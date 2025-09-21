హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం - రోడ్లు జలమయం, రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం
రంగారెడ్డి జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం - తుక్కుగూడ, మహేశ్వరం, శ్రీనగర్, ఆర్సీఐ కాలనీలో వర్షం - నల్గొండలో బతుకమ్మ వేడుకలకు ఆటంకం కలిగించిన వర్షం
Published : September 21, 2025 at 8:15 PM IST
Heavy rain in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆదివారం భారీ వర్షం కురిసింది. ఎల్బీనగర్, వనస్థలిపురం, హయత్నగర్, పెద్ద అంబర్పేట, నాగోల్, మన్సూరాబాద్, రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ పరిసర ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షానికి వాహనదారులు, ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. హైదరాబాద్-విజయవాడ నేషనల్ హైవేపై పలు చోట్ల వర్షపు నీరు చేరడంతో వాహనాల రాకపోకలు నెమ్మదిగా సాగుతున్నాయి.
మేడ్చల్ జిల్లాలో వర్షం : ఖైరతాబాద్, పంజాగుట్ట, దిల్సుఖ్నగర్, సైదాబాద్, చంపాపేట, రామంతాపూర్, ఉప్పల్, బోడుప్పల్, మేడిపల్లి, సికింద్రాబాద్, బోయిన్పల్లి, తిరుమలగిరి, అల్వాల్, బొల్లారం, బేగంపేట్, ప్యాట్నీ, పారడైస్ ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. మేడ్చల్ జిల్లాలోని మల్కాజిగిరి, కాప్రా, ఏఎస్రావునగర్, కుషాయిగూడ, చర్లపల్లి, జవహర్నగర్, నాగారంలో వర్షం దమ్మాయిగూడ, రాంపల్లి, కీసర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది.
అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం : రానున్న 3 రోజులు తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. అదే సమయంలో గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని తెలిపింది. ఈనెల 25 నాటికి తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతం దాని సమీపంలోని ఉత్తర బంగాళాఖాతం ప్రాంతంలో ఒక అల్పపీడన ప్రాంతం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం సంచాలకులు విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఆ అల్పపీడనం దక్షిణ ఒడిశా ఉత్తరాంధ్ర కోస్తా తీరం సమీపంలో ఈనెల 26 నాటికి వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. ఈనెల 27 నాటికి అదే ప్రాంతంలో వాయుగుండం సముద్ర తీరం దాటే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
బతుకమ్మకు ఆటంకం : రంగారెడ్డి జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. తుక్కుగూడ, మహేశ్వరం, శ్రీనగర్, ఆర్సీఐ కాలనీ సర్దార్నగర్, ఇమంగుడలో జోరు వాన పడింది. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా పలుచోట్ల వర్షం కురిసింది. నల్గొండ, నార్కట్పల్లి, చిట్యాల, చౌటుప్పల్, తిరుమలగిరి, మోత్కూర్లో వర్షం కురుసింది. నల్గొండలో బతుకమ్మ వేడుకలకు వర్షం ఆటంకం కలిగించింది.
తెలంగాణలో నేడు, రేపు భారీ వర్షాలు - ఆ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు