటర్లు, మోమిన్‌పేట్‌(వికారాబాద్‌)లో 6.35 సెం.మీ వర్షపాతం, కూనారం(పెద్దపల్లి)లో 6.18 సెం.మీ, కాసిందేవిపేట(ములుగు)లో 8.78 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.

తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఎల్లో అలర్ట్‌ : బిహార్‌ నుంచి తమిళనాడు రాష్ట్రం వరకు ఉపరితల ఆవర్తనం ఆవరించి ఉంది. ఝార్ఖండ్‌, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రాల మీదుగా ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఐఎండీ తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఎల్లో అలర్ట్​ను జారీ చేసింది. తెలంగాణలో చాలా ప్రాంతాలకు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్ష సూచన ఉందని తెలిపింది. కోస్తాంధ్రలో ఒకట్రెండు చోట్ల భారీ వర్షం పడే అవకాశాలున్నాయని వివరించింది. ఇటీవల దంచికొట్టిన వర్షాలకు నగరం అతలాకుతలమైంది. పలుచోట్ల లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లలోకి నీరు చేరింది. దీంతో ప్రజలు నానా అవస్థలు పడ్డారు. రోడ్లు చెరువులను తలపించాయి.

ముంచుకొస్తున్న 'శక్తి' తుపాను : ఈశాన్య, వాయవ్య అరేబియా సముద్రంలో శక్తి తీవ్ర తుపానుగా కొనసాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) పలు రాష్ట్రాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అక్టోబర్​ 3వ తేదీ నుంచి 7 తేదీల మధ్య ముంబయి, ఠానే, పాల్ఘర్​, రాయ్​గఢ్​​, రత్నగిరి, సింధుదుర్గ్ ప్రాంతాలపై తుపాను ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. అలాగే మహారాష్ట్ర తీరంలో గంటకు 45-55 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. అక్టోబర్​ 5వ తేదీ వరకు ఉత్తర మహారాష్ట్ర తీరం వెంబడి సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. తుఫాన్​ నేపథ్యంలో తీర ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లొద్దని అధికారులు హెచ్చరికలను జారీ చేశారు.

