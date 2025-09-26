ETV Bharat / state

ఆ 15 జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షం - రాత్రి నుంచి హైదరాబాద్​ను వీడని ముసురు

తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు - హైదరాబాద్​లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షం - భారీ వర్షాల దృష్ట్యా అన్ని శాఖలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

Heavy Rain Lash to Telangana
Heavy Rain Lash to Telangana (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2025 at 7:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Heavy Rain Lash to Telangana : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్​లో రాత్రి నుంచి ముసురు వీడడం లేదు. జూబ్లీహిల్స్​, బంజారాహిల్స్​, ఫిల్మ్​నగర్​, పంజాగుట్ట, అమీర్​పేట్​, ఖైరతాబాద్​, రాజేంద్రనగర్​, కిస్మత్​పూర్​, గండిపేట్​, అత్తాపూర్​, ఆరాంఘర్​, శంషాబాద్​, దిల్​సుఖ్​నగర్​, చైతన్యపురి ప్రాంతాల్లో వర్షానికి తడుస్తున్నాయి. మరోవైపు కుత్బుల్లాపూర్, సుచిత్ర, కొంపల్లి, గండిమైసమ్మ, దుండిగల్​, గుండ్లపోచంపల్లి, బహుదూర్​పల్లి, సూరారం, జీడిమెట్ల, చింతల్​, షాపూర్​నగర్​, గాజులరామారం, జగద్గిరిగుట్ట, బాలానగర్​, శంకర్​పల్లి, మోకిలలో వర్షం పడుతోంది.

మరోవైపు కృష్ణానగర్​, ఎర్రగడ్డ, ఈఎస్​ఐ, సనత్​నగర్​, బోరబండ, యూసఫ్​గూడా, ఫిల్మ్​నగర్​, పంజాగుట్ట, మియాపూర్​, చందానగర్​, లింగంపల్లి, గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్​, కొండాపూర్​, రాయదుర్గం, మలక్​పేట్​, సరూర్​నగర్​, సైదాబాద్​, సంతోష్​నగర్​, చంపాపేట్​లో వర్షం పడుతూనే ఉంది. తెల్లవారుజాము 3 గంటల నుంచి వర్షం కురుస్తూనే ఉంది. రోడ్లపై వరదనీరు ఎరువైపారుతోంది. దీంతో వాహనదారులు నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. అక్కడి ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.

పలు ప్రాంతాల్లో నమోదైన వర్షపాతం : నల్గొండలోని తిరుమలసాగర్​లో 12.5 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. జనగామలోని జాఫర్​గఢ్​లో 11 సెం.మీ. వర్షపాతం, ములుగు జిల్లా మేడారంలో 10.1 సెం.మీ. వర్షపాతం, నల్గొండ జిల్లా పులిచర్లలో 10.2 సెం.మీ. వర్షపాతం, ములుగు జిల్లా ఏటూరు నాగారంలో 9.2 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు అయింది. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం 41.6 అడుగులకు చేరింది.

ఆ 15 జిల్లాలకు అతి భారీ వర్షాలు : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం వాయుగుండంగా మారనున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో 15 జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ అతి భారీ వర్ష సూచన చేసింది. శుక్రవారం ఈ జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 10 నుంచి 20 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో నిర్మల్​, నిజామాబాద్​, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, భూపాలపల్లి, ములుగు, మహబూబాబాద్​, వరంగల్​, వికారాబాద్​, సంగారెడ్డి, మెదక్​, కామారెడ్డి, మహబూబ్​నగర్​, వనపర్తి, నాగర్​కర్నూల్​ జిల్లాలకు ఆరెంజ్​ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

ప్రజలకు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి కీలక సూచన : ఇవాళ ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన, అలాగే రేపు ఉత్తర, తూర్పు, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో అన్ని శాఖల అధికారులతో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి సమావేశం నిర్వహించారు. కలెక్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షించాలని ఆదేశించారు.

అవసరమైతే లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని సూచించారు. విద్యుత్​ సరఫరాకు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. వర్షం కురిసే సమయంలో అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రజలు ఎవరూ బయటికి రావొద్దని సూచించారు. జీహెచ్​ఎంసీ, హైడ్రా, ఎన్డీఆర్​ఎఫ్​, ఎన్డీఆర్​ఎఫ్​ బృందాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పారు.

తెలంగాణకు వాయు'గండం' - ఈ నెల 30 వరకు భారీ వర్షాలు

ఉదయం ఉక్కపోత - సాయంత్రం కుండపోత : విచిత్ర పరిస్థితులకు కారణాలివే!

For All Latest Updates

TAGGED:

TELANGANA RAIN ALERTHEAVY RAIN FORECAST IN 15 DISTRICTSహైదరాబాద్​లో భారీ వర్షంHEAVY RAIN IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

OGకి వెళ్తున్నారా?- పవన్​ కెరీర్​లో తొలిసారి ఇలా- ఈ 10 విశేషాలు తెలుసా మరి?

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

చాపకింద నీరులా హైబీపీ - 'గ్లోబల్​ హైపర్ ​టెన్షన్'​ నివేదికలో మనగురించి ఆశ్చర్యకర విషయాలు

భారత్​లో సెగ్మెంట్-ఫస్ట్ రాడార్ టెక్నాలజీ బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.