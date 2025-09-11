ETV Bharat / state

ఉప్పాడ తీరంలో ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడ్డ అలలు - రోడ్డు ధ్వంసం - రాకపోకలు నిలిపివేత

భారీ వర్షానికి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగులు - పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించిన విద్యాశాఖ

HEAVY WAVES IN UPPADA BEACH
HEAVY WAVES IN UPPADA BEACH (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 3:46 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 4:24 PM IST

Heavy Rains In Andhra Pradesh: దక్షిణ ఒడిశా, ఉత్తర కోస్తాపై ఉపరితల ఆవర్తనం ఆవరించి ఉంది. సముద్ర మట్టం నుంచి 5.8 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఇది కేంద్రీకృతమైంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. రానున్న 24 గంటల్లో ఉత్తర కోస్తా, రాయలసీమలో కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షం కురిసే అవకాశముందని తెలిపింది. ఈ నెల 13న బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశముందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

కాకినాడ జిల్లా యు.కొత్తపల్లి మండలం ఉప్పాడ తీరంలో సముద్రం ఉగ్రరూపం దాల్చింది. రాకాసి అలలు ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడుతున్నాయి. ఉప్పాడ నుంచి కాకినాడ వరకు ఉన్న బీచ్ రోడ్డుపై కెరటాలు విధ్వంసం సృష్టించాయి. దీంతో రహదారిపై భారీ గుంతలు ఏర్పడ్డాయి. బీచ్‌ రోడ్డులో ప్రయాణం ప్రమాదకరమని గుర్తించిన అధికారులు రాకపోకలు నిలిపివేశారు. పల్లిపేట ప్రాథమిక పాఠశాలలో మోకాళ్ల లోతు సముద్రపు నీరు చేరింది. ఈ నేపథ్యంలో పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించారు. టీడీపీ నేత వర్మ తీర ప్రాంతానికి వెళ్లి అక్కడి పరిస్థితిని పరిశీలించారు.

ఉప్పాడ తీరంలో ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడ్డ అలలు - రోడ్డు ధ్వంసం - రాకపోకలు నిలిపివేత (ETV)

అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ నియోజకవర్గంలో కురిసిన భారీ వర్షానికి వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. ఉరవకొండ, విడపనకల్లు, వజ్రకరూరు మండలాల్లో గత రాత్రి భారీ వర్షం కురిసింది. విడపనకల్లు మండలంలోని ఉండబండ, పాల్తూరు మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వజ్రకరూరు మండలంలోని వాగు ఉద్ధృతి కారణంగా పొట్టిపాడు, ఛాయాపురం మధ్య రవాణా స్తంభించింది. ఉరవకొండలో 90 మి.మీ, విడపనకల్లులో 79 మి.మీ, వజ్రకరూరులో 77 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.

రాయదుర్గం నియోజకవర్గంలో బుధవారం రాత్రి నుంచి భారీ వర్షం కురుస్తోంది. వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. పంట పొలాలు నీటమునిగాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. వేదవతి, హగరి ఉగ్రరూపం దాల్చాయి. కనేకల్ మండలం బెనకల్ వద్ద వంక పొంగిపొర్లి రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. బొమ్మనహాల్ మండలంలో కబ్బలి వంక నిండి, వరి పంటలు నీటమునిగాయి. రాయదుర్గం మండలం టి.వీరాపురం వద్ద విద్యుత్‌ లైన్లపై చెట్లు విరిగిపడి, విద్యుత్‌ సరఫరా నిలిచిపోయింది. దీంతో కణేకల్‌ సమ్మర్‌ స్టోరేజ్‌ నుంచి రాయదుర్గానికి తాగునీటి సరఫరా ఆగిపోయింది.

ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో రాత్రి నుంచి భారీ వర్షం కురుస్తోంది. పలు మండలాల్లో ఎడతెరిపి లేని వానలతో లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి నీరు చేరుతోంది. వాగులు వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. గూడూరు మండలంలో కుండపోతతో వీధుల్లో నుంచి ఇళ్లలోకి భారీగా వర్షపు నీరు వచ్చి చేరింది. గుమ్మాల వద్ద ఇసుక సంచులు వేసి ఇళ్లలోకి వచ్చిన నీటిని జనం బయటకు తోడేస్తున్నారు. జిల్లాలో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అదే విధంగా ఆదోని పట్టణంలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షంతో జనజీవనం స్తంభించింది. బుధవారం రాత్రి నుంచి గురువారం ఉదయం వరకు వర్షం కురుస్తూనే ఉంది. వర్షం కారణంగా ప్రధాన రహదారులు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. వాతావరణం అనుకూలంగా లేకపోవడంతో విద్యాశాఖ పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించింది.

20 గ్రామాలకు నిలిచిపోయిన వాహనాలు: నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె నియోజకవర్గంలో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. కొలిమిగుండ్ల మండలం కలవటాల వద్ద భారీ వర్షానికి వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు నుంచి కొలిమిగుండ్ల వరకు వచ్చే వాహనాలు నిలిపివేశారు. కోవెలకుంట్ల సమీపంలోని కుందూ నది వర్షం నీటితో ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. భారీ వర్షాలకు లోతట్టు ప్రాంతాలు, పలు పాఠశాల ఆవరణలు జలమయ్యాయి.

కడపలో గత రెండు రోజుల నుంచి తీవ్రమైన ఎండలతో ప్రజలు అల్లాడిపోయారు. ఒక్కసారిగా వాతావరణంలో మార్పు చేసుకోవడంతో కడపలో తెల్లవారుజామున మూడు గంటల నుంచి ఏకతాటిగా భారీ స్థాయిలో వర్షం కురిసింది. నగరంలోని రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. ఆర్టీసీ బస్టాండ్ రైల్వే స్టేషన్ రోడ్డు పూర్తిగా నిండిపోయింది. వై జంక్షన్ రోడ్డు నీటితో నిండిపోవడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. మురుగు కాలువలు పొంగి ప్రవహించాయి. ఆర్టీసీ బస్టాండ్ లోకి నీరు రావడంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి వర్షపు నీరు చేరడంతో ప్రజలు అవస్థలు పడ్డారు. సరైన మురుగు వ్యవస్థ లేకపోవడంతో వర్షం మీరంతా రోడ్లపైనే నిలబడ్డాయని ప్రజలు వాపోయారు.

భారీ వర్షాలకు ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలకు ఎన్టీఆర్ జిల్లా తిరువూరు నియోజకవర్గంలో పలు వాగులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. తిరువూరు మండలం చౌటపల్లి - జి.కొత్తూరు మధ్య ఉన్న వెదుళ్లు వాగు పొంగింది. నిన్న సాయంత్రం ఎగువున కురిసిన వానకు వరద ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది. దీంతో అధికారులు రాకపోకలకు నిలిపివేశారు. గంపలగూడెం మండలం, వినగడప – తోటమూల గ్రామాల మధ్య కట్టలేరు వాగులో వరద ఉద్ధృతి పెరిగింది. స్థానికంగా కురిసిన వర్షాలు, ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే నీరు రావడంతో వాగులో వరద పెరిగింది. 20 గ్రామాలకు రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో గండ్లు పడి రహదారులు కొన్ని మీటర్ల మేర కోతకు గురయ్యాయి. వాగు మీదుగా రాకపోకలను అధికారుల నిలిపివేశారు.

భారీ వర్షానికి అల్లూరి జిల్లా జి.మాడుగుల మండలంలో కుంబిడిసింగి వెళ్లే మార్గంలో రాళ్ల గెడ్డ పొంగింది. కుంబిడిసింగి సమీప గ్రామస్థులు రేషన్‌ బియ్యం తీసుకునేందుకు గద్దెరాయి DR డిపోకు వెళ్లారు. వాగు పొంగడంతో తిరిగి ఇళ్లకు వెళ్లేందుకు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. కొందరు తాడు సాయంతో వాగు దాటారు. వర్షం పడినప్పుడల్లా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని, వంతెన నిర్మించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం - పలు జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన

వాయువ్య బంగాళాఖాతం వాతావరణ పరిస్థితులు - ఉత్తర కోస్తా, దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమలో వర్షాలు

