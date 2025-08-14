ETV Bharat / state

తెలంగాణను వదలని వాన - వాగులు ఉప్పొంగి రాకపోకలకు అంతరాయం - HEAVY RAINS IN TELANGANA

కుండపోత వర్షాలకు పలుజిల్లాలు అతలాకుతలం - వాగులు ఉప్పొంగి రాకపోకలకు అంతరాయం - ఉమ్మడి పాలమూరు, నల్గొండ జిల్లాల్లో వరద తీవ్రత - సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేసిన అధికారులు

Heavy Rains in Telangana
Heavy Rains in Telangana (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2025 at 8:31 PM IST

Heavy Rains in Telangana : రాష్ట్రంలోని పలుజిల్లాలు కుండపోత వర్షాలకు అతలాకుతలమయ్యాయి. వాగులు, వంకలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. చెరువులు అలుగు పారుతున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు ఇంకా వరద ముంపులోనే ఉన్నాయి. ప్రభావం ఎక్కుగా ఉన్నచోట్ల బాధితులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలిస్తున్నారు. వరద తీవ్రత దృష్ట్యా అధికారులు సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా చేపట్టారు.

పాలేరు మహోగ్రరూపం : వారం నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా వణికిపోతోంది. సూర్యాపేట జిల్లాలో చెరువులు ఉప్పొంగి సమీప గ్రామాల ప్రజలను ముంచెత్తుతున్నాయి. వరద ప్రభావ తీవ్రత కోదాడలో ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. షిర్డీ సాయి నగర్, తులసీ నగర్, గణేశ్‌నగర్, నయా నగర్ కాలనీలను వరద చుట్టుముట్టింది. ప్రజలను అక్కడి నుంచి సురక్షిత ప్రాంతాలకు అధికారులు తరలించారు. పెద్ద చెరువు ఉగ్రరూపం దాల్చడంతో అనంతగిరి-కోదాడ ప్రధాన రహదారి మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మోతె మండలం ఉర్లుగొండ వద్ద పాలేరు మహోగ్రరూపం దాల్చి ప్రవహిస్తోంది. ఫలితంగా సమీప గ్రామాల ప్రజలు రాకపోకలు సాగించేందుకు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నడిగూడెం మండలంలోని చౌదరిచెరువు మత్తడి దూకడంతో వరద లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ఇళ్లల్లోకి చేరుతోంది.

తెలంగాణను వదలని వాన - వాగులు ఉప్పొంగి రాకపోకలకు అంతరాయం (ETV)

నిలిచిపోయిన రాకపోకలు : సూర్యాపేట జిల్లా మేళ్లచెరువు మండలం కందిబండ మీదుగా కోదాడ వైపు వెళ్లే రోడ్డుపై వరద ప్రవహిస్తోంది. పాలకవీడు మండలం కల్మెట్ తండా చింతవాగు దాటుతున్న క్రమంలో మూడు బైక్‌లు కొట్టుకుపోయాయి. హుజుర్ నగర్ మండలం బూరుగడ్డ చెరువు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ నియోజకవర్గంలో మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకి వాగుల్లో ప్రవాహం పెరిగింది. మిర్యాలగూడలోని రంగన్న కాలనీ, విద్యానగర్ కాలనీలలో రోడ్లపై వరద చేరడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. వేములపల్లి మండలం లక్ష్మీదేవి గూడెం వద్ద వాగు పొంగడం వల్ల సూర్యాపేట భీమారం మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. శెట్టిపాలెం వద్ద చిత్రపరకవాగు ఉద్ధృతితో తుంగపాడు, అడవిదేవులపల్లి రామన్నపేటలో కొంత మేర పొలాలు ముంపునకు గురయ్యాయి.

