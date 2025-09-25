ETV Bharat / state

తెలంగాణ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన - నేడు, రేపు దంచుడే దంచుడు!

తెలంగాణ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన - అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని చెప్పిన వాతావరణ శాఖ - ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలకు ఆరెంజ్​ హెచ్చరిక

Heavy Rain Forecast for Telangana
Heavy Rain Forecast for Telangana (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2025 at 1:44 PM IST

Heavy Rain Forecast for Telangana Districts Today and Tomorrow : నేడు, రేపు ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. ఎల్లుండి ఉత్తర, తూర్పు, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన ఉన్నట్లు చెప్పింది. ఇవాళ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందంది. ఆదిలాబాద్​, మంచిర్యాల, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని సూచించింది. హనుమకొండ, వరంగల్​, మహబూబాబాద్​ జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్​ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

పశ్చిమ వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం : పశ్చిమ వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడినట్లు హైదరాబాద్​ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. రాగల 24 గంటల్లో వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఈ వాయుగుండం ఈ నెల 27న దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్​ తీరాలను దాటే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. అల్పపీడన ప్రభావంతో ఇవాళ, రేపు, ఎల్లుండి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. ఇవాళ ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది. రేపు, ఎల్లుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. అల్పపీడన ప్రభావంతో తెల్లవారుజాము నుంచే ఆకాశం మేఘామృతమై ఉంది.

నిలిచిన బొగ్గు ఉత్పత్తి : జయశంకర్​ భూపాలపల్లి జిల్లా కేంద్రంలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షానికి సింగరేణి ఓపెన్​ కాస్ట్​లో బొగ్గు ఉత్పత్తికి తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. భూపాలపల్లి సింగరేణి డివిజన్​లోని కాకతీయ ఖని-2,3 ఉపరితల గనుల్లో ఒక షిఫ్ట్​ కూడా నడిచే పరిస్థితి లేకపోవడంతో బొగ్గును తరలించే వాహనాలు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయాయి. వర్షంతో ఉపరితల గనుల క్వారీలన్నీ బురదగా మారిపోయాయి. కోల్​ బెంచ్​ల్లోకి వరద నీరు చేరడంతో బ్లాస్టింగ్​ చేసే అవకాశం లేకుండా పోయింది. దీంతో బొగ్గు ఉత్పత్తికి సంబంధించిన పనులు నిలిచిపోయాయి. ప్రతిరోజూ మూడు షిఫ్టుల్లో లక్షల క్యూబిక్​ మీటర్ల మట్టి తొలగింపుతోపాటు 8 వేల టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తికి ఆటంకం కలుగుతోంది. అదే విధంగా 16 వేల టన్నుల వరకు బొగ్గు ఉత్పత్తికి గండి పడింది.

గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు జాగ్రత్త : మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు గోదావరి మీద ఉన్న బ్యారేజీల్లో, ప్రాజెక్టుల్లో భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. దీంతో జలకళను సంతరించుకున్నాయి. పెద్దపల్లి జిల్లా మంథని మండలం సిరిపురం వద్ద నిర్మించిన సుందిళ్ల(పార్వతి) బ్యారేజ్​కు భారీగా వరద వస్తుంది. పార్వతి బ్యారేజ్​కు వస్తున్న వరద ఇన్​ఫ్లో 6,50,522 క్కూసెక్కులు, అవుట్​ ఫ్లో 6,50,522 క్యూసెక్కుల నీటిని ప్రాజెక్టు 74 గేట్లను ఎత్తి దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. గోదావరి నీటిమట్టం పెరగడంతో తీర ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

అల్పపీడనం ఎఫెక్ట్​ - మధ్యాహ్నం తర్వాత హైదరాబాద్​కు భారీ వర్ష సూచన

హైదరాబాద్​లో మరోసారి భారీ వర్షం - వరదలో కొట్టుకుపోయిన వాహనాలు

