ETV Bharat / state

క్యుములోనింబస్ ఎఫెక్ట్ - హైదరాబాద్​లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం - HEAVY RAIN IN HYDERABAD

HEAVY RAIN IN HYDERABAD ( ETV )

Published : August 5, 2025 at 8:52 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Heavy Rain In Several Places Of Hyderabad : జీహెచ్ఎంసీ ప్రాంతంలోని ఉత్తర, వాయువ్య ప్రాంతాలలో క్యుములోనింబస్ మేఘాలు కనిపిస్తున్నాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. క్యుములోనింబస్ మేఘాల వల్ల మేడ్చల్, హైదరాబాద్ జిల్లాలోని జూబ్లీహిల్స్ ,ఫిలింనగర్, బంజారాహిల్స్, పంజాగుట్ట, అమీర్​పేట్, ఎర్రగడ్డ, సనత్ నగర్, బోరబండ ,యూసుఫ్ గూడా పరిసల ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసింది. మాదాపూర్ గచ్చిబౌలి కొండాపుర్ మియాపూర్ మదీనాగుడా చందానగర్ లింగంపల్లి ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసింది. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో భాగ్యనగర ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. వాన కారణంగా నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో రహదారులు జలమయం అయ్యాయి. రోడ్లపై వరద నీరు చేరడంతో వాహనదారులు, ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పలు చోట్ల భారీగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ ఏర్పడింది.

క్యుములోనింబస్ ఎఫెక్ట్ - హైదరాబాద్​లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం (ETV)

రైల్వే అండర్ పాస్​లో భారీగా వరద నీరు : నగరంలో వర్షం కారణంగా మాదాపూర్, హైటెక్ సిటీ, కేపీహెబీ వద్ద ప్రధాన రహదారులపై వరద నీరు చేరడంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. హైటెక్ సిటీ నుంచి కేపీహెచ్​పీ మార్గంలో వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. లింగంపల్లిలోని రైల్వే అండర్ పాస్​లో భారీగా వరద నీరు చేరడంతో వాహనదారులకు తీవ్ర ఇబ్బంది కలిగింది. గచ్చిబౌలి నుంచి లింగంపల్లి వైపు వెళ్లే వాహనాలను నల్లగండ్ల ఫ్లైఓవర్​ మార్గంలో లింగంపల్లి వైపుకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు మళ్లీస్తున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితి ఉంటే తప్ప ప్రజలు ఎవరూ బయటకు వెళ్లొద్దని జీహెచ్​ఎంసీ, హైడ్రా, విపత్తు సంస్థలు సందేశాలు పంపిస్తున్నాయి.