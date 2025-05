ETV Bharat / state

హైదరాబాద్‌లో భారీ వర్షం - మంత్రి హెలికాప్టర్‌ అత్యవసర ల్యాండింగ్‌ - HEAVY RAINS IN HYDERABAD

HEAVY RAINS IN HYDERABAD ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 21, 2025 at 2:05 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 3:00 PM IST 2 Min Read

Heavy Rains In Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో పలుచోట్ల కురుస్తున్న వర్షం కురుస్తోంది. మలక్‌పేట, దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌, సరూర్‌నగర్‌, కొత్తపేట, సికింద్రాబాద్, బోయిన్‌పల్లి, మారేడుపల్లి, తిరుమలగిరి, అల్వాల్, బేగంపేట, అల్వాల్‌ మొదలైనటువంటి ప్రాంతాల్లో వర్షం విస్తారంగా కురుస్తోంది. దీంతో వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. కేవలం హైదరాబాద్​లోనే కాకుండా వరంగల్‌, సూర్యాపేట జిల్లాల్లోనూ చిరుజల్లులు పడుతున్నాయి. నర్సంపేట, ఖానాపురం మండలాల్లోనూ వర్షం కురవడంతో కొనుగోలు కేంద్రాల్లోని ధాన్యం తడుస్తోంది. హైదరాబాద్‌లో భారీ వర్షం (ETV Bharat) మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు : ద్రోణి, ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో తెలంగాణలో మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. తూర్పు, దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. ఇవాళ ఉమ్మడి ఖమ్మం, నల్గొండ, మహబూబ్​నగర్​తో పాటు సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులు ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వడగండ్ల వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది.

Last Updated : May 21, 2025 at 3:00 PM IST