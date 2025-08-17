ETV Bharat / state

దంచికొడుతున్న వర్షాలు - జలదిగ్బంధంలో రహదారులు - నిత్యావసరాల కోసం ప్రజలు ఇక్కట్లు - INCESSANT RAINS IN AP

రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాంతాల్లో ఎడతెరపి లేని వానలు - వర్షాలకు చెరువులను తలపిస్తున్న రహదారులు - నిత్యావసరాలు తెచ్చుకునేందుకు కూడా అవకాశం లేక ఇక్కట్లు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 7:49 PM IST

HEAVY RAINS IN MANY PARTS OF ANDHRA PRADESH: రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ఎడతెరపి లేకుండా వానలు కురుస్తున్నాయి. వర్షాలకు రహదారులు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. బయటకు రావాలంటే ఇబ్బందిగా మారటంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందిపడ్డారు. మునేరు ఉగ్రరూపం దాల్చటంతో చేపట్టాల్సిన చర్యలపై అధికారులకు కలెక్టర్ సూచనలు చేశారు. కుందూనది ఉద్ధృతితో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.

NTR District: ఎన్టీఆర్​ జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని మున్నేరు ఉగ్రరూపం దాల్చింది. లింగాల వంతెనపై నిలిపివేసిన వాహనాల రాకపోకలను అధికారులు పునరుద్ధరించారు. పోలంపల్లి డ్యామ్ వద్ద నీటిమట్టం పదిన్నర అడుగులకు చేరింది. పోలంపల్లి డ్యామ్ నుంది దిగువ కృష్ణా నదికి 25 వేల క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. వరదముప్పు ఉండటంతో కలెక్టర్ లక్ష్మీశ ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. లింగాల వంతెన వద్ద మున్నేరు వరద ఉద్ధృతిని పరిశీలించారు. తెలంగాణలో కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల మున్నేరుకు భారీగా వరద చేరుతోందని తెలిపారు. కృష్ణా, మున్నేరు, కట్టలేరు పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని సూచించారు. వరద ముప్పు ఉన్న ప్రాంతాల్లో తహశీల్దార్ కార్యాలయాల్లో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసి పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

Visakhapatnam: విశాఖను వర్షం ముంచెత్తుతోంది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానలతో స్థానికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. విశాఖలో 5, గాజువాక పెద్ద గంట్యాడలో 6 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. గాజువాక, డెయిరీఫామ్ కాలనీ, రిక్షా కాలనీ, రామచంద్ర కాలనీలో 3 అడుగులు నీరు చేరింది. జ్ఞానాపురం, చిలకపేట, వన్ టౌన్ ఏరియాలో రోడ్లపై నీరు చేరటంతో వాహనదారులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. నగరంలోని రోడ్లు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. హనుమంతవాక , తాడిచెట్లపాలెంలో వర్ష బీభత్సం కొనసాగుతోంది. విశాఖ కలెక్టర్ కార్యాలయంతో పాటు జీవీఎంసీ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు.

Anakapalle District: అనకాపల్లి జిల్లా చోడవరం మండలంలో పిడుగుపాటుకు 38 మూగ జీవాలు మరణించాయి. దుడ్డుపాలెంలోని ముగ్గురు వ్యక్తులకు చెందిన గొర్రెలు, మేకలు పిడుగు పడి మృతి చెందాయి. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం రావడంతో వాటిని రక్షించలేకపోయామని బాధితులు విలపిస్తున్నారు. ఒకేసారి అన్ని మూగ జీవాలు మరణించడంతో వాటి యజమాణులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు.

Konaseema District: అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గంలోని 4 మండలాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలకు జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. శనివారం నుంచి ఎడతెరపి లేకుండా వానలు కురుస్తూనే ఉన్నాయి. దీంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. కొన్నిచోట్ల కాలనీలు నీట మునగడంతో ప్రజలు బయటకు రావడానికి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. బయటకు వెళ్లి నిత్యావసరాలు కూడా తెచ్చుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడిందని చెబుతున్నారు. వివిధ దేవాలయల ప్రాంగణాల్లో నీరు కారణంతో భక్తులు అవస్థలు పడ్డారు.

Kadapa District: కడప జిల్లా నెమళ్లదిన్నె వద్ద కుందూనది ఉదృతంగా ప్రవహిస్తోంది. వంతెనపై అడుగుమేర నీటి ప్రవాహం ఉండడంతో రాకపోకలను నిలివివేశారు. ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలకు నదిలోకి భారీగా వరద వస్తోంది. నీటి ప్రవాహానికి వంతెన కోతకు గురై పెద్ద గుంత ఏర్పడింది. అప్రమత్తమైన పోలీసు, రెవెన్యూ అధికారులు రాకపోకలు జరగకుండా ఇరువైపులా మట్టి కుప్పలు అడ్డుగా వేశారు. నీటి ప్రవాహం కారణంగా బలపనగూడురు, కొట్టాలపల్లి, ఉప్పలూరు గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి.

