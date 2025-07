ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో నేడు, రేపు అతి భారీ వర్షాలు - ఆ జిల్లాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న వాతావరణ శాఖ - HEAVY RAINS IN TELANGANA

Published : July 21, 2025 at 7:19 AM IST | Updated : July 21, 2025 at 8:29 AM IST

Heavy Rains in Telangana : రాష్ట్రంలో నేడు, రేపు పలు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. కొన్ని జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. ఆదిలాబాద్, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ జిల్లాలు మెదక్, కామారెడ్డి, నాగర్‌కర్నూల్‌ జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయని పేర్కొంది. నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాలు సహా జనగామ, సిద్దిపేట, యాదాద్రి భువనగిరి, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మహబూబ్‌నగర్, వనపర్తి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు పడనున్నాయని తెలిపింది. వాతావరణ శాఖ తెలిపిన నివేదిక ప్రకారం బుధ, గురువారాల్లో కూడా పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. దక్షిణ కర్ణాటక నుంచి దక్షిణ కోస్తాంధ్ర వరకు ద్రోణి కొనసాగుతోందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. రాష్ట్రంలో శనివారం నుంచి ఆదివారం ఉదయం వరకు అత్యధికంగా రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట, సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్, వికారాబాద్‌ జిల్లా నవాబ్‌పేటలలో 10 సెం.మీటర్ల వర్షపాతం నమోదయింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఆదివారం (జులై 20) అత్యధికంగా నల్లొండ జిల్లాలోని చిట్యాల మండలంలో 7.5 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. అడపాదడపా వానలు - విజృంభిస్తున్న జ్వరాలు : నగరంలో అడపాదడపా కురుస్తున్న వర్షాలతో వైరల్​ జ్వరాలు పెరుగుతున్నాయి. గత సంవత్సరంతో పోల్చితే ప్రస్తుతం కేసులు తక్కువ నమోదు అవుతున్నప్పటికీ మలేరియా, గన్యా, డెంగీ, టైఫాయిడ్​ జ్వరాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గాంధీ, ఉస్మానియా, నిలోఫర్​, ఫీవర్​ ఆసుపత్రుల్లో నెమ్మదిగా రోగుల తాకిడి పెరిగింది. వాతావరణం కారణంగా ఈ మార్పులు వచ్చి వైరల్​ వ్యాధుల విజృంభణకు అనుకూలంగా ఉందని, తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని హైదరాబాద్​ జిల్లా మలేరియా నివారణ అధికారి డాక్టర్​ శ్రీహర్ష పేర్కొన్నారు.

