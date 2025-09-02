ETV Bharat / state

నేడు, రేపు తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు - 10 సెం.మీ.కి పైగా వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం - HEAVY RAINS IN TELANGANA

వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం - ఉత్తర తెలంగాణలో నేడు, రేపు అతి భారీ వర్షాలు - హైదరాబాద్‌లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం

Heavy Rains in Telangana
Heavy Rains in Telangana (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2025 at 4:39 PM IST

1 Min Read

Heavy Rains in Telangana : వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. రాబోయే 24 గంటల్లో అల్పపీడనం మరింత బలపడే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. అనంతరం 24 గంటల్లో ఒడిశా మీదుగా పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా పయనించనుంది.

10 సెంటీ మీటర్లకు పైగా వర్షపాతం : ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం వరకు కొనసాగుతున్న రుతుపవన ద్రోణి ప్రభావం కూడా ఉన్నట్లు తెలిపింది. నేడు, రేపు ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో 10 సెంటీ మీటర్లకు పైగా వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని వెల్లడించింది.

పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ అలెర్ట్‌ : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, జగిత్యాల, హనుమకొండ, కరీంనగర్, జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, నిర్మల్, ములుగు, నిజామాబాద్, రాజన్న సిరిసిల్ల, పెద్దపల్లి, వరంగల్‌ జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ అలెర్ట్‌ ప్రకటించింది. జనగామ, ఆదిలాబాద్, కామారెడ్డి, మంచిర్యాల, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, మెదక్, సంగారెడ్డి, నల్గొండ, సిద్దిపేట, సూర్యాపేట, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్‌ జార చేసింది.

హైదరాబాద్​లో వర్షాలు : హైదరాబాద్‌లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. బోయిన్‌పల్లి, తిరుమలగిరి, అల్వాల్‌, ప్యాట్నీ, ప్యారడైజ్, బేగంపేట, బొల్లారం ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. యూసుఫ్‌గూడ, అమీర్‌పేట్, పంజాగుట్ట, బంజారాహిల్స్‌, జూబ్లీహిల్స్, ఫిలింనగర్, సనత్ నగర్, ఎర్రగడ్డ, బోరబండ, కూకట్‌పల్లి, హైదర్‌నగర్, ప్రగతినగర్, బాచుపల్లి, కేపీహెచ్‌బీకాలనీ, వివేకానందనగర్, మూసాపేట ప్రాంతాల్లో వాన పడుతోంది.

Heavy Rains in Telangana : వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. రాబోయే 24 గంటల్లో అల్పపీడనం మరింత బలపడే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. అనంతరం 24 గంటల్లో ఒడిశా మీదుగా పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా పయనించనుంది.

10 సెంటీ మీటర్లకు పైగా వర్షపాతం : ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం వరకు కొనసాగుతున్న రుతుపవన ద్రోణి ప్రభావం కూడా ఉన్నట్లు తెలిపింది. నేడు, రేపు ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో 10 సెంటీ మీటర్లకు పైగా వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని వెల్లడించింది.

పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ అలెర్ట్‌ : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, జగిత్యాల, హనుమకొండ, కరీంనగర్, జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, నిర్మల్, ములుగు, నిజామాబాద్, రాజన్న సిరిసిల్ల, పెద్దపల్లి, వరంగల్‌ జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ అలెర్ట్‌ ప్రకటించింది. జనగామ, ఆదిలాబాద్, కామారెడ్డి, మంచిర్యాల, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, మెదక్, సంగారెడ్డి, నల్గొండ, సిద్దిపేట, సూర్యాపేట, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్‌ జార చేసింది.

హైదరాబాద్​లో వర్షాలు : హైదరాబాద్‌లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. బోయిన్‌పల్లి, తిరుమలగిరి, అల్వాల్‌, ప్యాట్నీ, ప్యారడైజ్, బేగంపేట, బొల్లారం ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. యూసుఫ్‌గూడ, అమీర్‌పేట్, పంజాగుట్ట, బంజారాహిల్స్‌, జూబ్లీహిల్స్, ఫిలింనగర్, సనత్ నగర్, ఎర్రగడ్డ, బోరబండ, కూకట్‌పల్లి, హైదర్‌నగర్, ప్రగతినగర్, బాచుపల్లి, కేపీహెచ్‌బీకాలనీ, వివేకానందనగర్, మూసాపేట ప్రాంతాల్లో వాన పడుతోంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAINSHEAVY RAINS IN HYDERABADHYDERABAD RAINSతెలంగాణలో వర్షాలుHEAVY RAINS IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

చిన్నవైన కాలువలు - బస్తీలపై పడ్డ చెరువులు : కామారెడ్డి మునగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.