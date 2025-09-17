హైదరాబాద్లో భారీ వర్షం - మాదాపూర్- హైటెక్ సిటీ చౌరస్తా వద్ద భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్
హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం - జలమయమైన రహదారులు - ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వాహనదారులు
Published : September 17, 2025 at 8:31 PM IST|
Updated : September 17, 2025 at 8:58 PM IST
Heavy Rains in Hyderabad : హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, అమీర్పేట, యూసఫ్గూడ, ఎస్ఆర్ నగర్, సనత్నగర్, ఎర్రగడ్డ, మియాపూర్, మదీనాగూడ, చందానగర్, లింగంపల్లి, గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్, రాయదుర్గం, కట్పల్లి, కేపీహెచ్బీ, నిజాంపేట్, బాచుపల్లి, యిన్పల్లి, అల్వాల్, బొల్లారం, బేగంపేట, సుచిత్ర, కొంపల్లి, గండిమైసమ్మ, దుండిగల్, గుండ్లపోచంపల్లి, సూరారం, జీడిమెట్ల, గాజులరామారంలో వర్షం పడుతోంది.
ఇబ్బందులు పడుతున్న వాహనదారులు : భారీ వర్షంతోరహదారులు జలమయ్యమయ్యాయి. వర్షం కారణంగా మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, రాయదుర్గం ప్రాంతాల్లో వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. మాదాపూర్- హైటెక్ సిటీ చౌరస్తా వద్ద భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. ఐకియా మార్గంలో నెమ్మదిగా వాహనాలు కదులుతున్నాయి. పలు చోట్ల రహదారులపై వరద చేరడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
2-3 గంటల్లో తేలికపాటి వర్షం : ఆదిలాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, హైదరాబాద్, జగిత్యాల, కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మహబూబ్ నగర్, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, నిర్మల్, నిజామాబాద్, సంగారెడ్డి, యాదాద్రి భువనగిరి, జిల్లాలలో తదుపరి 2-3 గంటల్లో తేలికపాటి వర్షం, గరిష్ట ఉపరితల గాలి వేగం గంటకు 40 కి.మీ కంటే తక్కువ (గాలులలో) తేలికపాటి ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు ప్రకటించారు. కరీంనగర్, మెదక్, రంగారెడ్డి, జిల్లాలలో తదుపరి 2-3 గంటల్లో మోస్తరు వర్షం, గంటకు 41 - 61 కి.మీ.ల మధ్య గరిష్ఠ ఉపరితల గాలి వేగంతో (గాలులు వీచే) మోస్తరు ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