నీటమునిగిన పంటలు : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాను సైతం వరద వీడలేదు. ముంపునకు గురైన ప్రాంతాల్లో అధికారులు సహయక చర్యలు చేపడుతున్నారు. ములుగు జిల్లా వెంకటాపురం మండలం లక్ష్మిపురం వద్ద బండ్లవాగులో ఆశా వర్కర్ ఇర్ప లక్ష్మి గల్లంతై మృతి చెందారు. వాగులో స్థానికులు గాలించగా మృతదేహం లభ్యమైంది. భూపాలపల్లి జిల్లా చిట్యాల మండలం ఓడితలలో భారీ వర్షాలకు పత్తి చేలు నీటమునిగాయి. కమలాపూర్, ఆముదాలపల్లిలో వరద రాకతో పొలాల్లో ఇసుక మేటలు వేశాయి. నష్టం అంచనా వేసి పరిహారం అందేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని బాధిత రైతులు వేడుకుంటున్నారు. ఇటీవల వర్షాలకు వరదగుప్పిట్లో చిక్కుకున్న భూపాలపల్లి ప్రభుత్వ వంద పడకల ఆసుపత్రి, గొల్ల బుద్దారం పాఠశాలను ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణ, కలెక్టర్‌ రాహుల్‌ శర్మ పరిశీలించారు. ఆసుపత్రి, బడి అభివృద్ధికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించారు. చికెన్ పల్లిలో ముంపు బాధితులను పరామర్శించి శాశ్వత పరిష్కారం చూపడమే కాకుండా ఇందిరమ్మ ఇళ్లు అందించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని భరోసా ఇచ్చారు.

ముంపు బాధితులతో మాట్లాడిన ఎమ్మెల్యే : మహబూబ్ నగర్ జిల్లా దివిటిపల్లి వద్ద వాగు ఉద్ధృతికి ఐటీ పార్కుకు వెళ్లే రహదారి కోతకు గురైంది. ఆ మార్గంలో వెళ్తున్న ఓ కంపెనీకి చెందిన బస్సు గుంతలో పడింది. గాయపడ్డ పలువురు సిబ్బందిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అడ్డాకుల మండలంలో తిమ్మక్కవాగు ఉద్ధృతికి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. బలిదుపల్లి కన్మనూరు గ్రామాల మధ్య ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. మిడ్జిల్ మండలంలో దుందుభి వాగు ఉద్ధృతికి ప్రవహిస్తోంది. వనపర్తి జిల్లాలో వాగుల ఉద్ధృతికి గోపాల్‌ పేట- చెన్నూరు మధ్య రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.

మహబూబ్ నగర్‌ కార్పొరేషన్‌ పరిధిలో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలను ఎమ్మెల్యే యెన్నం శ్రీనివాస రెడ్డి అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు. రామయ్యబౌలి, అప్పన్నపల్లి, ఎదిర, దివిటిపల్లిలలో ముంపు బాధితులతో మాట్లాడి సమస్యలు తెలుసుకున్నారు. వరద నీరు సాపీగా సాగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కమిషనర్‌ను ఆదేశించారు. దివిటిపల్లి సమీపంలోని కోతకు గురైన ఐటి పార్క్‌ రహదారిని పరిశీలించారు. దెబ్బతిన్న పంటపొలాలను పరిశీలించి బాధిత కర్షకులకు అండగా నిలుస్తామని భరోసా ఇచ్చారు.

ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి : కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని అటవీ ప్రాంతాల గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పలుచోట్ల వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. జిల్లాలో హెచ్చరికలు జారీ చేసిన అధికారులు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. కొమురం భీం ప్రాజెక్టులో వరద భారీగా వచ్చి చేరుతుంది. అధికారులు ఐదు గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు వదిలారు.

వికారాబాద్‌ జిల్లాలో ఎడతెరిపిలేని వర్షాలకు వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. చాలా గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ధారూర్ మండలం గురుదొట్ల చెరువు కట్టకు గండి పడింది. కోటపల్లి ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరద చేరగా నిండుకుండలా మారింది. ప్రాజెక్టు నుంచి అలుగు పారటంతో చుట్టుపక్కల గ్రామలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలం దేవరంపల్లి వద్ద ఈసీ వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. భారీ వర్షాల కారణంగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా సింగరేణిలో బొగ్గు ఉత్పత్తికి ఆటంకం ఏర్పడింది. టేకులపల్లి మండలం కోయగూడెం ఉపరితల గనిలో 12 వేల టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తికి అంతరాయం కల్గింది. గనిలోని వరదను మోటార్ల సహాయంతో బయటకు తోడుతున్నారు.

