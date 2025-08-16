Heavy Rain in Parts Of Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా శుక్రవారం రాత్రి భారీ వర్షం కురిసింది. హైదరాబాద్ నగరంలోనూ రాత్రి కురిసిన వర్షానికి రోడ్లు చెరువులను తలపించాయి. కూకట్పల్లిలో చెట్లు విరిగిపడ్డాయి. సికింద్రాబాద్, తిరుమలగిరి తదితర ప్రాంతాల్లో రహదారులు జలమయమయ్యాయి. హైడ్రా, జీహెచ్ఎంసీ, మాన్సూన్ సిబ్బంది రోడ్లపై నిలిచిన నీటిని తొలగించారు.
నగరంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షం కురవగా రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. పలుచోట్ల డ్రైనేజీలు పొంగిపొర్లాయి. గాజులరామారంలో రోడ్లపై నిలిచిన నీటిని హైడ్రా సిబ్బంది క్లియర్ చేశారు. సూరారం జంక్షన్ వద్ద మోకాళ్ల లోతు వరద చేరి ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. కూకట్పల్లి ప్రగతినగర్లో రోడ్డుపై చెట్టు ఒరిగింది. అక్కడ ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.
ఇళ్లలోకి వర్షపు నీరు : జల్ వాయువిహార్లో చెట్టు విరిగిపడింది. సికింద్రాబాద్ బోయిన్పల్లి, తిరుమలగిరి, అల్వాల్, జవహర్నగర్, బొల్లారం, ప్యాట్నీ, పారడైజ్, రైల్వేస్టేషన్, చిలకలగూడ, మారేడుపల్లి ప్రాంతాలలో వర్షం కారణంగా రోడ్లు చెరువులను తలపించాయి. కుత్బుల్లాపూర్ వెంకటేశ్వర నగర్లో కురిసిన భారీ వర్షానికి ఇళ్లలోకి నీరు చేరింది.
నేడు పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ : నగరంలోని రాత్రి ఒంటి గంట వరకు అత్యధికంగా గాజుల రామారంలో 8 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. జీడిమెట్లలో 7.5, చింతల్ షాపూర్లో 7.2, కుత్బుల్లాపూర్లో 6.8, అల్వాల్ 5.1, బాలానగర్ 4.9, శేర్లింగంపల్లి 4.8, మూసాపేట్, నాచారంలో 4.1, సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. మిగిలిన అన్ని ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షం కురిసింది. నేడు తెలంగాణలో పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. జగిత్యాల, భూపాలపల్లి, కరీంనగర్, ములుగు, మహబూబాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, పెద్దపల్లి జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ అధికారులు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ చేశారు.
అతలాకుతలమైన పట్టణం : ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలోనూ భారీ వర్షం కురిసింది. నర్సాపూర్లో సుమారు గంట పాటు దంచికొట్టిన వానకు పట్టణం అతలాకుతలమైంది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో భారీ నీరు నిలవగా పలు చోట్ల ఇళ్లలోకి వరద చేరింది. శుక్రవారం సంత జరుగుతుండగా వర్షం రావడంతో విక్రయదారులు కూరగాయాలను అక్కడే వదిలి వెళ్లారు. నీటిలో కొట్టుకుపోతున్న కూరగాయలను కొంతమంది జనాలు తీసుకెళ్లారు.
జలదిగ్భంధంలోనే వనదుర్గా భవాని ఆలయం : నర్సాపూర్లో డ్రైనేజీలు నిండి రోడ్లపై పారడంతో రహదారులు చెరువులను తలపించాయి. మరోవైపు ఏడుపాయల వనదుర్గ భవాని ఆలయం జలదిగ్బంధంలోనే ఉంది. సింగూర్ ప్రాజెక్టు, నక్కవాగు నుంచి వనదుర్గ ఆనకట్టకు భారీగా వరద వస్తుండటంతో దిగువకు భారీగా ప్రవహం వస్తోంది. గర్భగుడి ముందు నదీపాయ ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో భక్తులు వెళ్లకుండా స్థానిక పోలీసులు బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. అటువైపు ఎవరూ వెళ్లకుండా పలు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.
పాఖాల సరస్సు అందాలు : వరంగల్ జిల్లాలో ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు పాఖాల సరస్సు నిండు కుండలా మారింది. పాఖాల సరస్సు మత్తడి పడిన విషయం సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రసారం కావడంతో ప్రకృతి ప్రేమికులు అధిక సంఖ్యలో తరలివెళ్తున్నారు. పాఖాల సరస్సు చుట్టూ దట్టమైన అడవి, ఎత్తైన కొండలు, ప్రకృతి అందాలు చూసి పర్యాటకులు మంత్ర ముగ్ధులవుతున్నారు. ఈ ప్రాంతాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేయాలని ప్రజాప్రతినిధులను కోరుతున్నారు.
హైదరాబాద్లో భారీ వర్షం - మూసారంబాగ్ బ్రిడ్జిపై వాహనాల దారి మళ్లింపు
జిల్లాల్లో జోరు వానలతో ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగులు - అలుగుపారుతున్న చెరువులు