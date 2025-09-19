ETV Bharat / state

అకస్మాత్తుగా దంచుతోంది - అంతా 'ముంచు'తోంది : హైదరాబాద్​లో 5 రోజులుగా ఇదే పరిస్థితి!

కుండపోత వర్షాలతో హైదరాబాద్‌ అతలాకుతలం - రోడ్లపైకి వరద చేరి స్తంభిస్తున్న ట్రాఫిక్‌ - నీట మునుగుతున్న పలు కాలనీలు - వారంలో నలుగురు మృత్యువాత

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2025 at 8:12 AM IST

Heavy Rains Causing Flooding Roads in Hyderabad : గురువారం సాయంత్రం 4.30 గంటలు. నగరంలో ఉద్యోగులంతా ఆఫీసుల నుంచి ఇళ్లకు బయలుదేరే సమయం. ఆకాశంలో ఒక్కసారిగా మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. గంటసేపు ఆగకుండా కుండపోత వర్షం కురిసింది. భారీ వర్షం, ఉరుములు, మెరుపులతో నగరమంతా తడిసిముద్దైంది.

పలు ప్రాంతాల్లో రోడ్లపై నిలిచిపోయిన వాహనాలు : ఈ భారీ వర్షంతో రోడ్లన్నీ కాలువల్లా మారాయి. గంటపాటు పడిన వర్షంతో వరద నీరు రోడ్లపైకి చేరింది. దీంతో వాహనాలు ఎక్కడివక్కడ ఆగిపోయాయి. ట్రాఫిక్​లో వాహనాలు నిలిచిపోవడంతో పలు ప్రాంతాల్లో కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్​ స్తంభించింది. వర్షం తగ్గిన తర్వాత కూడా రోడ్లపై వరద నీరు నిలిచిపోవడం వల్ల ట్రాఫిక్​ నెమ్మదిగా కదిలింది. మొత్తంగా రాత్రి 9.30 గంటల వరకు చాలా ప్రాంతాల్లో రోడ్లపై ట్రాఫిక్​ స్తంభించిపోయింది.

ఖైరతాబాద్‌ మెట్రో స్టేషన్‌ సమీపంలో వరద ప్రవాహం
ఇటీవల హైదరాబాద్​ నగరంలో ఆకస్మికంగా మేఘాలు గర్జిస్తున్నాయి. కుండపోత వానలు ఎక్కువయ్యాయి. రహదారులు కాలువలుగా, కాలనీలు తటాకాలుగా మారుతున్నాయి. లోతట్టులో ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఇళ్లలోకి నీరు చేరి ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు. గత ఆదివారం ముగ్గురు వ్యక్తులు నాలాల్లో కొట్టుకుపోయారు. ఎవరైనా గల్లంతైతే 24 గంటల తర్వాత మరణించినట్లుగా అధికారికంగా ధ్రువీకరిస్తున్నారు. బుధవారం రాత్రి వరదలో చిక్కుకొని బల్కంపేట ప్రాంతంలో యువకుడు మృతి చెందాడు.

బుధవారం నుంచి గురువారం ఉదయం వరకు 24 గంటల వ్యవధిలో అత్యధిక వర్షపాతం ముషీరాబాద్​లో 18.04 సెం.మీ. వర్షం నమోదైంది. దాని పరిధిలోని తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో 13.5 సెం.మీ కంటే ఎక్కువ వర్షం కురిసింది. మారేడుపల్లిలో 13.4 సెం.మీ, శేరిలింగంపల్లిలో 13, సికింద్రాబాద్​లో 12.8, హియాయత్​నగర్​ 12.8, ఖైరతాబాద్​లో 12.5 సెం.మీ. వర్షం కురిసింది.

హుస్సేన్‌సాగర్‌ నుంచి వచ్చే వరదతో అశోక్‌నగర్‌లో ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్న నాలా
ఇంటిలోకి చేరిన వరద : గురువారం సాయంత్రం 4.30 గంటల నుంచి రాత్రి 7 గంటల వరకు బహదూర్‌పురాలో 8.4 సెం.మీ నమోదైంది. చార్మినార్, నాంపల్లి, కాప్రా, బండ్లగూడలలో 6.8 నుంచి 6 సెం.మీ. మధ్య, ఖైరతాబాద్, ఆసిఫ్‌నగర్, అల్వాల్, ముషీరాబాద్‌లలో 5.5 నుంచి 5 సెం.మీ. మధ్య వర్షం కురిసింది. నగరంలో వర్షం పడడంతో రహదారులన్నీ మునిగి ఇంటికి చేరడానికి వాహనదారులు సతమతమవుతున్నారు. నగరమంతా రెస్క్యూ బృందాలు ఎంత శ్రమించినా కనీసం 5-6 గంటల సమయం పడుతోంది. గచ్చిబౌలి, హైటెక్‌సిటీ, కూకట్‌పల్లి, మాదాపూర్, జూబ్లీహిల్స్, మియాపూర్, అమీర్‌పేట, ఖైరతాబాద్, లక్డీకాపూల్, చాదర్‌ఘాట్, బహదూర్‌పుర, మెహిదీపట్నం, దిల్‌సుఖ్‌నగర్, కోఠి తదితర ప్రాంతాల్లో రోడ్లన్నీ వాహనాలతో నిండిపోతున్నాయి. మెట్రో రైళ్లు కిటకిటలాడుతున్నాయి.

ముంపులోనే పలు కాలనీలు : నగరంలో కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ముషీరాబాద్​ ప్రాంతంలోని పలు కాలనీలు రెండు రోజులుగా ముంపులోనే ఉన్నాయి. గాంధీనగర్​, అశోక్​నగర్​, హిమాయత్​నగర్​లోనూ కొన్ని అపార్టుమెంట్ల సెల్లార్లు మునిగాయి. పాతబస్తీలో పలు ప్రాంతాలు, ఖైరతాబాద్‌ బస్తీలు, అమీర్‌పేట, బల్కంపేటల్లో కొన్ని కాలనీలు వరద నీటిలోనే ఉన్నాయి. సికింద్రాబాద్, కంటోన్మెంట్, కుత్బుల్లాపూర్‌ నియోజకవర్గాల్లోని పలుచోట్లా ఇదే పరిస్థితి. జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గంలో కృష్ణానగర్‌లో రోడ్లపై రెండు మీటర్ల లోతున ప్రవాహం ఉంది. చాలా చోట్ల ఇళ్ల ముందు నిలిపి ఉంచిన పదుల సంఖ్యలో బైక్‌లు నాలాల్లో కొట్టుకుపోయాయి.

ఈ దుస్థితికి కారణం తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ వర్షం కురవడం ఒకటైతే, నాలాల నిర్వహణ సక్రమంగా లేకపోవడం మరో కారణమని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. నివాసాల్లో వరద ఇంకే ఏర్పాట్లు ఎక్కడా లేవు. ఇళ్లపై కురిసిన వర్షమంతా రోడ్లపైకే వస్తోంది. మొత్తం కలిసి ఏరులై ప్రవహిస్తోంది. మరోవైపు అవసరాలకు సరిపడా వరద కాలువల నిర్మాణం జరగలేదు. ఉన్నవాటిలో పూడిక తీయకపోవడం, ఆక్రమణలు పెరిగిపోవడంతో కుంచించుకుపోయాయి. వరద వచ్చినప్పుడు తీవ్రత తగ్గించడానికి ఏర్పాటు చేసిన భూగర్భ ట్యాంకులు సైతం నామమాత్రంగా మారాయి.

నేడు, రేపు ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు : ద్రోణి, ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావాలతో రాష్ట్రంలో విస్తృతంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయని శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొన్నారు. గురువారం హైదరాబాద్​ నగరంలో గరిష్ఠంగా 8.4 సెం.మీ, కనిష్ఠంగా 5 సెం.మీ వర్షం కురవగా రంగారెడ్డి జిల్లా మంచాల మండలం బోడకొండలో 7.7 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. శుక్ర, శనివారాల్లో పలు జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.

హైదరాబాద్‌లో మరోసారి కుంభవృష్టి - చెరువులుగా మారిన రహదారులు

హైదరాబాద్​లో నీటమునిగిన పలు కాలనీలు - బయటకు రావడానికి ప్రజల అవస్థలు

