ఉదయం ఉక్కపోత - సాయంత్రం కుండపోత : విచిత్ర పరిస్థితులకు కారణాలివే!

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విచిత్ర వాతావరణ పరిస్థితులు - ఉదయం ఉక్కపోత, సాయంత్రం భారీ వర్షాలు - గంటల వ్యవధిలోనే రికార్డు స్థాయి వానలు

Heavy Rains Due to Strange Weather Conditions
Heavy Rains Due to Strange Weather Conditions (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2025 at 2:18 PM IST

Heavy Rains Due to Strange Weather Conditions : వాతావరణ మార్పుల ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు తెలిసి వస్తోంది. పెరిగిన కాలుష్యంతో భూతాపం కూడా పెరిగి వాతావరణంలో అనూహ్య మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇవే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా ఉదయం చెమటలు కక్కేలా ఉక్కపోస్తోంది. సాయంత్రం అయితే ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడి ఎవరో పిలిచినట్లు వర్షం కురుస్తోంది. అది కూడా మామూలుగా కాకుండా కుండపోత వానలు దంచికొడుతున్నాయి.

హైదరాబాద్‌ మహానగరంలో అయితే మేఘాలు ఉన్నట్లుండి గర్జిస్తున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా సాయంత్రం అయిదంటే కనీసం గంటసేపు తక్కువ కాకుండా నగరంతో పాటు శివారు ప్రాంతాలను కుండపోత వానలు ముంచెత్తుతున్నాయి. దీంతో రోడ్లన్నీ ఒక్కసారిగా కాలువలుగా మారిపోతున్నాయి. రహదారులపై ఎక్కడికక్కడ ట్రాఫిక్‌ స్తంభించిపోతోంది. కాలనీలు తటాకాలుగా మారిపోతున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఇళ్లల్లోకి నీరు చేరుతోంది. ఈ నెల 14న హైదరాబాద్‌లో ముగ్గురు వ్యక్తులు నాలాల్లో కొట్టుకుపోయారు.

కురుస్తున్న కుండపోత వర్షాలు : హైదరాబాద్‌లో కురుస్తున్న కుండపోత వర్షాల తీవ్రతను చూస్తే బెంబేలెత్తిపోవాల్సిందే అన్నట్లుగా పరిస్థితి ఉంది. 24 గంటల వ్యవధిలో 20 సెంటీమీటర్ల వరకు వర్షపాతం నమోదవుతోంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అప్పటి వరకు మాడు పగులకొట్టిస్తున్న సూర్యుడు మాయమై, నా వంతు అన్నట్లు వరుణుడు విరుచుకుపడుతున్నాడు. భారీ వర్షాలను మించి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తక్కువ వ్యవధిలో కురుస్తున్న ఈ స్థాయి వర్షాలకు ప్రజలు తలదాచుకునే వీలు కూడా లేకుండా పోతోంది. ముఖ్యంగా సాయంత్రం లేదా రాత్రి సమయాల్లోనే ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉంటున్నాయి.

రికార్డు స్థాయి వానలు : ఉరుము ఉరిమినట్లు ఒక్కసారిగా వర్షం దంచికొడుతూ ఉండటంతో కార్యాలయాల నుంచి ఇళ్లకు వెళ్లే వారు ఎక్కడికక్కడ చిక్కుకుపోతున్నారు. మోకాళ్ల లోతు నీటిలో వాహనాలతోనే చిక్కుకుపోతున్నారు. ఇంజిన్లలోకి నీరు చేరి అవి మొరాయిస్తున్నాయి. ముందుకు వెళ్లే దారిలేక, వాహనాలు చెడిపోయి రహదారులపై భారీ ట్రాఫిక్‌ జామ్​లు కావడం ఇటీవల హైదరాబాద్‌లో నిత్యకృత్యంగా మారింది. గతంలో హైదరాబాద్‌లో వర్షం కురిస్తే 5 లేదా 6 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసేది. కానీ రికార్డులు సృష్టిస్తూ తక్కువ వ్యవధిలోనే ఏకంగా 20 సెంటీమీటర్ల వరకు వర్షం కురవడం ఆందోళన కల్గిస్తోంది.

పదేపదే క్లౌడ్‌బరస్ట్‌లు : ఒక్కోసారి క్లౌడ్‌బరస్ట్‌లు కూడా సంభవిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్‌ మాత్రమే కాదు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు జిల్లాల్లోనూ విచిత్ర వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. ఖమ్మం జిల్లాల్లో దుమ్ముగూడెం, కరకగూడెం, వైరా మండలాల్లో మొన్నటి శనివారం వేసవిని తలపిస్తూ 37 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. తెలంగాణలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైన తొలి మూడు ప్రాంతాలు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోనే ఉన్నాయి.

ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాల్లో ఇటీవల 5-6 మండలాలు మినహా మిగతా మండలాల్లో 35 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. వర్షం లేని రోజుల్లో ఎండలు వేసవిని తలపిస్తూ ఉండటంతో ప్రజలు ఉక్కపోతతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఇక ఖమ్మం జిల్లాలో ఈ ఏడాది జూన్‌ నుంచి సెప్టెంబర్‌ 19 వరకు 734 మిల్లీ మీటర్ల సాధారణ వర్షపాతం నమోదు కావాల్సి ఉండగా, 876.7 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.

