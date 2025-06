ETV Bharat / state

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - రాగల 24 గంటల్లో భారీ వర్షాలు - RAINS IN ANDHRA PRADESH

Published : June 26, 2025 at 9:54 AM IST

Heavy Rains in AP Due to Depression in Bay of Bengal: వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఉత్తర ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్​ను ఆనుకొని ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోందని విశాఖ వాతావరణ శాఖ అధికారిణి తార స్వరూప అన్నారు. ప్రస్తుతానికి 7.6 కిలోమీటర్లు ఎత్తులో ఈ ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుందని తెలిపారు. ఇది కొంచెం బలపడి అల్ప పీడనంగా మారే అవకాశం ఉందని అన్నారు.

దీని ప్రభావంతో రాగల 24 గంటల్లో ఉత్తర కోస్తాలో భారీ వర్షాలు పడతాయని స్వరూప అన్నారు. ఉత్తర కోస్తాలో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు, దక్షిణ కోస్తాలో అనేక చోట్ల భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని అన్నారు. దీని ప్రభావంతో తీరం వెంబడి 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందన్నారు ఉత్తరాంధ్రలో భారీ వర్ష సూచన ఉందని, సముద్రం తీరం వెంబడి ఈదురు గాలులు వీస్తాయని చెప్పారు. సముద్రంలో మత్స్యకారులకు వేటకు వెళ్లొద్దని అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.