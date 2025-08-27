ETV Bharat / state

నేడు, రేపు భారీ వర్ష సూచన - అధికారులను అప్రమత్తం చేసిన సీఎం

అల్పపీడనం ప్రభావంతో రెండు రోజులు విస్తారంగా వర్షాలు - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు - వాతావరణ శాఖ వెల్లడి

Heavy to very Heavy Rainfall Forecast for Today and Tomorrow
Heavy to very Heavy Rainfall Forecast for Today and Tomorrow (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 27, 2025 at 1:59 PM IST

Heavy to very Heavy Rainfall Forecast for Today and Tomorrow : రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్​ సహా పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. నగరంలోని మియాపూర్​, లింగంపల్లి, మాదాపూర్​, గచ్చిబౌలి, రాయదుర్గం, కొండాపూర్​, అమీర్​పేట, నాంపల్లి, జూబ్లీహిల్స్​, దిల్​సుఖ్​నగర్​, ఎల్బీనగర్​, హయత్​నగర్​, శామీర్​పేట, మేడ్చల్​ తదితర ప్రాంతాల్లో మంగళవారం రాత్రి నుంచి వర్షం కురుస్తోంది.

  • ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లావ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. నల్లొండ, సూర్యాపేట, భువనగిరి, యాదగిరిగుట్ట, రాజపేట, ఆలేరు, మోటకొండూర్​, తుర్కపల్లి, బొమ్మలరామారంలో వర్షం కురుస్తోంది. రాత్రి భువనగిరి మండలం నందనంలో భారీ వర్షం కురిసింది. అలాగే సింగిరెడ్డిగూడెం రైల్వే అండర్​ పాస్​ బ్రిడ్జ్​ వద్ద వర్షపు నీరు నిలిచింది.
  • వికారాబాద్​ జిల్లాలో మంగళవారం రాత్రి ఎడతెరిపి లేని వర్షం కురుస్తోంది. భారీ వర్షాల కారణంగా కోట్​పల్లి ప్రాజెక్టు అలుగు పారడంతో భారీగా వరద ప్రవహిస్తోంది. ఈ కారణంగా చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
  • కామారెడ్డి జిల్లాలో పలు చోట్ల వర్షం కురుస్తోంది. బీబీపేట, మాచారెడ్డి, దోమకొండ, బిక్కనూర్​, పాల్వంచ, పిట్లం, భిక్కనూరు, నిజాంసాగర్​, లింగంపేటలో వానా పడుతోంది. ఎల్లారెడ్డి మండలం లక్ష్మాపూర్​ వద్ద కల్వర్టు తెగిపోయింది. దీంతో రోడ్డు దెబ్బతిని ట్రాఫిక్​ స్తంభించిపోయింది.
  • సిద్దిపేట జిల్లాలోని గజ్వేల్​, తొగుట, మిరుదొడ్డి, దుబ్బాక, దౌల్తాబాద్​లో వర్షం కురుస్తోంది. ఉమ్మడి మెదక్​ జిల్లాకు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. భారీ వర్షాల కారణంగా మంజీరా నదికి భారీగా వరద రాబోతుందని అంచనా వేసింది.
  • రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి భువనగిరి-నల్గొండ మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వర్షం ఎడతెరిపి లేకండా కురుస్తున్న వర్షానికి వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. భువనగిరి మండలంలో నాగిరెడ్డిపల్లి వద్ద రోడ్డుపై వరద నీరు ప్రవహిస్తుండంతో బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో 2 కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి.

టెక్మాల్‌లో అత్యధిక వర్షపాతం : ఇప్పడి వరకు మెదక్​ జిల్లా టెక్మాల్​లో అత్యధికంగా 19.1 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. కామారెడ్డి జిల్లాలో నిజాంసాగర్​లో 18 సెం.మీ, సంగారెడ్డి జిల్లోని నిజాంపేట్​లో 16.48 సెం.మీ, యాద్రాద్రి జిల్లా భువనగిరిలో 14.93 సెం.మీ మహబూబ్​నగర్​లోని భూత్పూర్​లో 9 సెంటి మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.

నేడు, రేపు విస్తారంగా వర్షాలు : అల్పపీడనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని బుధ, గురువారాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావారణ శాఖ వెల్లడించింది. తూర్పు, ఉత్తర, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఇవాళ ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలకు ఆరెంజ్​ అలర్ట్​. తూర్పు, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాలకు ఎల్లో ఆలర్ట్​ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. జీహెచ్​ఎంసీ పరిధిలో ముసురు పట్టిన వాతావరణంలో పాటు అప్పుడప్పుడు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయన్నారు.

జిల్లాలకు అలర్ట్ :

  • బుధవారం (ఇవాళ) కామారెడ్డి, మెదక్​ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ రెడ్​ అలర్ట్​.
  • సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, యాదాద్రి జిల్లాలకు ఆరెంజ్​ హెచ్చరికలు.
  • వరంగల్, హనుమకొండ, జనగాం జిల్లాలకు ఆరెంజ్​ అలర్ట్.
  • మహబూబ్‌బాద్, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాలకు ఆరెంజ్​ అలర్ట్​.
  • మిగతా జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు

అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి : భారీ వర్షాల దృష్ట్యా అధికారులు, సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం సూచించారు. పురాతన ఇళ్లలో ఉండేవారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని ఆదేశించారు. వినాయ‌క మండ‌పాల స‌మీపంలోని విద్యుత్ స్తంభాల వద్ద జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లతో భ‌క్తుల‌కు ప్రమాదం లేకుండా చూడాలన్నారు. హైడ్రా, జీహెచ్ఎంసీ, ఎస్డీఆర్ఎఫ్‌ బృందాలు సమన్వయంతో పని చేయాలన్న సీఎం, అగ్నిమాప‌క‌, పోలీస్ సిబ్బంది స‌మ‌న్వయంతో పని చేయాలని తెలిపారు. 'నదులు, వాగులపై నీటి ప్రవాహం ఉంటే రాకపోకలు నిషేధించాలి. అంటువ్యాధులు ప్రబలకుండా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆస్పత్రుల్లో స‌రిప‌డా మందులు అందుబాటులో ఉండాలి. అవ‌స‌ర‌మైన చోట వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయాలి' అని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

TAGGED:

HEAVY RAINFALL IN TELANGANAHEAVY RAIN ALERTS IN TELANGANATG HEAVY RAIN ALERT DISTRICTSరాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలుHEAVY TO VERY HEAVY RAINFALL IN TG

