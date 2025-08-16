ETV Bharat / state

తెలంగాణలో మరో 3 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు - అధికారులకు సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి కీలక ఆదేశాలు - HEAVY RAINS IN TELANGANA

అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఈనెల 19వరకు విస్తారంగా వర్షాలు - ఉత్తర ఈశాన్య తెలంగాణలో ఇవాళ, రేపు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం - భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడిన సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2025 at 1:37 PM IST

Heavy Rains In Telangana : పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కొనసాగుతుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఈ నెల 19వరకు రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలతో పాటు అతి నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఉత్తర ఈశాన్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఇవాళ, రేపు అతి నుంచి అత్యంత భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ఆ జిల్లాలకు ఆరెంజ్, రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.

ఇవాళ జయశంకర్ భూపాలపల్లి, మహబూబ్ బాద్, ములుగు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, అదిలాబాద్, కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. ఈ జిల్లాలకు ఎరుపు రంగు హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. రేపు హన్మకొండ, వరంగల్, మహబూబ్ బాద్, ములుగు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ఎరుపు రంగు హెచ్చరికలను జారీ చేసింది.

జలాశయాలను పరిశీలస్తూ ఉండండి : భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. అన్ని జిల్లాల్లో అధికారులు, సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం ఆదేశించారు. వర్షాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండే జిల్లాల్లో సహాయక బృందాలు సిద్ధంగా ఉంచాలని, ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌, ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలను ముందుగానే మోహరించాలని సూచించారు. వాగులు పొంగే ప్రమాదమున్న జిల్లాల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న ఆయన లోత‌ట్టు ప్రాంతాల్లోని కుటుంబాలను సహాయక శిబిరాలకు తరలించాలని ఆదేశించారు.

రాకపోకలను నిషేధించండి : రాష్ట్రంలోని జలాశయాలను అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తూ ఉండాలని, ప్రాణ, ఆస్తి, ప‌శు న‌ష్టం లేకుండా జాగ్ర‌త్త‌లు తీసుకోవాలనేలా వ్యవహరించాలన్నారు. వివిధ ప్రాజెక్టులు, రిజర్వాయర్ల నీటి విడుద‌ల‌పై కలెక్టర్లు క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందికి ముందస్తు స‌మాచారం ఇవ్వాలని, పూర్తిగా నిండిన చెరువులు, రిజర్వాయర్ల వద్ద ఇసుక బస్తాలను సిద్ధంగా ఉంచాలని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి అధికారులకు సూచించారు. నీరు నిలిచిన వంతెనలు, లోలెవ‌ల్ బ్రిడ్జిలు, కాజ్‌వేల‌పై నుంచి రాక‌పోక‌లు పూర్తిగా నిషేధించాలని, న‌గ‌ర‌, పుర‌పాల‌క‌, గ్రామ సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు పారిశుద్ధ్య ప‌నులు చేపట్టాలని అన్నారు.

వెంటనే పరిష్కరించాలి : వైద్యారోగ్యశాఖ అధికారులు తగినన్ని మందులు సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని, అవ‌స‌ర‌మైన చోట్ల వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయాలని రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు. రెవెన్యూ, విద్యుత్‌, పంచాయ‌తీరాజ్, ఆర్ అండ్ బీ, వైద్యారోగ్య‌, పుర‌పాల‌క‌, పోలీస్‌, అగ్నిమాప‌క శాఖ‌లు, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది స‌మ‌న్వ‌యంతో పనిచేయాలని సూచించారు. హైద‌రాబాద్​లో ప్ర‌జ‌ల నుంచి వ‌చ్చే విన‌తుల‌కు జీహెచ్ఎంసీ, హైడ్రా, ఎస్డీఆర్ఎఫ్‌, అగ్నిమాప‌క శాఖ సిబ్బంది త‌క్ష‌ణ‌మే స్పందించాలని చెప్పారు. అనంతరం బేగంపేట ఎయిర్ పోర్టు నుంచి సీఎం రాంచీ బయలుదేరారు.

కడెం ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తివేత : నిర్మల్​ జిల్లాలోని కడెం ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తడంతో పెద్దపల్లి జిల్లాలోని ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద వస్తోంది. దీంతో అధికారులు ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తి నీటిని వదిలే అవకాశం ఉంది. నదీ పరివాహక ప్రాంతంలోని గ్రామాలకు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. గొర్రెల కాపరులు, రైతులు మరింత జాగ్రత్త వహించాలని సూచించారు.

తెలంగాణలో రాత్రి దంచికొట్టిన వాన - నేడు 9 జిల్లాలకు అతి భారీ వర్ష సూచన

జిల్లాల్లో జోరు వానలతో ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగులు - అలుగుపారుతున్న చెరువులు

తెలంగాణలో రాత్రి దంచికొట్టిన వాన - నేడు 9 జిల్లాలకు అతి భారీ వర్ష సూచన

జిల్లాల్లో జోరు వానలతో ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగులు - అలుగుపారుతున్న చెరువులు

