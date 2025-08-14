ETV Bharat / state

రాగల 3 రోజులు భారీ వర్షాలు - 50 కి.మీ వేగంతో గాలులు - LOW PRESSURE IN BAY OF BENGAL

వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం - ఏపీలో పలు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 7:54 PM IST

Heavy Rains in AP due to Low Pressure in Bay of Bengal: పశ్చిమ మధ్య, వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో దక్షిణ ఒడిశా, ఉత్తరాంధ్ర తీరాలకు ఆనుకుని అల్పపీడనం కొనసాగుతుంది. ఇది రాబోయే 24 గంటల్లో దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ మీదుగా పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదిలే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ వెల్లడించారు. అది రాబోయే 24 గంటల్లో సగటు సముద్ర మట్టం వద్ద రుతుపవన ద్రోణి బికనీర్, బనస్థలి, గుణ, దామోలి, బిలాస్‌పూర్, కళింగపట్నం మీదుగా వెళుతుంది. అల్పపీడనం ప్రభావంతో శుక్రవారం అక్కడక్కడ చెదురుమదురుగా భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.

తూర్పు-పశ్చిమ ద్రోణి బంగాళాఖాతం మధ్య భాగాల నుంచి ఈశాన్య అరేబియా సముద్రం వరకు విస్తరించి ఉంది. వీటి ఫలితంగా రాష్ట్రంలో రాగల 3 రోజుల వరకు వాతావరణ పరిస్థితిని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు వెల్లడించారు. ఉత్తర కోస్తా, యానాంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని అలానే కొన్ని చోట్ల ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశముందని తెలిపారు. భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు ఒకట్రెండు చోట్ల కురిసే అవకాశముందని అన్నారు.

60 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు: ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు, బలమైన గాలులు గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. దక్షిణ కోస్తాలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు అనేకచోట్ల కురిసే అవకాశముందని అలానే పలు చోట్ల భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని హెచ్చరించారు. రాయలసీమలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశముందని భారీ వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండుచోట్ల కురిసే అవకాశముందని అధికారులు తెలిపారు.

శుక్రవారం శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ తూర్పు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసేందుకు అవకాశం ఉందని తెలిపారు. మిగతా జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు తెలిపారు. ఉత్తరాంధ్ర తీరం వెంబడి గంటకు 40-50 కి.మీ. వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని, మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్ళరాదని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ హెచ్చరించారు.

13 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు: గురువారం శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి, విజయనగరం, నంద్యాల, పల్నాడు జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. గడచిన 24 గంటల్లో ఏలూరులో 22, ముమ్మిడివరంలో 18, అమలాపురంలో 13 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. కళింగపట్నం, విశాఖ, కాకినాడ, మచిలీపట్నం పోర్టుల్లో అధికారులు ప్రమాద సూచికను ఎగురవేశారు.

