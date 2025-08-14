ETV Bharat / state

అల్పపీడన ప్రభావంతో దంచికొడుతున్న వానలు - పంటలు వర్షార్పణం - RAINS IN AP

ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల్లో మునిగిన లోతట్టు ప్రాంతాలు - పట్టణాల్లో ట్రాఫిక్‌ స్తంభించి రాకపోకలకు ఇబ్బందులు - యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేసిన కలెక్టర్లు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 7:43 AM IST

Heavy Rains in AP : ఉమ్మడి గుంటూరు, కృష్ణా జిల్లాలను వర్షాలు వణికించాయి. అత్యధికంగా చుండూరులో 27, చేబ్రోలులో 23 సెంటీమీటర్ల మేర వర్షం కురిసింది. వాగులు, వంకలు పోటెత్తుతున్నాయి. ప్రమాదకర ప్రవాహాలకు అనేక గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు స్తంభించాయి. పంటలు నీటమునగడంతో రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు. గుంటూరు, విజయవాడ నగరాల్లోని ప్రధాన రహదారులపై 2 అడుగులకుపైగా నీరు ప్రవహించింది. భారీ వర్షాల దృష్ట్యా పల్నాడు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలకు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది.

ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల్లో మునిగిన లోతట్టు ప్రాంతాలు (ETV)

అల్పపీడన ప్రభావంతో కురిసిన వర్షాలకు గుంటూరులో ప్రధాన రహదారులు చెరువులను తలపించాయి. 3 వంతెనల మార్గం, కంకరగుంట, ఆర్​యూబీ వంతెన మార్గాల్లో నీరు నిలిచి ట్రాఫిక్ స్తంభించింది . శంకర విలాస్ వంతెన కూల్చివేత వల్ల రాకపోకలు లేక జనం అవస్థలు పడ్డారు. నగరంలోని అనేక లోతట్టు ప్రాంతాలు, శివారు కాలనీలను వరద ముంచెత్తింది. ఏటీఆగ్రహారం, చుట్టుగుంట, శ్రీరామ్​నగర్, హనుమాన్​్ నగర్ కాలనీ వాసులు ముంపులో చిక్కుకున్నారు. వ్యవసాయ కమిషనర్ కార్యాలయం, రైతు బజార్‌లోకి నాలుగు అడుగుల మేర నీరు చేరింది.

Rains in Joint Guntur District : ఇక జిల్లాలోని తుళ్లూరు మండలం పెదపరిమి వద్ద కోటేళ్లవాగు పొంగి పెదపరిమి - తుళ్లూరు మార్గంలో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. పెదపరిమి సమీపంలో పంటకాలువలోకి లారీ దూసుకెళ్లి అందులో ఇరుక్కుంది. లామ్​ వద్ద కొండవీటి వాగు ఉద్ధృతికి గుంటూరు-తాడికొండ మధ్య రాకపోకలకు ఇబ్బంది కలిగింది. లామ్, తాడికొండ, నీరుకొండ, కంతేరు చప్టాల వద్ద రాకపోకలు నిలిచాయి. విశదల ఎన్​ఆర్ఐ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల వద్ద వాగులో ఓ కారు కొట్టుకుపోయింది.

పేరేచర్ల ఆరో మైలు వద్ద ఇళ్లలోకి నీరు చేరింది. పాలడుగులో పొలాలు తటాకాలను తలపిస్తున్నాయి. నల్లపాడులో రెక్కల కష్టం నీటిమునిగిందని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. దుగ్గిరాల, తెనాలి, కొల్లిపర మండలాల్లో పొలాల్లోకి వరద చేరింది. కొన్నిచోట్ల రహదారులు కోతకు గురయ్యాయి.

పొన్నూరు నియోజకవర్గంలోనూ వర్షం వణికించింది. పొన్నూరు ఆర్టీసీ డిపో వద్ద మోకాళ్ల లోతు నీరు నిలిచింది. పెదకాకాని వై-జంక్షన్ వద్ద ప్రధాన రహదారిపై ప్రయాణికులు అవస్థలు పడ్డారు. చేబ్రోలు వద్ద అప్పాపురం కాలువ ఉద్ధృతికి ఆర్​వీఐటీ ఇంజినీరింగ్ కాలేజ్ విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడగా ప్రత్యేక బస్సుల్లో వారిని తరలించారు. నారాకోడూరులో జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల పరిసరాలు నీట మునిగాయి. రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని వరద ముంచెత్తింది. వర్షాలకు యంత్రాంగమంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, పంట నష్టం నివేదికలు సిద్ధం చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్‌ నాగలక్ష్మి టెలీ కాన్ఫరెన్స్‌లో అధికారులను ఆదేశించారు.

