మూడు రోజుల పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు - ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ
రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు - పలు జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసిన హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం
Published : September 15, 2025 at 5:39 PM IST
Rain Alerts In Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రానున్న మూడు రోజులలో ఉరుములు మెరుపులుతో కూడిన వర్షాలు రానున్నాయి. సోమవారం ఉదయం 5.30 గంటలకు బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం బలహీనపడిందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. అదే ప్రాంతంలో ఉపరితల ఆవర్తనంగా కొనసాగుతుందని పేర్కొంది. దీని ప్రభావంతో ఇవాళ, రేపు, ఎల్లుండి మూడు రోజుల పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు : ఉమ్మడి అదిలాబాద్, వరంగల్, ఖమ్మం, మెదక్, నిజామాబాద్, రంగారెడ్డితో పాటు పెద్దపల్లి, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లో నేడు ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీచేసింది.
భాగ్యనగరాన్ని ముంచెత్తిన వాన : ఆదివారం కూడా రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో భారీవర్షాలు కురిశాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో పలుచోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీవర్షం పడింది. గంట పాటు విడవకుండా కుండపోతగా పడ్డ వానతో రహదారులు జలమయమయ్యాయి. గచ్చిబౌలి నుంచి హయత్ నగర్ వరకు అన్ని చోట్ల ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడిది. రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్మెట్లో అత్యధికంగా 12.5 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. హైదరాబాద్లోని ముషీరాబాద్లో 12.1, మారేడ్పల్లిలో 9.5, షేక్పేట్లో 9.4, హిమాయత్నగర్లో7.3 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
బైక్తో పాటు కొట్టుకుపోయిన యువకుడు : నగరంలోని ముషీరాబాద్ వినోబానగర్కు చెందిన సన్నీ అనే యువకుడు స్విగ్గీలో డెలివరీ బాయ్గా పనిచేస్తున్నాడు. తన పని ముగించుకుని ఇంటికొచ్చే క్రమంలో పెద్ద ఎత్తున వరద రావడంతో బైక్తో పాటు కొట్టుకుపోయాడు. హైడ్రా, అగ్నిమాపక శాఖ, పోలీసు సిబ్బంది ఆ ప్రాంతాన్ని సందర్శించి పరిస్థితిని పరిశీలించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న రాజ్యసభ సభ్యుడు అనిల్కుమార్ యాదవ్ గల్లంతైన యువకుడి ఆచూకీ తెలుసుకోవాలని హైడ్రా అధికారులను కోరారు. సుమారు మూడు గంటల అనంతరం సన్నీ, తను తీసుకువెళ్లిన బైక్ను ప్రేయర్ పవర్ చర్చికి సమీపంలో మ్యాన్ హోల్లో లభించింది.
ఇళ్లలోకి చేరిన వరదనీరు : సికింద్రాబాద్ అంబేడ్కర్నగర్లో ఇళ్లల్లోకి వర్షపు నీరు చేరి నిత్యావసరాలు తడిసిపోయాయని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కృష్ణానగర్ బీ-బ్లాక్, జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 75లో ఇళ్లను వరద చుట్టుముట్టింది. లింగంపల్లి రైల్వే అండర్ పాస్ వరదలో మునిగిపోయింది. బంజారాహిల్స్ రోడ్డు నెంబర్ 12 కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ వద్ద రోడ్డు పై భారీగా వర్షపు నీరు నిలిచింది. నీట మళ్లింపు పనులను మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి పరిశీలించారు.
నాలాల కబ్జాల వల్లే : చిన్నపాటి వర్షాలకే రాజధానిలో రోడ్లపై నీరు రావడం పట్ల హైడ్రా డైరెక్టర్ ఏవీ రంగనాథ్ స్పందించారు. నాలాలను కబ్జా చేయడం వల్లే వర్షపు నీరు వెళ్లే దారిలేక రాహదారులను, లోతట్టు ప్రాంతాలను ముంచెత్తుతున్నాయని ఆయన వివరించారు. ఇప్పటికే రాజధానిలో కబ్జాకు గురైన నాలాలను గుర్తించామని, వాటిని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకునే పనిలో ఉన్నట్లు తెలిపారు.