ఇవే కారణాలు! : హైదరాబాద్‌ లాంటి మహా నగరాల్లో క్లౌడ్‌ బరస్ట్‌, భారీ వర్షపాతం నమోదు వంటి పరిస్థితులపై ఇటీవల భారత వాతావరణ శాఖ అధ్యయనం చేసింది. పట్టణీకరణ నేపథ్యంలో భూ వినియోగం, భూ స్వరూపంలో వస్తున్న మార్పులు, భారీ కాంక్రీట్‌ నిర్మాణాలు, పచ్చదనంలో కోత స్థానిక వాతావరణ పరిస్థితులను ప్రభావితం చేస్తున్నట్లు తేల్చింది. హైదరాబాద్‌లో పట్టణీకరణ కారణంగా భూ ఉపరితలంలో మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి.

అర్బన్‌ హీట్‌ ఐలాండ్‌ ప్రభావం వల్ల : భారీ నిర్మాణాలతో తక్కువ ఆవిరి, ఎక్కువ వేడిని ఇచ్చే ఉద్గారాలు వర్షాల తీవ్రతను పెంచుతున్నాయి. కాంక్రీట్‌ నిర్మాణాలు నగరాల్లో వేడిని పెంచుతాయి. దీన్ని అర్బన్‌ హీట్‌ ఐలాండ్‌ ప్రభావం అని అంటారు. ఈ వేడి కారణంగా గాలి పొరలో తేమ ఎక్కువగా చేరి వర్షాల తీవ్రతను పెంచుతాయి. ఎత్తయిన వలయాలు గాలుల వేగాన్ని నియంత్రించి వలయాలను ఏర్పరుస్తాయి. గాలుల దిశను, వేగాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. గాలి ప్రవాహాన్ని అడ్డుకుని, మేఘాల కేంద్రీకరణకు దారి తీస్తుంది. ఫలితంగా పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి.

భూతాపంతో వాతావరణంలో మార్పులు : ఒకే రోజు ఉక్కపోత, ఉన్నట్లుండి భారీ వర్షాలకు కారణం మనుషులు చేస్తున్న తప్పులే. పరిశ్రమలు, వాహనాల నుంచి వెలువడుతున్న కాలుష్యం వల్ల భూమి విపరీతంగా వేడెక్కుతోంది. దీన్ని అడ్డుకోవాల్సిన అడవులు, పచ్చదనం కనుమరుగవుతున్నాయి. ఫలితంగా వాతావరణంలో అనూహ్య మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది తెలుగు రాష్ట్రాల్లోకి రుతుపవనాలు వారం ముందుగానే ప్రవేశించడం ఇందుకు ఉదాహరణ.

మార్పుల ఫలితమే ఇది : కొన్ని రోజుల పాటు మురిపించిన వానలు మాయమైపోయాయి. మళ్లీ భారీ వర్షాల రూపంలో విరుచుకుపడుతున్నాయి. ఈ ఏడాది వేసవిలో ఎండలు కూడా దంచికొట్టాయి. ఇవన్నీ వాతావరణ మార్పుల ఫలితమే. ఇటీవల ఉత్తరాఖండ్‌లో అనేక సార్లు క్లౌడ్‌బరస్ట్‌లు విరుచుకుపడటానికి కారణం కూడా అదే. దీనికి తోడు పట్టణ ప్రణాళికల్లో లోపాలు, కొండలు, గుట్టలను ఇష్టారీతిన ధ్వంసం చేయడం, చెరువులు, కుంటలను ఆక్రమించి నిర్మాణాలు చేపట్టడం వంటివి సమస్యను మరింత పెంచుతున్నాయి.

చిన్న వర్షానికే రహదారులు, కాలనీలు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. వర్షం నీరు ముందుకు వెళ్లే మార్గంలేక ఇళ్లను ముంచెత్తుతోంది. తెలుగు రాష్ట్రాలు సహా దేశంలో నెలకొన్న వాతావరణ పరిస్థితులు అందరికీ పాఠమే. పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఇప్పుడైనా పూనుకోకుంటే ఇలాంటి విచిత్ర వాతావరణ పరిస్థితులు మరిన్ని చూడాల్సి ఉంటుంది. ఒకే రోజు ఉక్కపోతలు, కుండపోతలు సాధారణంగా మారే రోజులు వస్తాయి. అందువల్ల పర్యావరణ పరిరక్షణ చేపట్టడం సహా పట్టణ ప్రణాళికలో లోపాలపై దృష్టి సారించడం అందరి బాధ్యత.

HEAVY RAINS DUE TO STRANGE WEATHERRAINS DUE TO CLIMATE CHANGECLOUDBURST RAINS IN TELANGANAవాతావరణ మార్పుల ప్రభావంతో వర్షాలుCLOUDBURST RAINS IN TELANGANA

