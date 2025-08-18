HEAVY RAINS IN NORTH ANDHRA: ఎడతెరిపి లేని వానలతో ఉత్తరాంధ్ర చిగురుటాకులా వణికింది. విశాఖలో 15.3 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. అనేక ప్రాంతాల్లో రహదారులపై వర్షపు నీరు చేరి వాహనదారులు, ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా గెడ్డూరు వద్ద సముద్రంలో అలల తాకిడికి తీరం కోతకు గురై మత్స్యకారుల పడవలు కొట్టుకుపోయాయి.
అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్రలోని విశాఖ, అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో ఆదివారం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎడతెరపి లేకుండా వర్షం పడింది. రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా ఆదివారం రాత్రి 7 గంటల వరకు విశాఖ జిల్లా కాపులుప్పాడలో 15.3 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఉత్తరాంధ్రలో 25కు పైగా ప్రాంతాల్లో 10 సెంటీమీటర్లకు పైగా వర్షం కురిసింది. విశాఖలోని నౌసేనాబగ్ నేవల్ క్వార్టర్స్ ప్రధాన గేటు వద్ద వాననీరు నిలిచి స్థానికులు ఇబ్బందిపడ్డారు. పెదగదిలిలో ఇంటి ముందు ఉన్న భూమి కుంగిపోయింది.
శ్రీకాకుళం జిల్లా మందస మండలం దున్నూరు పంచాయతీలో నాలుగు పడవలు సముద్రంలోకి కొట్టుకుపోయాయి. గెడ్డూరు మీదుగా భారీగా వరద నీరు సముద్రంలోకి చేరడంతో తీరం కొంతమేర కోతకు గురై ఈ ఘటన జరిగింది. మత్య్సకారులు అప్రమత్తమై వాటికి తాళ్లు కట్టి ఒడ్డుకు చేర్చారు. అల్లూరి జిల్లాలో పలుచోట్ల పంటలు నీటమునిగాయి. గూడెంకొత్తవీధి మండలంలోని రొంపుల ఘాట్రోడ్డులో కొండచరియలు విరిగి రోడ్డుపై పడ్డాయి.
విశాఖ జిల్లా భీమునిపట్నం మండలం అమనాం గ్రామానికి రాకపోకలు బందయ్యాయి. 4 రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో చెరువులు నిండి అమనాం గ్రామానికి వెళ్లే రెండు రహదారులపై వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహించింది. పనుల కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లిన స్థానికులు, వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా దేవీపట్నం మండలం పోశమ్మగండి వద్ద గోదావరి ఉద్ధృతి పెరిగింది. పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. భారీ వర్షాలతో వరద పోటెత్తుతోంది. దీంతో ఆదివారం సాయంత్రానికి గోదావరి నది నిండు కుండను తలపిస్తోంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు గోష్పాద క్షేత్రం ప్రధాన రేవులో నందీశ్వరుని విగ్రహాల వరకు వరద చేరింది. గామన్ వంతెన, హేవలాక్, రోడ్కం రైలు వంతెనల వద్ద వరద నీరు హోరెత్తుతూ సాగుతోంది. కోనసీమ జిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తుండగా 11.6 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది.
ఐ పోలవరంలో అత్యధికంగా 20.4, సకినేటిపల్లిలో అత్యల్పంగా 5.4 మిల్లీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. అప్రమత్తమైన అధికారులు కంట్రోల్ రూములు ఏర్పాటు చేశారు. అన్నమయ్య జిల్లాలో కురుస్తున్న వర్షాలకు పించా ప్రాజెక్టు నిండుకుండను తలపిస్తోంది. ఎగువ నుంచి 200 క్యూసెక్కుల నీరు ప్రాజెక్టు వచ్చి చేరుతుండటంతో అధికారులు కూడి, ఎడమ కాలువలకు నీటిని విడుదల చేశారు. ఇవాళ గేట్లు ఎత్తే అవకాశం ఉంది.
