హైదరాబాద్లో పలుచోట్ల వర్షం - ఇబ్బందులు పడుతున్న వాహనదారులు
హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం - తెలంగాణలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం
Published : October 7, 2025 at 5:10 PM IST|
Updated : October 7, 2025 at 6:07 PM IST
Heavy Rainfall In Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది. మధ్యాహ్నం వరకు ఎండతో ఉక్కపోతగా ఉండగా సాయంత్రం ఐదు గంటల సమయంలో ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం కురిసింది. నగరంలోని కోఠి, సుల్తాన్ బజార్, అబిడ్స్, నాంపల్లి, బషీర్ బాగ్, లకిడికాపుల్, లిబర్టీ, హిమాయత్ నగర్, నారాయణ గూడ, నెక్లెస్ రోడ్, ట్యాంక్ బండ్ , ఖైరతాబాద్, రాజేంద్రనగర్, కిస్మత్ పూర్, అత్తాపూర్, శివరాంపల్లి, గండిపేట్లలో భారీగా వర్షం కురుస్తుంది. లంగర్ హౌస్, కార్వాన్, జియాగూడ, గుడిమల్కాపూర్, తాళ్లగడ్డ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఓమాదిరిగా వర్షం కురుస్తోంది.
రాయదుర్గం, గచ్చిబౌలి, పంజాగుట్ట, అమీర్ పేట్, చార్మినార్, బహదూర్ పురా, యకత్ పురా, చాంద్రాయణగుట్ట, బార్కస్, ఫలక్ నుమా ప్రాంతాల్లో సాధారణ వర్షాపాతం నమోదైంది. నగరవాసులు పనులు ముగించుకుని ఇంటికి వెళుతున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా వర్షం కురవడంతో ట్రాఫిక్కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. రోడ్లపై వర్షం వల్ల వచ్చిన వరదతో వాహనాలు మెల్లగా ముందుకు కదులుతున్నాయి. నగర శివారు అబ్దుల్లాపూర్ మెట్లో వర్షం దంచి కొడుతోంది.
తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం : క్యుములోనింబస్ మేఘాల వల్ల ఇవాళ పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. పశ్చిమ, దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది.