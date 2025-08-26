Heavy Rains in Andhra Pradesh : బంగాళాఖాతంలో ఒడిశా తీరం వద్ద అల్పపీడనం ఏర్పడిందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. దీని ప్రభావంతో ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు పడుతున్నాయి. అనేక చోట్ల భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో విశాఖను మరోసారి వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. గడిచిన 12 గంటల్లో పెద్ద గంట్యాడ, భీమిలి, ఆనందపురం, మహారాణిపేట, పెందుర్తిలో 5 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
అల్ప పీడనం ప్రభావం కాకినాడ జిల్లా ఉప్పాడ తీరంపై పడింది. సముద్రంలో పెనుమార్పులు ఏర్పడి కెరటాలు ఉగ్రరూపం దాల్చాయి. కెరటాలలో వేగం పెరిగి రహదారిపై ఎగిసిపడుతున్నాయి. రహదారికి రక్షణగా వేసిన రాళ్లు సైతం కెరటాల తీవ్రతకు ఎగసి పడ్డాయి. దాంతో ఉప్పాడ నుంచి కాకినాడ గ్రామీణ వాకలపూడి వరకు రహదారి పలుచోట్ల ధ్వంసం అయింది. భారీ గోతులు పడడంతో వాహనదారులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కెరటాల ప్రభావంతో రహదారి అంచు భాగం కోత గురై ప్రమాదకరంగా మారింది. ఉప్పునీరు వాహనాల్లోకి చేరడం వల్ల ద్విచక్ర వాహనాలు మరమ్మతులు గురవుతున్నాయి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సముద్రం నీరు రహదారిని దాటుకుని కొత్తపట్నం గ్రామంలోకి ప్రవహిస్తోంది.
అనకాపల్లిలో ఉదయం నుంచి జోరుగా వర్షం కురుస్తోంది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. అనకాపల్లిలోని అండర్ బ్రిడ్జి వద్ద వర్షపు నీరు నిలవడం వల్ల ప్రైవేట్ వాహనం అందులో చిక్కుకుంది. ఉదయం నుంచి కురుస్తున్న వర్షంతో విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు తీవ్ర ఇబ్బంది పడ్డారు.
గొట్టిపల్లి రహదారిపై భారీగా వర్షపు నీరు : శ్రీకాకుళం జిల్లాను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తాయి. శ్రీకాకుళం, ఎచ్చెర్ల, ఆమదాలవలస, పాతపట్నం, నరసన్నపేట నియోజకవర్గాల్లో భారీగా వర్షం పడింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం కావడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. చాలా చోట్ల పంటపొలాలు నీటి మునిగాయి. శ్రీకాకుళం ఈనాడు యూనిట్ కార్యాలయం వద్ద జాతీయ రహదారిపై భారీగా నీరు చేరడంతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. డే అండ్ నైట్ కూడలి నుంచి రామలక్ష్మణ్ కూడలి వరకు రహదారి కాలువలా మారింది. డ్రైనేజీ పొంగి రోడ్లను ముంచెత్తాయి. బస్టాండ్ కూడా వర్షపు నీటిలో మునిగింది. నరసన్నపేట జలుమూరు మండలాల మధ్య గొట్టిపల్లి రహదారిపై భారీగా వర్షపు నీరు చేరింది. రాకపోకలు స్తంభించాయి.
ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షం : విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో విస్తారంగా వర్షం కురుస్తోంది. విజయనగరం జిల్లాలో సోమవారం సాయంత్రం నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తుండటంతో నేటి ఉదయం వరకూ 33.5 మిల్లీమీటర్ల సగటు వర్షపాతం నమోదైంది. అత్యధికంగా పూసపాటిరేగ మండలంలో 6, కొత్తవలస, భోగాపురం మండలాల్లో 5 సెంటీమీటర్ల చొప్పున వర్షం కురిసింది. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో 20.7 మిల్లీమీటర్ల సగటు వర్షపాతం నమోదైంది. ఎడతెరిపి లేని వర్షాల కారణంగా ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. విశాఖపట్నంలో సోమవారం రాత్రి నుంచి వర్షం కురుస్తోంది. మూడు రోజులుగా ఉక్కపోతతో ఇబ్బంది పడిన ప్రజలు చిరుజల్లులతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. వర్షాల వల్ల రహదారులపై నీరు చేరింది.
ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలి : బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం నేపథ్యంలో ఏపీ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఉత్తరాంధ్రలో పలుచోట్ల ఇప్పటికే వర్షాలు కురుస్తుండటంతో హోం మంత్రి అనిత సమీక్ష నిర్వహించారు. అన్ని జిల్లాల్లో కంట్రోల్ రూమ్స్ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని, క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులు అందుబాటులో దిశా నిర్దేశం చేశారు. సహాయక చర్యలు చేపట్టేందుకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది సిద్ధంగా ఉండాలన్నారు. ప్రమాదకర హోర్డింగ్లు, కూలిన చెట్లను వెంటనే తొలగించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దు : మరోవైపు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలపై శ్రీకాకుళం జిల్లా కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ పుండ్కర్, ఎస్పీ మహేశ్వర్రెడ్డితో ఫోన్లో మాట్లాడారు. వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేనందున సముద్రంలో వేటకు వెళ్లొద్దని మత్స్యకారులకు సూచించారు. ఎలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకైనా అధికారులు సిద్ధంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. కాల్వలు, చెరువులకు గండ్లు పడకుండా ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలని ఇరిగేషన్ అధికారులకు సూచించారు. భారీ వర్షాల దృష్ట్యా రైతులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై వ్యవసాయ శాఖ అధికారులకు మంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు.
