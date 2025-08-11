Rains in AP : బంగాళాఖాతంలో వెనువెంటనే అల్పపీడనాలు ఏర్పడేందుకు పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో బుధవారం అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశముందని భారత వాతావరణ విభాగం తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో రాబోయే ఆరు రోజుల్లో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడొచ్చని పేర్కొంది. గురు, శుక్రవారాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. ఈ నెల 18న మరో అల్పపీడనం ఏర్పడుతుందని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీంతో ఈ నెలాఖరు వరకు రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురుస్తాయని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఇప్పటికే ఏపీలో పలు ప్రాంతాల్లో వానలు దంచికొడుతున్నాయి. ఎడతెరిపిలేని వర్షాల కారణంగా జనజీవనం స్తంభించింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. రహదారులపైకి వరద నీరు రావడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మరోవైపు నదులు, వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. పలుచోట్ల పంటలు నీట మునిగాయి. దీంతో అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఉమ్మడి రాయలసీమ జిల్లాల్లో వర్షాలు జోరుగా కురుస్తున్నాయి. వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో వానలు దంచికొడుతున్నాయి. ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు పెన్నా నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. సిద్ధవట వద్ద నది పరవళ్లు తొక్కుతోంది. కొంతకాలంగా వర్షాభావంతో ఎడారిని తలపించిన పెన్నా నది ఒక్కసారిగా జలకళను సంతరించుకుంది. క్రమంగా నీటిమట్టం పెరుగుతోంది. ఈ దృశ్యాన్ని చూసేందుకు సందర్శకులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. నది వద్ద సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ సరదగా గడుపుతున్నారు.
మరోవైపు వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో జలపాతాలు సవ్వడి చేస్తున్నాయి. కొండాపురం మండలం చామలూరు వద్ద బాలప్పకోన సమీపంలోని ఎర్రమలకొండల పైనుంచి దిగువకు నీరు దూకుతూ కనువిందు చేస్తోంది. చుట్టూ దట్టమైన అడవి మధ్యలో ఎత్తైన కొండపై నుంచి సుమారు 30 అడుగుల కిందికి పాలనురగలా పడుతోంది. దాదాపు ఆరేళ్ల తర్వాత జలపాతం కనువిందు చేయడంతో దానిని తిలకించేందుకు స్థానికులతో పాటు పర్యాటకులు తరలి వస్తున్నారు.
చాపాడు మండలం సీతారామపురం వద్ద కుందూనదిపై ఉన్న వంతెన ప్రమాదకరంగా మారింది. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ నుంచి వస్తున్న వరద నీటితో పాటు కర్నూలు, నంద్యాల, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలతో కుందూ పరివాహక ప్రాంతంలోని వాగులు, వంకల నుంచి నీరు వచ్చి చేరుతోంది. ఫలితంగా సీతారామపురం వద్ద దాదాపు 18,000ల క్యూసెక్కుల వరద వస్తున్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. వరద ప్రవాహం వెంట వస్తున్న గుర్రపు డెక్క పెద్ద ఎత్తున కొట్టుకొని వంతెన కింద నుంచి వరద వెళ్లే మార్గంలో అడ్డుపడుతోంది. నిర్లక్ష్యం చేసే వంతెనకు ప్రమాదం ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Rains in Kurnool District : కర్నూలు జిల్లాలో జోరుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో ఆస్పరి మండలంలో పుప్పాలదొడ్డి వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ఫలితంగా బిల్లేకల్-ఎమ్మిగనూరు మధ్య వాహన రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మరోవైపు హంద్రీ వాగుకు వరద పొటెత్తడంతో వలకొండ గ్రామంలోకి నీరు వచ్చి చేరింది. గూడూరు మండలం పెంచికలపాడు వద్ద వక్కెర వాగు పొంగి పొర్లుతోంది. దీంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. పత్తికొండ మండలం అటికలగుండు గ్రామంలోకి వర్షపు నీరు చేరింది.
ఆదోని మండలంలో వాగులు, వంకలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. బసాపురం గ్రామంలో మేక దూడ వంక పొంగి పొర్లుతోంది. దీంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఆదోని పట్టణానికి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్న తమ ఊరికి వంక ప్రవాహం వల్ల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయని బసాపురం గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి నూతన వంతెన నిర్మించాలని వారు కోరుతున్నారు.
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరంలో రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి వీధులన్నీ జలమయమయ్యాయి. ఈ క్రమంలో స్థానిక గ్రంథాలయం సర్కిల్ మార్గంలో ఇంటికి వెళ్తున్న 65 ఏళ్ల నాగరాజు అనే వ్యక్తి జారిపడి నీట మునిగి మృతి చెందాడు. ఈ ఉదయం పారిశుద్ధ కార్మికులు గమనించి పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. మరోవైపు భారీ వర్షానికి ముదిగుబ్బ మండలం గంగిరెడ్డిపల్లి-కొడవండ్లపల్లి గ్రామాల మధ్య మద్దిలేరు వాగుపై ఉన్న వంతెన కొట్టుకుపోయింది దీంతో 15 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి
Flood Flow to Srisailam : మరోవైపు శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. జూరాల, సుంకేసుల ప్రాజెక్టుల నుంచి శ్రీశైలంలో 1,99,714 క్యూసెక్కులు చేరుతోంది. జలాశయం నుంచి ఔట్ ఫ్లో 1,00,800 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ నుంచి 35,000 క్యూసెక్కులు, ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 30,485 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 881.20 అడుగులకు పెరిగింది. అదేవిధంగా పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 194.30 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతోంది.
