ఉమ్మడి వరంగల్​ జిల్లాలో విస్తారంగా వర్షాలు - వరదలకు కొట్టుకుపోయి ఐదుగురు మృతి - Five People Died Due to Rains

By ETV Bharat Telangana Team

Heavy Rains in Warangal District ( ETV Bharat )

Five People Died Due to Rains in Warangal District : ఉమ్మడి వరంగల్​ జిల్లాలో కురిసిన భారీ వర్షానికి ఐదుగురు మృతి చెందారు. దీంతో వారి కుటుంబాల్లో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఖమ్మం జిల్లా సింగరేణి మండలం గేట్​ కారేపల్లి గంగారం తండాకు చెందిన తండ్రీ కుమార్తె వరద ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయారు. కుమార్తె మృతదేహాన్ని రెస్క్యూ టీం బయటకు తీశారు.

ఆమె వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తగా రాయ్​పూర్​లో విధులు నిర్వహిస్తుండేది. మరోవైపు వరంగల్​ జిల్లా దుగ్గొండి మండలంలో మందపల్లికి చెందిన వృద్ధురాలు మరణించింది. మలుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలం కాల్వపల్లి గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి పశువులను మోతకు తీసుకెళ్లి వస్తుండగా వరద ప్రవాహానికి కొట్టుకుపోయి మృతి చెందాడు. పరకాల గ్రామానికి చెందిన మరో వ్యక్తి చెరువులో చేపల వేటకు వెళ్లి గల్లంతు అయ్యి చివరికి శవంగా బయటకువచ్చాడు.

సింగరేణికి రూ.కోటి నష్టం : జయశంకర్​ భూపాలపల్లి జిల్లాలో వర్షం పట్ల ఎప్పటికప్పుడు గ్రామస్థాయి నుంచి జిల్లాస్థాయి వరకు పర్యవేక్షిస్తూ ఉండాలని అధికారులను కలెక్టర్​ రాహుల్​ శర్మ ఆదేశించారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకు కలెక్టర్​ కార్యాలయంలో కంట్రోల్​ రూమ్​ ఏర్పాటు చేసి టోల్​ఫ్రీ నంబర్లను ఏర్పాటు చేశారు. భూపాలపల్లి సింగరేణి ఏరియాలోని ఉపరితల బొగ్గు గనుల్లోకి వరద నీరు వచ్చి చేరడంతో ఓపెన్​ కాస్ట్​ 2,3 గనుల్లో రోడ్లన్నీ బురదమయం అయ్యాయి.