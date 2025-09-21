ఏపీ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు - నదులను తలపిస్తున్న రహదారులు
రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు - రహదారులు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం, రోడ్లపైకి వర్షపు నీరు చేరి ప్రజల ఇబ్బందులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2025 at 4:44 PM IST
Heavy Rains in Andhra Pradesh: రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు కురిశాయి. దీంతో రహదారులు, లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి వర్షపు నీరు చేరి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడ్డారు. దీని ప్రభావంతో రహదారులు, లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమయ్యాయి. రోడ్లపైకి వర్షపు నీరు చేరడంతో వాహనదారుల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.
నల్లమలలో భారీ వరద:నల్లమల అడవుల్లో కురిసిన భారీ వర్షాలకు నంద్యాల పట్టణంలోని చామకాలువ ఉదృతంగా ప్రవహిస్తుంది. చామ కాలువలో చేరిన వరద నీరు పట్టణంలో శ్యాం నగర్లోకి వరద నీరు వచ్చింది. ఎస్బీఐ కాలనీ సమీపంలో చామకాలువలో వరద నీరు వంతెన పై భాగాన్ని తాకింది. చామ కాలువ వరద నీటి ఉధృతిని టీడీపీ జిల్లా కార్యదర్శి ఫిరోజ్, మున్సిపల్, రెవెన్యూ అధికారులు పరిశీలించి చర్యలు చేపట్టారు. శ్యాం నగర్కు చెందిన 30 మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. నంద్యాల జిల్లా కలెక్టరు రాజకుమారి ఆధ్వర్యంలో అధికారులు అన్ని విధాల చర్యలను చేపట్టారు.
నదుల్లా మారిన రోడ్లు: గుంటూరు నగరపు చుట్టుపక్కల భారీ వర్షం కురిసింది. గంటకుపైగా కురిసిన వర్షానికి రోడ్లపైకి భారీగా వర్షపు నీరు చేరింది. దీంతో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. కొన్ని చోట్ల మోకాళ్ల లోతు నీటిలో వాహనాలు ముందుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. మూడు వంతెనలు, కంకర గుంట అండర్ పాస్లోకి వాననీరు చేరటంతో ఆ మార్గాల్లో వాహనాల రాకపోకలు నిలిపేశారు. పాదచారులు భయం భయంగా నీటిలో రాకపోకలు సాగించారు.
కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరు నియోజకవర్గంలో ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. ఎన్టీఆర్ జిల్లా విస్సన్నపేటకు తాతకుంట్లకు మధ్యలో ఉన్న వెలుగు కార్యాలయం దగ్గరలో చెట్టుపై కరెంటు తీగలు పడి మంటలు చెలరేగాయి. ఉరుములు, మెరుపులతో కురిసిన వర్షంతో విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలోని చిట్టినగర్, టైలర్ పేట, జోడి బొమ్మలు సెంటర్, గొల్లపాలెం గట్టు మహంతిపురం, పాతబస్తీలోని కొన్ని వీధులు, రహదారులు జలమయమయ్యాయి.
అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా కేంద్రం అమలాపురం సహా కోనసీమ ప్రాంతంలో కుండపోత వర్షం కురిసింది. బలమైన ఈదురుగాలులతో వర్షం కురవడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. కేంద్రపాలిత ప్రాంతం యానాంలో భారీ వర్షానికి ప్రధాన రహదారులు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. 2 గంటలపాటు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది.
కొట్టుకుపోయిన రహదారి: అన్నమయ్య జిల్లా రాజంపేటలో ఇటీవల కురుస్తున్న వర్షాలకు చెయ్యేరు నది ఉదృతంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో చెయ్యేరు నదిలో తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేసిన ఓబిలి టంగుటూరు రహదారి కొట్టుకుపోయింది. ఓబిలి నుంచి రాకపోకలు లేక ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరుగకుండా రోడ్డు కిరువైపులా ముళ్ళ కంపలు వేసి పోలీసు వారు పహార కాస్తున్నారు. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు పెనగలూరు మండలం ఎన్ ఆర్ పురంలో పంటలు నీట మునిగాయి. సోమశిల బ్యాక్ వాటర్ అధికంగా రావడంతో వరి, రాగి, సజ్జ పంటలకు స్వల్ప నష్టం జరిగింది. తమను ఆదుకోవాలని రైతులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
శ్రీశైలంలో భారీగా వరద: శ్రీశైలం జలాశయానికి భారీ వరద కొనసాగుతోంది. జూరాల, సుంకేసుల ప్రాజెక్టుల నుంచి వరద కొనసాగుతుండటంతో మరో 2 గేట్లు ఎత్తివేశారు. ప్రస్తుతం 10 గేట్ల ద్వారా నాగార్జున సాగర్ కు నీరు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులో 2,52,524 క్యూసెక్కులు చేరుతోంది. శ్రీశైలం నుంచి 3,72,246 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ నుంచి 30,000 క్యూసెక్కులు, ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 30,311 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు.
10 స్పిల్ వే గేట్లను 10 అడుగులు ఎత్తి 2,76,620 క్యూసెక్కులు నాగార్జునసాగర్కు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 884.10 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 210.51 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతోంది.