బాపట్ల జిల్లాలో విస్తారంగా వర్షాలు : బాపట్ల జిల్లాలోనూ విస్తారంగా వర్షాలు కురిశాయి. చీరాల, వేటపాలెం, చినగంజాం, పర్చూరు, కారంచేడుల్లో రెండ్రోజులుగా వానలు దంచికొడుతున్నాయి. చీరాలలో ప్రధాన రహదారులు జలమయమై చిరువ్యాపారులు, వాహనదారులు ఇబ్బందిపడ్డారు. కారంచేడులో లోతట్టు కాలనీల్లోకి నీరు చేరింది. భట్టిప్రోలు, కొల్లూరు, వేమూరు మండలాల్లో పొలాలు చెరువులుగా మారాయి. కొమ్మమూరు కాల్వకు భారీగా వరద వచ్చింది. మరో రెండ్రోజులు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికతో బాపట్ల జిల్లా కలెక్టర్ జె.వెంకటమురళి హై అలర్ట్ ప్రకటించారు. కొల్లూరు మండలంలోని వరద ప్రభావిత లంక గ్రామాల్లో ఆర్డీవో పర్యటించి అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు.

పల్నాడు జిల్లాలోనూ కుండపోత వాన కుమ్మేసింది. గురజాల నియోజకవర్గంలో నక్కల వాగు పోటెత్తుతోంది. పెదకూరపాడు నియోజకవర్గంలో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లాయి. పరస-గుంటూరు మార్గంలో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. జలాలుపురం, కంభంపాడులో పంట పొలాలు నీట మునిగిపోయాయి. దొడ్లేరులో వాగుల ప్రవాహానికి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. సత్తెనపల్లి-అమరావతి మార్గంలో రాకపోకలకు ఇబ్బంది కలిగింది.

పెదకూరపాడు-అబ్బరాజుపాలెం మధ్య కోల్డ్ స్టోరేజ్ సమీపంలో నీటి ప్రవాహానికి బైక్​పై వెళ్తున్న ఇద్దరు యువకులు కొట్టుకుపోగా పోలీసులు కాపాడారు. బెల్లంకొండ-ఎర్రబాలెం మేజర్ కాలువ పొర్లి వరి పొలాల్ని ముంచెత్తింది. అచ్చంపేట విద్యుత్ ఉపకేంద్రం భవనంలోకి వరద చేరింది. కొండమోడు దగ్గర పోతుల వాగులో ఓ మృతదేహం వరదకు కొట్టుకొచ్చింది. నరుకుల్లపాడు-యండ్రాయి వద్ద వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. అమరావతి -గుంటూరు మార్గంలో రాకపోకలు స్తంభించాయి.

Rains in Joint Krishna District : పెద్ద మద్దూరు వద్ద వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో అమరావతి-విజయవాడ మధ్య రాకపోకల నిలిచాయి. పెదకూరపాడు మండలం 75 తాళ్లూరు, పాటిబండ్ల గ్రామంలో ఇళ్లలోకి వర్షపు నీరు చేరింది. నిత్యావసరాలు, సామాన్లు కొట్టుకుపోయాయని బాధిత మహిళలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

విజయవాడలోనూ వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. అనేక రహదారులపై వరద పారింది. కొన్నిచోట్ల ద్విచక్రవాహనాలు మునిగాయి. 2 అడుగులకుపైగా నీరు నిలిచి వాహనదారులు ఇబ్బందిపడ్డారు. కొంతమంది వాహనాలను తోసుకుంటూ వెళ్లాల్సి వచ్చింది. ముంపు ప్రాంతాల్లో వీఎంసీ కమిషనర్ ధ్యానచంద్ర పర్యటించారు. వరద నీటిని ఎప్పటికప్పుడూ క్లియర్ చేయాలని సిబ్బందికి ఆదేశాలిచ్చారు. ఇళ్లల్లోకి నీరు చేరే వారికి ఆహారం అందించాలన్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని కోరారు.

ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ రెవెన్యూ డివిజన పరిధిలోని 7 మండలాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు పడుతున్నాయి. నందిగామ వీధుల్లో వరదతో జనం ఇబ్బంది పడ్డారు. రెవెన్యూ డివిజన్ కార్యాలయంలో సహాయ చర్యల కోసం ఆర్డీవో బాలకృష్ణ కమాండ్ కంట్రోల్ రూం ఏర్పాటు చేశారు. కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. జగ్గయ్యపేట, చందర్లపాడు, కంచికచర్ల మండలాల పరిధిలో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. నందిగామ మండలం దాములూరు వద్ద వైరా ఏరు పోటెత్తింది. దీంతో రాకపోకలు నిలిపివేశారు. మునేరు పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. ఇబ్రహీంపట్నం గ్రామీణ మండలం జూపూడి వద్ద జాతీయ రహదారిపైకి వర్షపు నీరు వచ్చింది. వాహనదారులు నిదానంగా వెళ్లాలని పోలీసులు బోర్డులు ఏర్పాటు చేశారు.

