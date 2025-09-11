4 గంటల్లో 17సెం.మీ వర్షం - అల్లాడిన మెదక్ వాసులు
మెదక్ జిల్లాలో భారీ వర్షం - లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి భారీగా చేరిన వరద నీరు - జలదిగ్బంధంలో కాలనీలు - రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ
Published : September 11, 2025 at 5:07 PM IST
Heavy Rains in Medak District : మెదక్ జిల్లాలో వర్షం బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. 4 గంటల వ్యవధిలో 17 సెంటీమీటర్ల అతి భారీ వర్షం కురిసింది. ఆర్డీఓ కార్యాలయం వద్ద 176 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదవగా రాజ్పల్లిలో 132 మిల్లీమీటర్లు మేర కురిసింది. అటు కుల్చారం, పాతూర్, హవేలీఘన్పూర్, ఎల్దుర్తి, రామాయంపేట్లో భారీ వర్షపాతం నమోదు అయింది.
జలదిగ్బంధంలో కాలనీలు : ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మెదక్లో ఆ ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. మెదక్ పట్టణంలో అతి భారీ వర్షం కురిసింది. పట్టణంలోని రోడ్లు అన్నీ చెరువులను తలపిస్తూ జలమయం అయ్యాయి. వాహనదారులు, ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బంది పడ్డారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి భారీగా వరద నీరు చేరింది. మెదక్లోని గాంధీనగర్ కాలనీ, సాయినగర్ కాలనీ వెంకట్రావు నగర్ కాలనీ, ఫతే నహర్ కాలనీ జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి.
మోకాళ్ల లోతు నీళ్ల వరద నీరు : మెదక్లోని ఆర్డీఓ కార్యాలయం వద్ద మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు 17.6 సెంటీమీరట్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది. అటు రాజ్పల్లిలో 13.2 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. పలు ఇళ్లల్లోకి, వ్యాపార సముదాయాల్లోకి వరద నీరు చేరింది. భారీ వర్షం కారణంగా పలు దుకాణ సముదాయాల ముందు ఉంచిన వాహనాలు నీట మునిగాయి. రాందాస్ చౌరస్తా వద్ద డివైడర్ను జేసీబీ సహాయంతో మున్సిపాలిటీ సిబ్బంది కూలగొట్టడంతో వరద నీరు బయటకు వెళ్తోంది. మెదక్లోని బాలికల కళాశాలను వరద నీరు ముంచెత్తడంతో మోకాళ్ల లోతు నీళ్ల నుంచి లెక్చరర్ల సహాయంతో విద్యార్థులు బయటకు వచ్చారు.
చల్లగా మారిన వాతావరణం : నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా మోస్తారు వర్షం కురుస్తుంది. వేకువజాము నుంచి నియోజకవర్గంలోని బోధన్తో పాటు ఎడపల్లి, రెంజల్ మండలాలలో మోస్తారు వర్షం కురిసింది. తేలికపాటి వర్షం కురవడంతో వాతావరణం చల్లగా మారింది.
మెదక్ జిల్లాలోని కుల్చారంలో 8.7 సెంటీమీటర్లు, పాతూర్లో 8.1 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. హవేలీఘన్పూర్ మండలం నాగపూర్లో 6.4, ఎల్దుర్తి మండలం దామరంచలో 5.3 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
ఎల్లో అలర్ట్ జారీ : ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో పలు ప్రాంతాల్లో ఈ నెల 14 వరకు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. గురువారం, శుక్రవారం ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాల్లో వచ్చే మూడు రోజుల పాటు హైదరాబాద్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని అధికారులు వెల్లడించారు. రేపు పలు జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. రేపు నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన ఉంది.