భాగ్యనగరంలో దంచికొట్టిన వర్షం - పలు ప్రాంతాలు జలమయం
హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం - జలమయమైన రహదారులు, ట్రాఫిక్కు అంతరాయం - రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ పరిసర ప్రాంతాల్లో కుండపోతవర్షం
Published : September 11, 2025 at 3:38 PM IST|
Updated : September 11, 2025 at 3:52 PM IST
Heavy Rains in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగర ప్రజలను వర్షాలు వదలడం లేదు. ఇటీవల కురిసిన కుంభవృష్టి నుంచి తేరుకోకముందే బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడన ద్రోణి ప్రభావంతో జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో భారీ వర్షం పడింది. మధ్యాహ్నం నుంచి పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం సుమారు 2 గంటలుగా కురుస్తోంది. ఎల్బీనగర్, వనస్థలిపురం, హయత్నగర్తో పాటు అబ్దుల్లాపుర్ మెట్ తదితర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ పరిసర ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షం పడింది. సుమారు గంటన్నర పాటు కురిసిన భారీ వర్షంతో 10.4 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది.
భారీవర్షంతో ఎల్బీనగర్ నుంచి హయత్ నగర్ వరకు జాతీయ రహదారిపై భారీగా వర్షపు నీరు చేరింది. పలు కాలనీల్లో వరద నీరు రహదారులను ముంచెత్తింది. దీంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొొన్నారు. ట్రాఫిక్కు ఎక్కడికక్కడ అంతరాయం ఏర్పడింది. అటు పంజాగుట్ట, అమీర్ పేట్, మియాపూర్, కొండాపూర్లోనూ భారీవర్షం ముంచెత్తింది.
రాగల మూడు రోజుల పాటు హైదరాబాద్లో వర్షాలు : ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో పలు ప్రాంతాల్లో ఈ నెల 14 వరకు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. గురువారం, శుక్రవారం ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాల్లో వచ్చే మూడు రోజుల పాటు హైదరాబాద్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని అధికారులు వెల్లడించారు. బుధవారం సాయంత్రం కూడా సికింద్రాబాద్తో పాటు బోయిన్పల్లి, అల్వాల్, తిరుమలగిరి, బొల్లారం, ప్యాట్నీ, ప్యారడైజ్, మారేడుపల్లి తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షపు జల్లులు కురిశాయి. భారీ వర్షం కారణంగా రహదారులపై నీరు చేరి వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలతో హైదరాబాద్ నగరం అతలాకుతలమైంది.
ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావం - ఈ నెల 14 వరకు రాష్ట్రంలో భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం
చుట్టూ వరద, మొరాయించిన ఆర్టీసీ బస్సులు - ప్రాణభయంతో వంద మంది ప్రయాణికులు