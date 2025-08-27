Heavy Rains in Telangana : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా జోరు వానలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో కుండపోత వర్షం బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. చెరువుల నుంచి వరద నీరు భారీగా ప్రవహిస్తుండటంతో ఎక్కడికక్కడ రోడ్లు, కల్వర్టులు తెగిపోయాయి. వందలాది ఎకరాల్లో పంటలు నీట మునిగి ఇసుక మేటలు వేసింది. ఇళ్లలోకి నీరు చేరి నిత్యవసరాలు తడిసి ముద్దయ్యాయి. లో లెవల్ వంతెనలపై వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. నల్గొండ జిల్లాలోనూ తెరిపి లేకుండా వానలు పడుతున్నాయి. రహదారులపై వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో పోలీసులు బారికేడ్లు అడ్డుపెట్టి రాకపోకలు నిలిపివేశారు.
మరోసారి ముంచెత్తిన వరదలు : ఇటీవలే ప్రాజెక్టులు నిండేలా దంచికొట్టిన వానలు, సుమారు వారం రోజుల తర్వాత మరోసారి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ముంచెత్తుతున్నాయి. మెదక్ జిల్లాలో కుండపోత వర్షం బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. మంగళవారం రాత్రి నుంచి ఉరుములు, మెరుపులతో తెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానతో మెదక్ నగరం జలమయమైంది. పెద్ద శంకరంపేట, రామాయంపేట మండలాల్లో ఇళ్లలోకి నీరు చేరింది. చేగుంట మండలం నార్సింగి వద్ద 44వ జాతీయ రహదారిపై భారీగా వరద ప్రవహిస్తుండటంతో కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచాయి. రాయిన్పల్లి ప్రాజెక్టు, చల్మెడ వాగు ఉద్ధృతంగా ఉరకలెత్తుతున్నాయి. హవేలి ఘన్పూర్ మండలం తిమ్మాయిపల్లి చెరువు వరద భారీగా రావడంతో గ్రామస్థులను తాళ్ల సాయంతో సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. తిమ్మనగర్ నుంచి రాయిన్పల్లి వెళ్లే రోడ్డుకు భారీ గండి పడింది.
పలు గ్రామాలకు నిలిచిపోయిన రాకపోకలు : సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ డివిజన్లోనూ కుండపోతగా వర్షం కురుస్తోంది. లోలెవల్ వంతెనలు కాలువలను తలపిస్తుండటంతో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. లింగసానిపల్లి చెరువు నుంచి భారీగా వరద రావడంతో మెదక్- అక్కన్నపేట రైల్వే లైన్ శమ్నాపూర్ రైలు కట్టకు గండి పడింది. పిల్లికొట్టల సమీపంలోని సబ్స్టేషన్లోకి పెద్ద ఎత్తున వరద చేరడంతో సిబ్బంది బయటకు వచ్చారు.
ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు : మరోవైపు ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లావ్యాప్తంగా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో మూసీ ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. భువనగిరిలో రోడ్లు, కాలనీలు జలమయం కాగా డ్రైనేజీలు పొంగిపొర్లాయి. పారిశుద్ధ్య కార్మికులు మ్యాన్హోల్స్ తెరిచి వర్షం నీరు సజావుగా వెళ్లేలా చేశారు. నందనం గ్రామ పరిధిలోని సింగిరెడ్డిగూడెం రైల్వే అండర్ పాస్ బ్రిడ్జి కింద 2 ఫీట్ల మేర వర్షం నీరు నిలిచింది. అలాగే భువనగిరి- చిట్యాల ప్రధాన రహదారి పై నాగిరెడ్డి పల్లి వద్ద లోలెవల్ వంతెనపై భారీగా వరద ప్రవహిస్తోంది.
భారీ వర్షాలతో పలు రైళ్లను రద్దు : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే పలు రైళ్లను రద్దు చేసింది. మరి కొన్నింటిని దారిమళ్లించింది. బుధవారం కరీంనగర్-కాచిగూడ, కాచిగూడ-నిజామాబాద్, కాచిగూడ- మెదక్, మెదక్-కాచిగూడ, బోధన్-కాచిగూడ, ఆదిలాబాద్ - తిరుపతి, గురువారం నిజామాబాద్ - కాచిగూడ సర్వీసును రద్దు చేసినట్టు అధికారులు తెలిపారు. మహబూబ్నగర్ - కాచిగూడ, షాద్నగర్ కాచిగూడ సర్వీసును పాక్షింగా రద్దు చేసినట్టు పేర్కొన్నారు. కామారెడ్డి - బికనూర్ - తలమడ్ల, అకన్పేట్ - మెదక్ రైల్వే ట్రాక్ పైనుంచి వరద ప్రవహిస్తోంది. దీంతో ఆ మార్గంలో రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. రైళ్ల రద్దు, దారి మళ్లింపు సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు. రైళ్ల రద్దుకు సంబంధించి హెల్ప్ లైన్ నంబర్లను ఏర్పాటు చేసినట్టు తెలిపారు.
హెల్ప్లైన్ నంబర్లు :
- కాచిగూడ - 9063318082
- నిజామాబాద్ - 970329671
- కామారెడ్డి - 9281035664
- సికింద్రాబాద్ - 040 - 277 86170
