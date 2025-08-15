Heavy Rains in Telangana : ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో శుక్ర, శనివారాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం మరింత బలపడుతున్నట్లు ఐఎండీ గుర్తించింది. ఉత్తర కోస్తాంధ్ర, దక్షిణ ఒడిశా దిశగా కదులుతున్నట్లు తెలిపింది. దీనివల్ల ఉమ్మడి వరంగల్, ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని అంచనా వేసింది. అల్పపీడనానికి తోడు ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి కూడా ఏర్పడటంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ పేర్కొంది. శుక్ర, శనివారాలకు సంబంధించి పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ను జారీ చేసింది. శుక్రవారం 12 జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశమున్నట్లు తెలిపింది.
బుధవారం నుంచి గురువారం ఉదయం వరకు అల్పపీడనం కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అతి భారీ వర్షాలు నమోదయ్యాయి. అత్యధికంగా నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కల్వకుర్తిలో కుండపోతగా వర్షం పడింది. ఇక్కడ 20 సెం.మీ నమోదైంది. వికారాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, వనపర్తి, సూర్యాపేట, నల్లొండ, ములుగు, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి.
కాలనీలు జలమయం : సూర్యాపేట జిల్లాలో భారీవర్షంతో వరదలు ముంచెత్తి జనజీవనం స్తంభించింది. జిల్లాలో 6.62 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదవడంతో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లాయి. చెరువులు, కుంటలు ఉప్పొంగాయి. అత్యధికంగా మేళ్ల చెరువులో 12.60 సెం.మీ, ఆత్మకూరు(ఎస్) 11.01, పాలకవీడు 10.60, నడిగూడెం 10.13 సెం.మీ. చొప్పున వర్షం కురిసింది. కోదాడ పెద్ద చెరువు అలుగుతో అనంతగిరి, కోదాడ ప్రధాన రహదారి మధ్య రాకపోకలు నిలిచాయి. కోదాడలో పలు కాలనీలు నీట మునిగాయి. మోతె మండలం ఉర్లుగొండ వద్ద పాలేరు వాగు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది.
హుజూర్నగర్, సూర్యాపేటలలో కొన్ని కాలనీల్లోకి వరద నీరు రావడంతో స్థానికులు ఇబ్బంది పడ్డారు. ములుగు జిల్లా వెంకటాపురం మండలం లక్ష్మీపురం గ్రామంలో ఆశా కార్యకర్తగా పనిచేస్తున్న ఇర్ప లక్ష్మి (60) అనే గిరిజన మహిళ వాగులో కొట్టుకుపోయి మృతి చెందారు. వికారాబాద్ జిల్లాలో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పలు ప్రాజెక్టులు నిండాయి. కొన్నిచోట్ల రహదారులు తెగిపోయాయి. పత్తి, కంది, మొక్కజొన్న, కూరగాయల పంటలకు నష్టం వాటిల్లింది.
బెంగళూరు హైవేపై నిలిచిపోయిన వరదనీరు : మహబూబ్నగర్ జిల్లా భూత్పూర్ మండలం శేర్పల్లి (బి) గ్రామ సమీపంలో గురువారం 44వ జాతీయ రహదారి (బెంగళూరు హైవే)ని వరద ముంచెత్తింది. అక్కడ వంతెన నిర్మాణ పనులు జరుగుతుండటంతో కల్వర్టును మూసివేశారు. నీళ్లు వెళ్లేందుకు మరో మార్గం లేకపోవడంతో కిలోమీటరు మేర రహదారిపై కొన్ని గంటలసేపు వరద నీరు నిలిచిపోయింది.
హిమాయత్సాగర్కు నీటి వెల్లువ : హైదరాబాద్లోని హిమాయత్సాగర్ జలాశయానికి ఎగువ నుంచి వరద ప్రవాహం భారీగా వచ్చి చేరుతోంది. ఇప్పటికే పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టానికి చేరుకోవడంతో గత వారం రోజులుగా కొంతమేర వరదను దిగువన ఈసీ నదిలోకి వదులుతుండగా గురువారం ఏకంగా 10 గేట్లను నాలుగు అడుగుల మేర ఎత్తి 13,450 క్యూసెక్కులు వదిలారు.
- వర్షాల నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లో నార్సింగి నుంచి రాష్ట్ర పోలీసు అకాడమీ వైపు వెళ్లే ఔటర్ సర్వీసు రోడ్డులో గురువారం సాయంత్రం మంచిరేవుల వద్ద గుట్టపై నుంచి మూడు భారీ రాతి గుండ్లు (బోల్డర్లు) జారి రహదారిపై పడ్డాయి. ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదు. నార్సింగి పోలీసులు వచ్చి ట్రాఫిక్ను నియంత్రించారు.
నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు - కోదాడకు వరద గండం!