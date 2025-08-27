Heavy Rains in Many Parts of the Telangana : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జోరు వానలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో కుండపోత వర్షం బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. చెరువుల నుంచి వరద నీరు భారీగా ప్రవహిస్తుండటంతో ఎక్కడికక్కడ రోడ్లు, కల్వర్టులు తెగిపోయాయి. వందలాది ఎకరాల్లో పంటలు నీట మునిగి ఇసుక మేటలు వేసింది. ఇళ్లలోకి నీరు చేరి నిత్యవసరాలు తడిసి ముద్దయ్యాయి. లో లెవల్ వంతెనలపై వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. నల్గొండ జిల్లాలోనూ తెరిపి లేకుండా వానలు పడుతున్నాయి. రహదారులపై వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో పోలీసులు బారికేడ్లు అడ్డుపెట్టి రాకపోకలు నిలిపివేశారు.
మెదక్ జిల్లాలో కుండపోత వర్షం బీభత్సం : ఇటీవలే ప్రాజెక్టులు నిండేలా దంచికొట్టిన వానలు, సుమారు వారం రోజుల తర్వాత మరోసారి రాష్ట్రాన్ని ముంచెత్తుతున్నాయి. మెదక్ జిల్లాలో కుండపోత వర్షం బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. మంగళవారం రాత్రి నుంచి ఉరుములు, మెరుపులతో తెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానతో మెదక్ నగరం జలమయమైంది. పెద్ద శంకరంపేట, రామాయంపేట మండలాల్లో ఇళ్లలోకి నీరు చేరింది. చేగుంట మండలం నార్సింగి వద్ద 44వ జాతీయ రహదారిపై భారీగా వరద ప్రవహిస్తుండటంతో కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచాయి. రాయిన్పల్లి ప్రాజెక్టు, చల్మెడ వాగు ఉద్ధృతంగా ఉరకలెత్తుతున్నాయి. హవేలి ఘన్పూర్ మండలం తిమ్మాయిపల్లి చెరువు వరద భారీగా రావడంతో గ్రామస్థులను తాళ్ల సాయంతో సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. తిమ్మనగర్ నుంచి రాయిన్పల్లి వెళ్లే రోడ్డుకు భారీ గండి పడింది.
పలు గ్రామాలకు నిలిచిపోయిన రాకపోకలు : సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ డివిజన్లోనూ కుండపోతగా వర్షం కురుస్తోంది. లోలెవల్ వంతెనలు కాలువలను తలపిస్తుండటంతో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. లింగసానిపల్లి చెరువు నుంచి భారీగా వరద రావడంతో మెదక్- అక్కన్నపేట రైల్వే లైన్ శమ్నాపూర్ రైలు కట్టకు గండి పడింది. పిల్లికొట్టల సమీపంలోని సబ్స్టేషన్లోకి పెద్ద ఎత్తున వరద చేరడంతో సిబ్బంది బయటకు వచ్చారు.
నిజామాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లోనూ జోరు వాన తెరిపినివ్వట్లేదు. కామారెడ్డి-ఎల్లారెడ్డి ప్రధాన రహదారిపై లక్ష్మాపూర్ గ్రామం వద్ద రోడ్డు కోతకు గురై ట్రాఫిక్ తీవ్రంగా స్తంభించింది. కామారెడ్డిలోని బతుకమ్మ కుంట, రుక్మిణికుంట, గాంధీనగర్ తదితర లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి భారీగా వర్షపు నీరు చేరింది. దోమకొండ, భిక్కనూర్, బీబీపేట్, మాచారెడ్డి, తాడ్వాయి, రాజంపేట్ తదితర మండలాల్లో వరి పంట నీట మునిగింది. బిక్కనూర్ మండల శివారులోని 44వ జాతీయ రహదారిపై భారీగా వరద చేరి రాకపోకలు స్తంభించాయి. కామారెడ్డి- సరంపల్లి హైదరాబాద్ రోడ్డు వరద ప్రమాదకరంగా ప్రవహిస్తోంది.
ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు : మరోవైపు ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లావ్యాప్తంగా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో మూసీ ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. భువనగిరిలో రోడ్లు, కాలనీలు జలమయం కాగా డ్రైనేజీలు పొంగిపొర్లాయి. పారిశుద్ధ్య కార్మికులు మ్యాన్హోల్స్ తెరిచి వర్షం నీరు సజావుగా వెళ్లేలా చేశారు. నందనం గ్రామ పరిధిలోని సింగిరెడ్డిగూడెం రైల్వే అండర్ పాస్ బ్రిడ్జి కింద 2 ఫీట్ల మేర వర్షం నీరు నిలిచింది. మరో వైపు భువనగిరి- చిట్యాల ప్రధాన రహదారి పై నాగిరెడ్డి పల్లి వద్ద లోలెవల్ వంతెనపై భారీగా వరద ప్రవహిస్తోంది.
మరో మూడు రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు - 2 జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్