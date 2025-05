ETV Bharat / state

పలు జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షం - ఇళ్లల్లో చిక్కుకుపోయిన ప్రజలు - HEAVY RAIN IN AP

Heavy_Rain_in_AP ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 15, 2025 at 1:44 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 3:37 PM IST 2 Min Read

Heavy Rain in Several Districts of Andhra Pradesh: రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో బుధవారం(14/05/2025) ఈదురుగాలితో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. ఫలితంగా చెట్లు, విద్యుత్‌ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. ఇంక ప్రధాన రహదారులపైకి వర్షపు నీరు రావడంతో రాకపోకలకు ఆటంకం కలిగింది. అలానే ఇళ్లలోకి వర్షపు నీరు చేరి ప్రజలు అవస్థలు పడ్డారు. Anantapur District: అనంతపురం జిల్లాలో రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి రూరల్ మండల పరిధిలోని పలు కాలనీలు నీట మునిగాయి. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వాగు ఉద్ధృతి పెరగడంతో ఒక్కసారిగా ఇళ్లల్లోకి నీరు చేరింది. కక్కలపల్లి మండలం ప్రజాశక్తి నగర్, రాప్తాడు మండలం కందుకూరు సమీపంలో ఉన్న సీపీఐ కాలనీలో నీరు పెద్ద ఎత్తున వచ్చి చేరింది. ఇంటి నుంచి బయటకు రాలేక కాలనీ ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. వేసుకునే దుస్తుల నుంచి తినే ధాన్యం వరకు తడిసిపోయాయని తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాలువల్లో చెత్తాచెదారం, అడ్డంగా పెరిగిన మొక్కలను తొలగించకపోవడంతోనే ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చిందని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. వర్షం కురిసిన ప్రతిసారి తమ కాలనీలోకి నీరు వస్తోందని వాపోతున్నారు. కాలనీలో కనీసం రోడ్లు, మురుగు కాలువలు లేని పరిస్థితి ఉందన్నారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి తమ కాలనీలో రోడ్లు, మురుగు కాలవలు నిర్మించాలని కోరుతున్నారు. సమాచారం తెలుసుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఇళ్లలో ఉన్న వారిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చారు. నీటి ఉద్ధృతి అధికమవుతుండటంతో ఇళ్లల్లో ఎవరు ఉండకూడదని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. నీటి ప్రవాహం తగ్గించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. Sri Sathya Sai District: శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా తలుపుల మండలం సిద్దుగూరిపల్లిలో వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. సిద్దుగూరిపల్లిలోని ఇళ్లలోకి వర్షపు నీరు చేరడంతో స్థానికులు తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. నిత్యావసర సరుకులు, వస్త్రాలు తడిసి ముద్దయ్యాయి. ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షానికి చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. దీంతో కదిరి- పులివెందుల ప్రధాన రహదారిపై రాకపోకలకు ఆటంకం ఏర్పడింది. రోడ్డుపై పడిన చెట్లను స్థానికులు జేసీబీ సాయంతో తొలగించారు.

