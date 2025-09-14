గుంటూరులో భారీ వర్షాలు - నదుల్లా మారిన రహదారులు
రెండు గంటలపాటు కుండపోత - జలమయమైన రహదారులు - స్తంభించిన రాకపలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 14, 2025 at 10:57 PM IST
Heavy Rains in Guntur District : కుండపోత వాన గుంటూరు నగరాన్ని వణికించింది. నగరంలో రెండు గంటల పాటు కుంభవృష్టి వర్షం కురిసింది. భారీ వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ప్రధాన రహదారులన్నీ చెరువులను తలపించాయి. డ్రైనేజీ కాలువలు పొంగి రహదారులపైకి నీరు చేరడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. వంతెనల కిందకు వరద నీరు చేరడంతో ఆ మార్గంలో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కంకరగుంట ఆర్ యూబీ కింద కూడా వాన నీరు చేరింది. శ్రీనగర్, బొంగరలాబీడు, బ్రాడీపేట్, అరండల్ పేట్ సహా ప్రధాన మార్గాల్లో జన జీవనం స్తంభించింది.
ఇటీవల కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు మండలంలోని మక్కినవారిగూడెం వద్ద చింతల వాగు, బండి వారి గూడెం వద్ద ముగ్గు రాతి వాగు, అప్పలరాజు గూడెం వద్ద ఎర్ర కాలువ ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. వాటిని పరిశీలించిన పోలీసులు అటువైపు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిపివేశారు.
శనివారం మధ్యాహ్నం నుంచి మూడు గంటలపాటు ఏకధాటిగా కురవడంతో నగరంలోని పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. కంకరగుంట ఆర్యూబీ, మూడు వంతెనల వద్ద నీరు చేరడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో విపరీతమైన ట్రాఫిక్ రద్దీ ఏర్పడింది. ఇటు పట్టాభిపురం, అటు కలెక్టరేట్కు రాకపోకలు సాగించేవారు అష్టకష్టాలు పడ్డారు. చాలాచోట్ల మోకాళ్లలోతున నీరు చేరింది. ద్విచక్ర వాహనాల సైలెన్సర్లలోకి నీరు చేరి అవి మొరాయించాయి. ప్రధాన మురుగుకాలువలు పొంగి ప్రవహించి రహదారులను బురదమయం చేశాయి.
వర్షం తగ్గాక జనం ఒక్కసారిగా రోడ్లపైకి రావడం అందరూ కంకరగుంట ఆర్వోబీ మీదుగా ప్రయాణించాల్సి రావడంతో పడిన అవస్థలు వర్ణనాతీతం. రోడ్లు, మురుగుకాలువలు ఏకమయ్యాయి. ఏది రోడ్డో ఏది డ్రెయినో తెలియని అయోమయ పరిస్థితి. మూడు వంతెనల మార్గం, కంకరగుంట అండర్పాస్లో నీటిని జీఎంసీ అధికారులు మోటార్ల ద్వారా తోడించారు. శివారు కాలనీలు నీటమునిగాయి. కొండావెంకటప్పయ్యకాలనీ, ప్రగతి నగర్, చుట్టుగుంటతోపాటు ఏటీఅగ్రహారం ప్రాంతాల్లో ఇళ్లల్లోకి నీరు చేరింది. సరైన మురుగుకాలువల వ్యవస్థ లేకపోవడంతో వర్షపునీరంతా కాలనీలను ముంచేసింది.
కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం - రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు వర్షసూచన
ఉద్ధృతంగా తుంగభద్ర పరవళ్లు : కర్నూలు జిల్లాలో గత వారం రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. వేదవతి హగరి ఉపనది నుంచి భారీగా వరద పోటెత్తడంతో తుంగభద్ర జలాశయం నిండుకుండలా మారింది. మరోవైపు తుంగభద్ర నదిలో వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. కోసిగి మండలం ఆర్డీఎస్ రాజోలి బండ డైవర్షన్ స్కీమ్ వద్ద వరద నీటి ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. ఆంధ్ర సరిహద్దు ప్రాంతమైన కౌతాళం మండలం మేడిగనూరు రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం వద్ద తుంగభద్ర నది పరవళ్లు తొక్కుతోంది.
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - రాబోయే రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు
ఏలూరు జిల్లాలో పొంగిన కొండవాగులు - స్తంభించిన రాకపోకలు : ఏలూరు జిల్లాలో కురుస్తున్న వర్షాలకు కొండవాగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. రహదారులపై భారీగా వరద ప్రవహిస్తుండటంతో పలు గిరిజన గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. జంగారెడ్డిగూడెం మండలం పట్టినపాలెం వద్ద కాజ్వేపై జల్లేరు వాగు ప్రవహిస్తోంది. దీంతో 19 గిరిజన గ్రామాల రాకపోకలకు ఆటంకం కలుగుతోంది. బుట్టాయిగూడెం, రెడ్డిగణపవరం గ్రామాల మధ్య రహదారిపై వరద ప్రవహిస్తోంది. పోలవరం మండలంలో గుంజవరం, రేపల్లెవాడ కాలువలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వరద ఉద్ధృతి ఎక్కువగా ఉన్న వాగులు, కాలువలు దాటవద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.