Heavy Rains In Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో సాయంత్రం ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడింది. నల్లని మబ్బులు కమ్ముకుని కుండపోత వర్షం కురిపించింది. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. మలక్పేట, దిల్సుఖ్నగర్, చైతన్యపురి, ముషీరాబాద్, ఎల్బీనగర్, అబ్దుల్లాపూర్మెట్, రామంతాపూర్, ఉప్పల్, బోడుప్పల్, మేడిపల్లి, కోఠి, సుల్తాన్బజార్, బేగంబజార్, నాంపల్లి, బషీర్బాగ్, హిమాయత్నగర్, నారాయణగూడ తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షపు జల్లులు పడుతున్నాయి. సాయంత్రం మేఘావృతమైన వాతావరణం చల్లబడి వర్షపు జల్లులు కురిసాయి. మరోవైపు జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా వర్షం కురుస్తోంది. భారీ వర్షాలతో రోడ్లపై నీరు పొంగిపొర్లింది. వరదనీటితో ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలిగింది. సాయంత్రం కురిసిన వర్షంతో పాఠశాల నుంచి వచ్చే విద్యార్థులు ఇబ్బందులు, ఆఫీసుల నుంచి ఇంటికి పయనమైన వారు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.
ట్రాఫిక్ చక్రబంధంలో సైబర్సిటీ : రోడ్లపైకి వరదనీరు చేరడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. సైబరాబాద్ సిటీ ట్రాఫిక్ చక్రబంధంలో చిక్కుకుంది. మరోవైపు మాదాపూర్, హైటెక్సిటీ, ఐకియా, బయోడైవర్సిటీ, కొండాపూర్, గచ్చిబౌలి, రాయదుర్గం ప్రాంతాల్లో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. ఖైరతాబాద్ నుంచి జూబ్లీహిల్స్, కొండాపూర్ మార్గంలో పెద్ద ఎత్తున వాహనాలు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయాయి. పోలీసులు ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరిస్తున్నారు.
భారీ వర్షంతో రహదారులపై నిలిచిన వాహనాలు : నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురవడంతో ఎక్కడికక్కడ జలమయమైంది. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో రోడ్లపై వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. రాయదుర్గం, బయోడైవర్సిటీ చౌరస్తాలో ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలిగింది. టోలిచౌకిలో ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. జీడిమెట్ల, సుచిత్రలో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. నాగారంలో గాలితో కూలితో భారీ వర్షం కురిసింది. విద్యుత్ సరఫరా కూడా నిలిచిపోవడంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. బేగంబజార్, గౌలిగూడ బస్తీలలో వరదనీరు నిలిచిపోవడంతో స్థానికులు అవస్థలు పడుతున్నారు.
భారీ వర్షాల దృష్ట్యా సీఎం కీలక ఆదేశాలు : భారీ వర్షాల దృష్ట్యా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశించారు. 2 రోజులు వర్షాలు కురుస్తాయనే సమాచారం దృష్ట్యా కలెక్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. కలెక్టర్లు జిల్లాల్లోని అన్ని విభాగాలతో ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షించాలని ఆదేశించారు. జీహెచ్ఎంసీ, హైడ్రా విభాగాల అధికారులు పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించాలని ఆయన సూచించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. హైదరాబాద్లో ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలని సీఎం సూచించారు. ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు, విద్యుత్ అంతరాయం లేకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. వర్షాలు, వరదలతో ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా ఎదుర్కొనేందుకు అధికారులు సిద్ధంగా ఉండాలన్నారు. ప్రజలకు ఎలాంటి సహాయం అవసరమైనా అందించేందుకు అధికారులు అందుబాటులో ఉండాలని ఆదేశించారు.
క్యుములోనింబస్ ఎఫెక్ట్ - హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం