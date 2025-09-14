ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లో భారీ వర్షం - నాలాలో కొట్టుకుపోయిన ముగ్గురు!

హైదరాబాద్​లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం - గంట వ్యవధిలో 12 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు - కాలువలో గల్లంతైన ముగ్గురు - బంజారాహిల్స్‌లో వరద నీటిని పరిశీలిస్తున్న మేయర్‌ విజయలక్ష్మి

Heavy Rains in Hyderabad
Heavy Rains in Hyderabad (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2025 at 10:02 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 10:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Heavy Rains in Hyderabad : హైదరాబాద్​లోని పలు ప్రాంతాల్లో సాయంత్రం నుంచి భారీ వర్షం కురుస్తోంది. గంట వ్యవధిలో 12 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయ్యిందని అధికారులు తెలిపారు. రాయదుర్గం, షేక్‌పేట, రాజేంద్రనగర్‌, ఖైరతాబాద్‌, జూబ్లీహిల్స్‌,అమీర్‌పేట, రామ్‌నగర్‌, ముషీరాబాద్‌, తార్నాక, ఎల్బీనగర్‌, కుషాయిగూడ, కాచిగూడ, కాప్రా, కీసర తదితర ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షానికి ప్రధాన రహదారులు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి.

హైదరాబాద్​లో భారీ వర్షం
హైదరాబాద్​లో భారీ వర్షం (ETV Bharat)

కాలువలో గల్లంతైన ముగ్గురు : ఈ భారీ వర్షం ధాటికి హబీబ్‌నగర్‌లోని అఫ్జల్‌సాగర్‌ కాలువలో ఇద్దరు గల్లంతయ్యారు. డ్రైనేజీలో అల్లుడు, మామ కొట్టుకుపోయారు. మామను కాపాడేందుకు ప్రయత్నం చేసిన అల్లుడు కూడా గల్లంతయ్యాడు. వీరిద్దరి ఆచూకీ కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. అలాగే, ముషీరాబాద్‌లో ఓ యువకుడు నాలాలో కొట్టుకుపోయాడు. నాలాపై ఉన్న గోడపై కూర్చొని ఉన్నాడు. గోడ కూలడంతో సన్నీ (24) కొట్టుకుపోయాడు.

బంజారాహిల్స్‌లో వరద నీటిని పరిశీలిస్తున్న మేయర్‌ విజయలక్ష్మి
బంజారాహిల్స్‌లో వరద నీటిని పరిశీలిస్తున్న మేయర్‌ విజయలక్ష్మి (Eenadu)

బంజారాహిల్స్‌లో వరద నీటిని పరిశీలిస్తున్న మేయర్‌ విజయలక్ష్మి : వర్షం నీటితో వాహనదారులు, ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మియాపూర్‌ మదీనాగూడ మార్గంలో జాతీయ రహదారిపై వరద నీరు చేరింది. సికింద్రాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో అకస్మాత్తుగా కుండపోత వర్షం కురిసింది. కవాడీగూడ పద్మశాలి కాలనీలో పలు ఇళ్లలోకి వర్షం నీరు చేరింది. బంజారాహిల్స్‌ రోడ్డు నెంబర్‌ 12లో, కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ వద్ద రహదారిపై భారీగా నీరు నిలిచిపోవడంతో తొలగించేందుకు హైడ్రా, జీహెచ్‌ఎంసీ సిబ్బంది అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. బంజారాహిల్స్‌లో జలమయమైన రహదారులను అధికారులతో కలిసి జీహెచ్‌ఎంసీ మేయర్‌ గద్వాల విజయలక్ష్మి పరిశీలించారు.

అశోక్‌ నగర్‌ స్టీల్‌ బ్రిడ్జి వద్ద ట్రాఫిక్‌ జామ్‌
అశోక్‌ నగర్‌ స్టీల్‌ బ్రిడ్జి వద్ద ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ (Eenadu)

ప్రజలకు అధికారుల సూచనలు : -

  • లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నివాసముంటున్న వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
  • నీటిలో మునిగిన రహదారులపై ప్రయాణించకూడదు.
  • విద్యుత్ నిలిచిపోయిన చోట్ల వద్ద జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
  • అధికారుల సూచనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి.
  • అత్యవసర సహాయం కోసం జీహెచ్‌ఎంసీ హెల్ప్‌లైన్‌ను సంప్రదించాలి.

తెలంగాణలో ఐదు జిల్లాలకు అతి భారీ వర్ష సూచన - జాగ్రత్తగా ఉండండి

Last Updated : September 14, 2025 at 10:45 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIN IN HYDERABADహైదరాబాద్​లోని భారీ వర్షంHEAVY RAINS IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

అంబులెన్స్​ వద్దకెళ్లి జడ్జి విచారణ - బాధితుడికి రూ.కోటి పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశం

Bigg Boss 9 Flora Saini: "లక్స్​ పాప"గా ఫేమస్​ - లిమ్కా బుక్​లో చోటు - కట్​చేస్తే లైంగిక వేధింపులు!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.